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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 12:56 BJT

《全球汇市》美元兑日圆脱离三周高点，新西兰元走强

    * 美元兑日圆下跌，自近期三周高点小幅回落
    * 新西兰元走坚，之前新西兰央行对该货币升值淡然以对
    * 英镑持稳，之前因英国央行首席经济学家霍尔丹谈话而上涨

    路透新加坡6月22日 - 美元兑日圆周四下跌，近期因押注美国今年再度升息而录得的涨势失去动能；新西兰元上涨，此前新西兰央行并未积极尝试口头打压本币。
    
    亚洲汇市以新西兰元走势为主，该货币兑美元        涨0.4%报0.7248美元，重新升向上周所及四个月高点0.7320。

    新西兰元的上涨要归功于此前新西兰央行看淡该货币近期上涨，同时一如分析师广泛预期维持利率在纪录低位不变。
    
    “政策声明的要点基本与上次声明一致。决策者仍对中期增长前景持乐观和积极的看法，”野村驻新加坡的10国集团(G10)外汇策略师Peter Dragicevich说。
    
    “鉴于新西兰元在过去几周的涨势，市场一些人士原本可能期望新西兰央行在汇率上的措辞会更强硬些，”但他说，该行并未如此，或许协助提振了新西兰元走势。
    
    美元兑日圆      跌0.2%至111.15，脱离周二所及三周高位111.79日圆。

    “油价持续下跌引发避险情绪，这是解释美元/日圆走势的原因之一，”马来亚银行驻新加坡资深外汇策略师Christopher Wong说。
    
     Wong表示，美国较日本10年期公债利差近期收窄，也令美元承压。                         
    
    美国较日本10年期公债利差目前为209个基点，低于5月初的约237个基点。
    
    “收益率之差应继续推动美元/日圆走势，”Wong说，并称需要美国通胀数据升高，市场才能押注美国公债收益率上涨和推高美元。

    布兰特原油期货       跌0.1%，上日下滑2.6%。
    
    美元指数      小幅走软至97.504，从周二所及的一个月高位97.871回落。
    
    欧元兑美元      持平于1.1168。
    
    上周美联储一如预期将指标利率上调0.25个百分点至1.00-1.25%，同时美联储主席叶伦淡化近期有关通胀疲软的迹象。
    
    英镑兑美元        持稳于1.2670美元。周三上涨0.3%，因英国央行首席经济学家霍尔丹表示，他可能在今年投票支持升息一次。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.1170  1.1166  +0.04  +6.25  1.0513
    美元/日圆                   111.10  111.37  -0.24  -4.94  116.87
    欧元/日圆                   124.09  124.36  -0.22  +0.77  123.14
    美元/瑞郎                   0.9721  0.9724  -0.03  -4.49  1.0178
    英镑/美元                   1.2672  1.2668  +0.03  +2.72  1.2336
    美元/加元                   1.3319  1.3332  -0.10  -0.83  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8314  6.8306  +0.01  -2.03  6.9726
    澳元/美元                   0.7552  0.7550  +0.03  +4.67  0.7215
    新西兰元/美元               0.7247  0.7223  +0.33  +4.41  0.6941
    澳元/日圆                   83.920  84.130  -0.25  -0.47  84.320
    新西兰元/日圆               80.540  80.540  +0.00  -0.78  81.170
    英镑/日圆                   140.80  141.10  -0.21  -2.24  144.02
    澳元/新西兰元               1.0415  1.0451  -0.34  +0.31  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 郑茵/刘秀红/艾茂林/王颖；审校 戴素萍/王兴亚/张涛/龚芳)
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