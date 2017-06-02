《全球汇市》美元兑日圆触及一周高位，市场静待美国就业数据

* 美元兑日圆在美国非农就业数据公布前上涨 * 2017年全球汇率图表： tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦6月2日 - 美元兑日圆周五进一步收复失地，稍晚将要公布美国就业数据。从美国联邦储备理事会(美联储)官员的言论来判断，数据应会强化联储本月稍后升息的预期。 全球股市人气普遍活跃，以澳元和加元为首的大宗商品货币上涨。 英镑兑美元下跌0.2%，不过看来已经趋于稳定，较本周低点高出约0.01美元；英镑兑欧元 较周三的两个半月低点高出0.005英镑。 “今早的主角是美元/日圆，”瑞典北欧联合银行(Nordea)策略师Niels Christiansen表示。 “昨天数据表现良好，加上股票创纪录高点，都有利美元。数据近期对于美元影响不大，但我们肯定会注意今天的薪资数据...这对通胀及利率前景都至关重要。” 美元/日圆 在亚洲盘初触及111.680日圆，为5月26日以来高，之后拉回到111.590，日内上涨0.2%。美元/欧元 下跌约0.1%，报1.1225美元。 美元兑欧元及美元指数过去两周表现为逾一年来最差，受美国经济数据表现不稳及特朗普政府能否推升经济成长疑虑影响。 以较长远角度来看，过去两年多数时间内，美元断断续续走高，因市场认为，在欧洲及日本继续负利率之际，美国利率将持续调升。 然而，尽管市场已完全消化了美联储两周后再次升息的预期，但目前对今年剩余时间内再升息的预期非 常低。 “我们认为，获利情况与预估将出现巨大偏差--这在接下来公布的数据中将得到确认--这将为美元提供持 续的动能，”东方汇理银行分析师在给客户的早间报告中写道。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1221 1.1211 +0.09 +6.73 1.0513 美元/日圆 111.49 111.34 +0.13 -4.60 116.87 欧元/日圆 125.08 124.85 +0.18 +1.58 123.14 美元/瑞郎 0.9708 0.9714 -0.06 -4.62 1.0178 英镑/美元 1.2871 1.2879 -0.06 +4.34 1.2336 美元/加元 1.3537 1.3513 +0.18 +0.80 1.3430 美元/离岸人民币 6.7889 6.7495 +0.58 -2.63 6.9726 澳元/美元 0.7380 0.7372 +0.11 +2.29 0.7215 新西兰元/美元 0.7079 0.7058 +0.30 +1.99 0.6941 欧元/瑞郎 1.0894 1.0889 +0.05 +1.65 1.0717 欧元/英镑 0.8717 0.8700 +0.20 +2.34 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7500 9.7383 +0.12 +1.78 9.5799 美元/挪威克朗 8.4670 8.4512 +0.19 -1.97 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 郑茵/张明钧/蔡美珍/王琛；审校 艾茂林/孙茉莉/于春红)