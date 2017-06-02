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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 10:35 BJT

《全球汇市》美元兑日圆触及一周高点，等待美国非农就业报告

    * 乐观的美国民间就业报告给美元带来提振
    * 美债收益率上涨被视为美元进一步上涨不可或缺的因素
    * 市场等待非农就业报告，报告可能带来额外提振
    * 澳元温和反弹，仍徘徊于四周低点附近

    路透东京6月2日 - 美元兑日圆周五触及一周高点，此前美国公布了乐观的民间就业报告，稍晚美国将公布备受关注的非农就业报告，数据或可带来更多提振。
    
    美元兑日圆      早盘触及5月26日以来最高水平111.680日圆，后回落至111.580日圆，守住0.2%的日内涨幅。周线有望上涨约0.25%。

    美元得到整体风险人气改善的额外提振。美股隔夜创纪录高位后，日股日经指数       触及22个月高位，抑制了对避险日圆的需求。
    
    “美元兑日圆已因日股今日升势强于预期而上涨，”Brown Brothers Harriman资深策略师Masashi Murata表示。
    
    “美元若要进一步上涨，仍需美债收益率大幅上扬的帮助，目前市场认为美联储在6月升息后将限制其货币紧缩力度，这看来让美债走势受限。”
    
    指标10年期美债收益率           小升至2.22%，但和3月创下的年内高位逾2.60%仍相去甚远。

    欧元兑美元      几无变动，报1.1217美元，昨日跌0.3%。欧元兑美元周四曾涨至九个交易日高位1.1257美元，周线仍有望收涨0.4%。

    在受到周四晚间出炉的强劲5月ADP就业报告提振以前，美元在美国政治忧虑及由此产生的避险情绪下举步维艰。本周稍早，避险情绪席卷市场。

    美元现在静候美国发布5月非农就业报告，期望本周得以高潮作结。

    “今日的美国就业报告将表现强劲似乎已成为共识，市场参与者因此很难抛售美元，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。

    “如果就业报告真的表现强劲，我们会看到美元取得重大进展，因为这会促使投机客解除有关买入日圆和抛售美国公债的仓位。”
    
    路透调查显示，分析师预测美国5月非农就业岗位增加18.5万个。
    
    就业报告强于预期，会提高市场对于美联储在6月及以后升息的预期。近期的一系列指标表现不佳，令美联储升息预期降温。
    
    美元指数      持稳在97.197，隔夜则涨0.3%。本周周线料下跌0.25%。

    澳元兑美元        上涨0.2至0.7388美元，在上日大跌后收复部分失地。
    
    澳元兑美元周四下挫0.75%，至四周低点0.7372美元，此前中国公布的制造业活动数据欠佳。
    
    新西兰元兑美元        小涨0.1%，至0.7072美元，此前也同样受到中国疲弱数据的打击。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1219  1.1211  +0.07  +6.72  1.0513
    美元/日圆                   111.61  111.34  +0.24  -4.50  116.87
    欧元/日圆                   125.21  124.85  +0.29  +1.68  123.14
    美元/瑞郎                   0.9709  0.9714  -0.05  -4.61  1.0178
    英镑/美元                   1.2879  1.2879  +0.00  +4.40  1.2336
    美元/加元                   1.3510  1.3513  -0.02  +0.60  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7767  6.7495  +0.40  -2.81  6.9726
    澳元/美元                   0.7386  0.7372  +0.19  +2.37  0.7215
    新西兰元/美元               0.7067  0.7058  +0.13  +1.82  0.6941
    澳元/日圆                   82.440  82.140  +0.37  -2.23  84.320
    新西兰元/日圆               78.890  78.630  +0.33  -2.81  81.170
    英镑/日圆                   143.78  143.42  +0.25  -0.17  144.02
    澳元/新西兰元               1.0450  1.0439  +0.11  +0.65  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 孙国玉/戴素萍/王兴亚/侯雪苹/陈宗琦；审校 李婷仪/徐文焰/张若琪/王丽鑫/许娜)
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