《全球汇市》美元兑日圆持于六周低点附近，“超级周四”政经事件密集

* 美元/日圆跌幅加深，因股市转跌 * 美元指数在七个月低位附近挣扎，因美债收益率进一步下降 * 欧元兑美元涨势有限，欧洲央行周四将公布政策决定 * 澳元触及一个月高位，澳洲经济连续近26年无衰退 路透东京6月7日 - 美元兑日圆周三持于六周低点附近，英国大选、欧洲央行政策决定和美国联邦调查局(FBI)前局长科米作证前交易商保持警惕。 美元兑日圆 维持在109.490左右，距离隔夜所及的4月21日以来低点109.225不远。 美元兑日圆本周迄今已累计下跌0.9%，由于投资者寻求公债避险，美国公债收益率(殖利率)降至七个月低位，也使美元受到压力。 此前上涨的股市开始下滑，进一步令美元承压。美国股市已经脱离近期所及的纪录高位，隔夜收低，周四重大事件出炉前风险资产需求减弱。 “一段时间来，美元感受到美债收益率下降带来的压力，但股市坚挺帮助中和一些压力，”IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示。 “但现在甚至连这点支撑也失去了，美元跌势加剧。” 科米周四将到国会作证，他5月被特朗普炒掉之前，正在调查特朗普竞选团队和俄罗斯的勾结是否左右了2016年大选。特朗普关于放松监管和税改的日程本就拖延，投资者担心科米的证词可能对此构成进一步阻碍。 美元指数 小跌至96.624，此前触及11月9日来低点96.515。 欧元兑美元 几无变动，报1.1267，隔夜升约0.2%。 欧元兑美元仍低于周五触及的七个月高位1.1285，欧洲央行周四政策会议前市场保持观望。该会议是本周市场面对的另一个重大事件。 **“超级周四”** 虽然欧洲央行本周预计不会调整利率或是改变其量化宽松计划，但市场参与人士将细读总裁德拉吉的声明，把握他对欧元区经济的看法。 德拉吉上周表示，虽然欧元区经济增长可能正在改善，但通胀依然低迷并且仍需要大力刺激。这使得欧洲央行开始计划退出宽松政策的预期降温。 “在‘超级周四’的三个重大事件中，欧洲央行会议对市场的影响力可能最弱，因为市场参与者早已有时间收回他们之前的强硬预期，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera说。 “不过，剩余两件大事都是政治事件。市场维持在当前水准，因为这些事件很难解读。” 英镑兑美元 下跌0.1%至1.2900美元，上日则在1.2951-1.2873美元区间波动。 英镑走势震荡，因民调显示结果不尽相同，有的显示英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)所在的保守党将赢得多数席位，有的则显示没有党派获得整体多数席位优势，从而产生“悬峙”议会。 澳元兑美元 涨0.45%，触及一个月高位0.7544美元，此前数据显示澳洲第一季经济较前季成长0.3%，缓解了外界有关该国创纪录的经济连续成长期或已结束的担忧。 新西兰元则未获得此类提振，兑美元 持平于0.7185 ，但仍接近上日因美元普遍下滑而触及的三个月高位0.7206美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1263 1.1275 -0.11 +7.13 1.0513 美元/日圆 109.48 109.40 +0.07 -6.32 116.87 欧元/日圆 123.29 123.36 -0.06 +0.12 123.14 美元/瑞郎 0.9630 0.9619 +0.11 -5.38 1.0178 英镑/美元 1.2897 1.2907 -0.08 +4.55 1.2336 美元/加元 1.3450 1.3454 -0.03 +0.15 1.3430 美元/离岸人民币 6.7675 6.7550 +0.19 -2.94 6.9726 澳元/美元 0.7536 0.7506 +0.40 +4.45 0.7215 新西兰元/美元 0.7181 0.7183 -0.03 +3.46 0.6941 澳元/日圆 82.510 82.130 +0.46 -2.15 84.320 新西兰元/日圆 78.630 78.590 +0.05 -3.13 81.170 英镑/日圆 141.18 141.22 -0.03 -1.97 144.02 澳元/新西兰元 1.0494 1.0444 +0.48 +1.07 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 杜明霞/王兴亚/王琛；审校 孙国玉/李婷仪/于春红/侯雪苹/郑茵)