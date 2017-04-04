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亚洲 | 2017年 4月 4日 星期二 11:08 BJT

《全球汇市》美元兑日圆因避险意愿升温而走低，静候澳洲央行决议

    * 美元兑日圆触及一周低位，美债收益率触及一个月低位
    * 欧元兑美元涨势减缓，因德债收益率下滑
    * 澳元静候澳洲央行利率决定，以寻找短期线索

    路透东京4月4日 - 美元兑兑避险货币日圆周二走软，因避险情绪在更广泛的市场扩散。
    
    本周投资者冒险意愿受到诸多因素的打压，其中包括美国总统特朗普将与中国国家主席习近平会晤，以及俄罗斯发生疑似自杀式炸弹袭击等。

    “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。
    
    美元延续隔夜跌势，兑日圆      跌0.2%至110.660，之前曾触及一周最低位110.480。

    “负面情绪盖过了其他因素的影响，例如正面经济数据，这本来应该会支持美元，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深汇市策略师Masashi Murata说。
    
    “很难查明负面情绪的由来，但在围绕特朗普政府的担忧缓解之前，这种情绪不会消失。而这种情况在中美首脑会晤前可能不会出现。”

    美国周一公布的建筑支出和制造业数据大体正面，证实了经济稳步复苏的趋势，但几乎没有支撑美债收益率和美元。
    
    欧元      持稳在1.0667美元，隔夜仅上涨约0.2%，因为俄罗斯圣彼得堡发生爆炸后，避险买需推动德债收益率急跌，抑制了欧元的涨势。
    
    亚洲市场当前的焦点是今天稍晚澳洲央行的政策决定。
    
    市场普遍预期该行将维持利率在纪录低点1.5%不变，焦点在于其对国内经济的看法，以及对未来升息路径的影响。

    澳元兑美元        持平于0.7607美元，过去两周澳元/美元已由四个月高点0.7750稳步下滑。
    
    英镑兑美元        略升至1.2491美元，英镑隔夜下跌0.7%，因数据显示上个月英国制造业动能减弱，成为英国经济可能后继乏力的最新迹象。
    
    美国10年期公债收益率           盘旋于隔夜触及的一个月低点2.321%附近。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.0664  1.0668  -0.04  +1.44  1.0513
    美元/日圆                   110.64  110.87  -0.21  -5.33  116.87
    欧元/日圆                   118.00  118.31  -0.26  -4.17  123.14
    美元/瑞郎                   1.0018  1.0013  +0.05  -1.57  1.0178
    英镑/美元                   1.2491  1.2486  +0.04  +1.26  1.2336
    美元/加元                   1.3379  1.3378  +0.01  -0.38  1.3430
    美元/离岸人民币                6.8724  6.8723  +0.00  -1.44  6.9726
    澳元/美元                   0.7604  0.7601  +0.04  +5.39  0.7215
    新西兰元/美元               0.6997  0.7012  -0.21  +0.81  0.6941
    澳元/日圆                   84.150  84.320  -0.20  -0.20  84.320
    新西兰元/日圆               77.410  77.770  -0.46  -4.63  81.170
    英镑/日圆                   138.22  138.44  -0.16  -4.03  144.02
    澳元/新西兰元               1.0869  1.0837  +0.30  +4.68  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 许娜/汪红英/李春喜/蔡美珍；审校 张涛/高琦/王颖/戴素萍)
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