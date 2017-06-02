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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 16:22 BJT

《全球汇市》美元兑日圆触及一周高位，市场静待美国就业数据

    * 美元兑日圆在美国非农就业数据公布前上涨
    * 2017年全球汇率图表： tmsnrt.rs/2egbfVh

    路透伦敦6月2日 - 美元兑日圆周五进一步收复失地，稍晚将要公布美国就业数据。从美国联邦储备理事会(美联储)官员的言论来判断，数据应会强化联储本月稍后升息的预期。
    
    全球股市人气普遍活跃，以澳元和加元为首的大宗商品货币上涨。

    英镑兑美元下跌0.2%，不过看来已经趋于稳定，较本周低点高出约0.01美元；英镑兑欧元         较周三的两个半月低点高出0.005英镑。
    
    “今早的主角是美元/日圆，”瑞典北欧联合银行(Nordea)策略师Niels Christiansen表示。
    
    “昨天数据表现良好，加上股票创纪录高点，都有利美元。数据近期对于美元影响不大，但我们肯定会注意今天的薪资数据...这对通胀及利率前景都至关重要。”

    美元/日圆      在亚洲盘初触及111.680日圆，为5月26日以来高，之后拉回到111.590，日内上涨0.2%。美元/欧元      下跌约0.1%，报1.1225美元。
    
    美元兑欧元及美元指数过去两周表现为逾一年来最差，受美国经济数据表现不稳及特朗普政府能否推升经济成长疑虑影响。
    
    以较长远角度来看，过去两年多数时间内，美元断断续续走高，因市场认为，在欧洲及日本继续负利率之际，美国利率将持续调升。
    
     然而，尽管市场已完全消化了美联储两周后再次升息的预期，但目前对今年剩余时间内再升息的预期非
常低。
    
    “我们认为，获利情况与预估将出现巨大偏差--这在接下来公布的数据中将得到确认--这将为美元提供持
续的动能，”东方汇理银行分析师在给客户的早间报告中写道。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1221  1.1211  +0.09  +6.73  1.0513
    美元/日圆                   111.49  111.34  +0.13  -4.60  116.87
    欧元/日圆                   125.08  124.85  +0.18  +1.58  123.14
    美元/瑞郎                   0.9708  0.9714  -0.06  -4.62  1.0178
    英镑/美元                   1.2871  1.2879  -0.06  +4.34  1.2336
    美元/加元                   1.3537  1.3513  +0.18  +0.80  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7889  6.7495  +0.58  -2.63  6.9726
    澳元/美元                   0.7380  0.7372  +0.11  +2.29  0.7215
    新西兰元/美元               0.7079  0.7058  +0.30  +1.99  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0894  1.0889  +0.05  +1.65  1.0717
    欧元/英镑                   0.8717  0.8700  +0.20  +2.34  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7500  9.7383  +0.12  +1.78  9.5799
    美元/挪威克朗               8.4670  8.4512  +0.19  -1.97  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 郑茵/张明钧/蔡美珍/王琛；审校 艾茂林/孙茉莉/于春红)
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