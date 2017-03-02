《全球汇市》美元兑日圆触及两周高位，但兑其他货币走势受抑

* 美元兑日圆进一步上涨，触及两周高位 * 交易员称欧元获得企业需求的支撑 * 交易商称大型对冲基金押注瑞郎兑欧元 * 全球2017年汇率图表：tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦3月2日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者支持3月升息的进一步迹象，推动美元兑日圆周四上扬，但美元兑展现韧性的欧元难以取得更大涨势。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息。 这推动美元兑日圆 涨近0.5%至两周高位114.31，且助力美元兑欧元 连续第三天上涨、兑英镑 第五天上涨。 鉴于对美联储加息机率的预期波动剧烈(从周初的30%升至周四的近70%)，美元这样的涨幅仍相对温和：美元指数这段期间涨幅略低于0.7%。 “美元没能够达到像样的涨幅，这让美元多头感到担忧，”Millennium Global驻伦敦投资组合管理部门联席主管Richard Benson表示。 “之后的问题在于，如果你没有参与一段时间，当市场几乎已经完全消化了美联储升息预期的情况下，你会做空欧元吗？美元下一个2%的涨幅可能不太容易。” 周四美元指数 日内上涨不到0.1%，报101.84，从亚洲盘触及的高点102.0回落。 美日利率政策的迥异扶助美元，美国两年期公债收益率 徘徊在逾七年高点1.308%附近，指标10年期美债收益率 也接近两周高点，最新报2.461%。 不过一些分析师警告称，若股市回落，就算是利差扩大，美元也可能走软。 “如果美联储加快升息步伐并缩减资产负债表规模，将令股价承压，”三菱东京日联银行首席汇市分析师Minori Uchida表示。 “股价下滑与利差扩大将导致美元走软，就像2013年5月时的情况一样，当时美联储主席贝南克暗示将缩减购债，”Uchida称。 投资者密切关注美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五的讲话，以及下周的非农就业数据，以从中寻求进一步线索。 交易员指出，企业对欧元的需求稳步下滑。但Millennium的Benson和其他人士指出，长期美债收益率需有更大涨幅，美元才能进一步攀升。 “美联储下次加息是在3月、5月还是6月，都不如他们今年是加息两次还是三次更重要，这进而又没有市场认为联邦基金利率最终是多少重要，”法国兴业银行策略师Kit Juckes称。 “眼下，市场不确信联邦基金利率会在远高于2%的水平触顶。若是从该水平上升，对美元的支持则会大于重新考虑多快能达到2%所产生的影响。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0526 1.0546 -0.19 +0.12 1.0513 美元/日圆 114.21 113.71 +0.44 -2.28 116.87 欧元/日圆 120.23 119.91 +0.27 -2.36 123.14 美元/瑞郎 1.0109 1.0084 +0.25 -0.68 1.0178 英镑/美元 1.2266 1.2293 -0.22 -0.57 1.2336 美元/加元 1.3370 1.3325 +0.34 -0.45 1.3430 美元/离岸人民币 6.8782 6.8677 +0.15 -1.35 6.9726 澳元/美元 0.7618 0.7674 -0.73 +5.59 0.7215 新西兰元/美元 0.7101 0.7142 -0.57 +2.31 0.6941 欧元/瑞郎 1.0644 1.0638 +0.06 -0.68 1.0717 欧元/英镑 0.8582 0.8574 +0.09 +0.75 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5288 9.5432 -0.15 -0.53 9.5799 美元/挪威克朗 8.4393 8.4068 +0.39 -2.29 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王兴亚/李爽/李春喜/孙茉莉/侯雪苹；审校 高琦/蔡美珍/艾茂林/许娜)