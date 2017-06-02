《全球汇市》美元兑日圆触及一周高点，等待美国非农就业报告

* 乐观的美国民间就业报告给美元带来提振 * 美债收益率上涨被视为美元进一步上涨不可或缺的因素 * 市场等待非农就业报告，报告可能带来额外提振 * 澳元温和反弹，仍徘徊于四周低点附近 路透东京6月2日 - 美元兑日圆周五触及一周高点，此前美国公布了乐观的民间就业报告，稍晚美国将公布备受关注的非农就业报告，数据或可带来更多提振。 美元兑日圆 早盘触及5月26日以来最高水平111.680日圆，后回落至111.580日圆，守住0.2%的日内涨幅。周线有望上涨约0.25%。 美元得到整体风险人气改善的额外提振。美股隔夜创纪录高位后，日股日经指数 触及22个月高位，抑制了对避险日圆的需求。 “美元兑日圆已因日股今日升势强于预期而上涨，”Brown Brothers Harriman资深策略师Masashi Murata表示。 “美元若要进一步上涨，仍需美债收益率大幅上扬的帮助，目前市场认为美联储在6月升息后将限制其货币紧缩力度，这看来让美债走势受限。” 指标10年期美债收益率 小升至2.22%，但和3月创下的年内高位逾2.60%仍相去甚远。 欧元兑美元 几无变动，报1.1217美元，昨日跌0.3%。欧元兑美元周四曾涨至九个交易日高位1.1257美元，周线仍有望收涨0.4%。 在受到周四晚间出炉的强劲5月ADP就业报告提振以前，美元在美国政治忧虑及由此产生的避险情绪下举步维艰。本周稍早，避险情绪席卷市场。 美元现在静候美国发布5月非农就业报告，期望本周得以高潮作结。 “今日的美国就业报告将表现强劲似乎已成为共识，市场参与者因此很难抛售美元，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。 “如果就业报告真的表现强劲，我们会看到美元取得重大进展，因为这会促使投机客解除有关买入日圆和抛售美国公债的仓位。” 路透调查显示，分析师预测美国5月非农就业岗位增加18.5万个。 就业报告强于预期，会提高市场对于美联储在6月及以后升息的预期。近期的一系列指标表现不佳，令美联储升息预期降温。 美元指数 持稳在97.197，隔夜则涨0.3%。本周周线料下跌0.25%。 澳元兑美元 上涨0.2至0.7388美元，在上日大跌后收复部分失地。 澳元兑美元周四下挫0.75%，至四周低点0.7372美元，此前中国公布的制造业活动数据欠佳。 新西兰元兑美元 小涨0.1%，至0.7072美元，此前也同样受到中国疲弱数据的打击。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1219 1.1211 +0.07 +6.72 1.0513 美元/日圆 111.61 111.34 +0.24 -4.50 116.87 欧元/日圆 125.21 124.85 +0.29 +1.68 123.14 美元/瑞郎 0.9709 0.9714 -0.05 -4.61 1.0178 英镑/美元 1.2879 1.2879 +0.00 +4.40 1.2336 美元/加元 1.3510 1.3513 -0.02 +0.60 1.3430 美元/离岸人民币 6.7767 6.7495 +0.40 -2.81 6.9726 澳元/美元 0.7386 0.7372 +0.19 +2.37 0.7215 新西兰元/美元 0.7067 0.7058 +0.13 +1.82 0.6941 澳元/日圆 82.440 82.140 +0.37 -2.23 84.320 新西兰元/日圆 78.890 78.630 +0.33 -2.81 81.170 英镑/日圆 143.78 143.42 +0.25 -0.17 144.02 澳元/新西兰元 1.0450 1.0439 +0.11 +0.65 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 孙国玉/戴素萍/王兴亚/侯雪苹/陈宗琦；审校 李婷仪/徐文焰/张若琪/王丽鑫/许娜)