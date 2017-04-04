《全球汇市》美元兑日圆因避险意愿升温而走低，静候澳洲央行决议

台湾新债：韩国进出口银行五年美元债以三个月LIBOR加80基点定价--消息
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。
* 美元兑日圆触及一周低位，美债收益率触及一个月低位 * 欧元兑美元涨势减缓，因德债收益率下滑 * 澳元静候澳洲央行利率决定，以寻找短期线索 路透东京4月4日 - 美元兑兑避险货币日圆周二走软，因避险情绪在更广泛的市场扩散。 本周投资者冒险意愿受到诸多因素的打压，其中包括美国总统特朗普将与中国国家主席习近平会晤，以及俄罗斯发生疑似自杀式炸弹袭击等。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.2%至110.660，之前曾触及一周最低位110.480。 “负面情绪盖过了其他因素的影响，例如正面经济数据，这本来应该会支持美元，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深汇市策略师Masashi Murata说。 “很难查明负面情绪的由来，但在围绕特朗普政府的担忧缓解之前，这种情绪不会消失。而这种情况在中美首脑会晤前可能不会出现。” 美国周一公布的建筑支出和制造业数据大体正面，证实了经济稳步复苏的趋势，但几乎没有支撑美债收益率和美元。 欧元 持稳在1.0667美元，隔夜仅上涨约0.2%，因为俄罗斯圣彼得堡发生爆炸后，避险买需推动德债收益率急跌，抑制了欧元的涨势。 亚洲市场当前的焦点是今天稍晚澳洲央行的政策决定。 市场普遍预期该行将维持利率在纪录低点1.5%不变，焦点在于其对国内经济的看法，以及对未来升息路径的影响。 澳元兑美元 持平于0.7607美元，过去两周澳元/美元已由四个月高点0.7750稳步下滑。 英镑兑美元 略升至1.2491美元，英镑隔夜下跌0.7%，因数据显示上个月英国制造业动能减弱，成为英国经济可能后继乏力的最新迹象。 美国10年期公债收益率 盘旋于隔夜触及的一个月低点2.321%附近。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0664 1.0668 -0.04 +1.44 1.0513 美元/日圆 110.64 110.87 -0.21 -5.33 116.87 欧元/日圆 118.00 118.31 -0.26 -4.17 123.14 美元/瑞郎 1.0018 1.0013 +0.05 -1.57 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2486 +0.04 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3379 1.3378 +0.01 -0.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8724 6.8723 +0.00 -1.44 6.9726 澳元/美元 0.7604 0.7601 +0.04 +5.39 0.7215 新西兰元/美元 0.6997 0.7012 -0.21 +0.81 0.6941 澳元/日圆 84.150 84.320 -0.20 -0.20 84.320 新西兰元/日圆 77.410 77.770 -0.46 -4.63 81.170 英镑/日圆 138.22 138.44 -0.16 -4.03 144.02 澳元/新西兰元 1.0869 1.0837 +0.30 +4.68 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 许娜/汪红英/李春喜/蔡美珍；审校 张涛/高琦/王颖/戴素萍)
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。
路透香港6月21日 - 富时罗素指数公司(FTSE Russell)的首席执行官(CEO)周三告诉路透，MSCI明晟将中国A股纳入其全球新兴市场指数的决定，对于富时罗素指数何时纳入A股的时间安排没有影响。
* 指标10年公债殖利率随美债微收跌 * 待央行理监事会及发债计划变数厘清 * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.10% 路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三微收跌。交易员表示，由于美国1 0年公债殖利率上日收低及台债30年券106/6殖利率盘中小跌，此皆带动今日106/4殖利率区间偏跌，但跌幅相 当有限，观望明日央行理监事会议结果及周五的发债计划。 他们指出，由于106/4筹码仍在清洗阶段，投资盘倾向分批买进，交易盘此时太过积极容易受伤，令交投 并不热络，短线该券料暂先盘整，静待明日央行理监事会议结果及周五财政部公布第三季发债计划等变数厘清 。 “现在也要配合美债走势，若美国10年债跌破2.1%，台债偏多气氛才会回笼。”一位大型银行交易员说。 他并称，若美国指标10年公债殖利率续处2.1-2.2%间整理，106/4殖利率料在1.05-1.10%间盘整，而盘中 少量买盘引领30年券106/6殖利率微跌，长端殖利率弹幅若受压抑，也将利于短中期公债殖利率区间偏跌。