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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 18:00 BJT

《全球汇市》美元兑日圆触及两周高位，但兑其他货币走势受抑

    * 美元兑日圆进一步上涨，触及两周高位
    * 交易员称欧元获得企业需求的支撑
    * 交易商称大型对冲基金押注瑞郎兑欧元
    * 全球2017年汇率图表：tmsnrt.rs/2egbfVh

    路透伦敦3月2日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者支持3月升息的进一步迹象，推动美元兑日圆周四上扬，但美元兑展现韧性的欧元难以取得更大涨势。
    
    美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息。            

    这推动美元兑日圆      涨近0.5%至两周高位114.31，且助力美元兑欧元      连续第三天上涨、兑英镑      第五天上涨。
    
    鉴于对美联储加息机率的预期波动剧烈(从周初的30%升至周四的近70%)，美元这样的涨幅仍相对温和：美元指数这段期间涨幅略低于0.7%。
    
    “美元没能够达到像样的涨幅，这让美元多头感到担忧，”Millennium Global驻伦敦投资组合管理部门联席主管Richard Benson表示。

    “之后的问题在于，如果你没有参与一段时间，当市场几乎已经完全消化了美联储升息预期的情况下，你会做空欧元吗？美元下一个2%的涨幅可能不太容易。”
    
    周四美元指数      日内上涨不到0.1%，报101.84，从亚洲盘触及的高点102.0回落。
    
    美日利率政策的迥异扶助美元，美国两年期公债收益率          徘徊在逾七年高点1.308%附近，指标10年期美债收益率           也接近两周高点，最新报2.461%。
    
    

    不过一些分析师警告称，若股市回落，就算是利差扩大，美元也可能走软。

    “如果美联储加快升息步伐并缩减资产负债表规模，将令股价承压，”三菱东京日联银行首席汇市分析师Minori Uchida表示。
    
    “股价下滑与利差扩大将导致美元走软，就像2013年5月时的情况一样，当时美联储主席贝南克暗示将缩减购债，”Uchida称。

     投资者密切关注美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五的讲话，以及下周的非农就业数据，以从中寻求进一步线索。

    交易员指出，企业对欧元的需求稳步下滑。但Millennium的Benson和其他人士指出，长期美债收益率需有更大涨幅，美元才能进一步攀升。
    
    “美联储下次加息是在3月、5月还是6月，都不如他们今年是加息两次还是三次更重要，这进而又没有市场认为联邦基金利率最终是多少重要，”法国兴业银行策略师Kit Juckes称。
    
    “眼下，市场不确信联邦基金利率会在远高于2%的水平触顶。若是从该水平上升，对美元的支持则会大于重新考虑多快能达到2%所产生的影响。”
   
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.0526  1.0546  -0.19  +0.12  1.0513
    美元/日圆                   114.21  113.71  +0.44  -2.28  116.87
    欧元/日圆                   120.23  119.91  +0.27  -2.36  123.14
    美元/瑞郎                   1.0109  1.0084  +0.25  -0.68  1.0178
    英镑/美元                   1.2266  1.2293  -0.22  -0.57  1.2336
    美元/加元                   1.3370  1.3325  +0.34  -0.45  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8782  6.8677  +0.15  -1.35  6.9726
    澳元/美元                   0.7618  0.7674  -0.73  +5.59  0.7215
    新西兰元/美元               0.7101  0.7142  -0.57  +2.31  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0644  1.0638  +0.06  -0.68  1.0717
    欧元/英镑                   0.8582  0.8574  +0.09  +0.75  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5288  9.5432  -0.15  -0.53  9.5799
    美元/挪威克朗               8.4393  8.4068  +0.39  -2.29  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王兴亚/李爽/李春喜/孙茉莉/侯雪苹；审校 高琦/蔡美珍/艾茂林/许娜)
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