《全球汇市》美元兑日圆因避险意愿升温而走低，静候澳洲央行决议

* 美元兑日圆触及一周低位，美债收益率触及一个月低位 * 欧元兑美元涨势减缓，因德债收益率下滑 * 澳元静候澳洲央行利率决定，以寻找短期线索 路透东京4月4日 - 美元兑兑避险货币日圆周二走软，因避险情绪在更广泛的市场扩散。 本周投资者冒险意愿受到诸多因素的打压，其中包括美国总统特朗普将与中国国家主席习近平会晤，以及俄罗斯发生疑似自杀式炸弹袭击等。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.2%至110.660，之前曾触及一周最低位110.480。 “负面情绪盖过了其他因素的影响，例如正面经济数据，这本来应该会支持美元，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深汇市策略师Masashi Murata说。 “很难查明负面情绪的由来，但在围绕特朗普政府的担忧缓解之前，这种情绪不会消失。而这种情况在中美首脑会晤前可能不会出现。” 美国周一公布的建筑支出和制造业数据大体正面，证实了经济稳步复苏的趋势，但几乎没有支撑美债收益率和美元。 欧元 持稳在1.0667美元，隔夜仅上涨约0.2%，因为俄罗斯圣彼得堡发生爆炸后，避险买需推动德债收益率急跌，抑制了欧元的涨势。 亚洲市场当前的焦点是今天稍晚澳洲央行的政策决定。 市场普遍预期该行将维持利率在纪录低点1.5%不变，焦点在于其对国内经济的看法，以及对未来升息路径的影响。 澳元兑美元 持平于0.7607美元，过去两周澳元/美元已由四个月高点0.7750稳步下滑。 英镑兑美元 略升至1.2491美元，英镑隔夜下跌0.7%，因数据显示上个月英国制造业动能减弱，成为英国经济可能后继乏力的最新迹象。 美国10年期公债收益率 盘旋于隔夜触及的一个月低点2.321%附近。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0664 1.0668 -0.04 +1.44 1.0513 美元/日圆 110.64 110.87 -0.21 -5.33 116.87 欧元/日圆 118.00 118.31 -0.26 -4.17 123.14 美元/瑞郎 1.0018 1.0013 +0.05 -1.57 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2486 +0.04 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3379 1.3378 +0.01 -0.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8724 6.8723 +0.00 -1.44 6.9726 澳元/美元 0.7604 0.7601 +0.04 +5.39 0.7215 新西兰元/美元 0.6997 0.7012 -0.21 +0.81 0.6941 澳元/日圆 84.150 84.320 -0.20 -0.20 84.320 新西兰元/日圆 77.410 77.770 -0.46 -4.63 81.170 英镑/日圆 138.22 138.44 -0.16 -4.03 144.02 澳元/新西兰元 1.0869 1.0837 +0.30 +4.68 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 许娜/汪红英/李春喜/蔡美珍；审校 张涛/高琦/王颖/戴素萍)