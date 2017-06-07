《全球汇市》美元兑日圆徘徊在六周低位附近，静候一系列风险事件

* 美元兑日圆跌势加剧，股市转为偏空 * 美元指数徘徊在七个月低位附近，因美国公债收益率续跌 * 在欧洲央行周四公布政策决定前，欧元兑美元涨势有限 路透东京6月7日 - 美元兑避险货币日圆周三在六周低位附近打转，英国大选、欧洲央行政策决定及前美国FBI局长科米(James Comey)作证等重大事件到来前，交易商保持谨慎。 美元兑日圆 几无变动，报109.420，与隔夜所及4月21日以来最低水准109.225相去不远。 美元兑日圆本周迄今已累计下跌0.9%，由于投资者寻求公债避险，美国公债收益率(殖利率)降至七个月低位，也使美元受到压力。 随着先前连连上涨的股市也开始下跌，美元料进一步承压。美国股市自近期创下的纪录高位拉回，隔夜录得跌幅，因在周四重大事件前，风险资产需求减弱。 “美债收益率下跌给美元带来拖累已有一段时间，但之前股市上涨曾帮助抵消了部分压力。”IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa称。 “但现在甚至连这点支撑也失去了，美元跌势加强。” 科米将于周四作证，他5月被特朗普革职时，正在调查特朗普竞选团队是否和俄罗斯串通干预2016年美国大选。投资者担心，他的证词可能令特朗普放松监管和税改政策动力不振的情况雪上加霜。 美元指数 小跌至96.598，此前曾触及11月9日以来的最低点96.515。 欧元兑美元 鲜有变动，报1.1268美元，隔夜则涨0.2%左右。 欧元兑美元仍徘徊在上周五触及的七个月高点1.1285美元下方，投资者弥漫观望情绪，等待周四欧洲央行政策会议，这是本周的又一重点事件。 虽然欧洲央行本周预计不会调整利率或是改变其量化宽松计划，但市场参与人士将细读总裁德拉吉的声明，把握他对欧元区经济的看法。 英镑兑美元 持平，报1.2908美元，昨日在1.2951至1.2873之间波动。 英镑近期走势震荡，因民调显示，大选结果有可能是特雷莎梅所在政党赢得多数优势，也有可能是产生无多数党的议会。 澳元和新西兰元持稳，兑美元分别报0.7507美元 和0.7176美元 。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1272 1.1275 -0.03 +7.22 1.0513 美元/日圆 109.47 109.40 +0.06 -6.33 116.87 欧元/日圆 123.39 123.36 +0.02 +0.20 123.14 美元/瑞郎 0.9624 0.9619 +0.05 -5.44 1.0178 英镑/美元 1.2906 1.2907 -0.01 +4.62 1.2336 美元/加元 1.3450 1.3454 -0.03 +0.15 1.3430 美元/离岸人民币 6.7611 6.7550 +0.09 -3.03 6.9726 澳元/美元 0.7500 0.7506 -0.08 +3.95 0.7215 新西兰元/美元 0.7174 0.7183 -0.13 +3.36 0.6941 澳元/日圆 82.140 82.130 +0.01 -2.59 84.320 新西兰元/日圆 78.560 78.590 -0.04 -3.22 81.170 英镑/日圆 141.30 141.22 +0.06 -1.89 144.02 澳元/新西兰元 1.0454 1.0444 +0.10 +0.68 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/张若琪/侯雪萍/白云; 审校 李婷仪/郑茵/陈宗琦/王兴亚)