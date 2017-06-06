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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 11:22 BJT

《全球汇市》美元兑日圆触及六周低位，关注英国大选和科米听证等

    * 美元/日圆跌破110.00至六周低位
    * 在英国大选和科米听证前人气谨慎
    * 澳元因经常帐数据令人失望而走低，等待澳洲央行决定
    * 外界普遍预期澳洲央行将按兵不动，关注其对经济的看法

    路透东京6月6日 - 美元兑日圆周二触及六周低位，英国大选、欧洲央行会议和前联邦调查局(FBI)局长科米听证前人气谨慎。这几件事都将在周四发生。
    
    美元兑日圆      跌0.6%报109.770日圆，这是4月25日以来最低水准。隔夜美国公债收益率上升曾提振美元，盘初短暂升至110.510。

    周五公布的美国非农就业报告逊于预期，促使投资者降低对美联储未来升息的预期，美元因此牢牢地处于守势。
    
    “很难精确地指出单一的因素，但英国大选和科米的国会作证将在同一天进行，这让市场焦躁不安，”State Street Bank东京分行经理Bart Wakabayashi表示。
    
    “在周五的就业报告出炉后，美元已处于守势，如今又面临了科米作证可能的相关地缘政治风险。”
    
    美国前FBI局长科米将就特朗普在竞选中可能与俄罗斯共谋作证。
 
    最新的民调显示，英国国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)所在的保守党在周四大选前的支持率仅领先工党一个百分点。
    
    英镑兑美元        小涨至1.2921美元，隔夜升至10日高点1.2940。
    
    欧元扳回隔夜跌幅，兑美元      上涨0.2%至1.1274，周五触及七个月高点1.1285。
    
    欧元涨势相对缓慢，在周四欧洲央行政策会议前投资者采取观望的态度，本次会议可能仍不急于撤除刺激举措。

    美元指数      一度低见96.601，为11月9日以来最低。
    
    澳元兑美元        下跌0.3%，至0.7464美元，稍早澳洲公布第一季经常帐赤字为逾15年以来最低，但部分投资人原期望出现罕见的经常帐盈余，因而感到失望。
    
    投资人等待澳洲央行周二稍晚公布政策决议，从中寻找进一步线索。
    
    一般预期澳洲央行将维持利率于纪录低点1.5%，市场聚焦于在铁矿石价格近期下挫、澳洲失业率相对较高及薪资增长低迷情况下，央行对澳洲经济的看法。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1272  1.1252  +0.18  +7.22  1.0513
    美元/日圆                   109.82  110.45  -0.57  -6.03  116.87
    欧元/日圆                   123.79  124.30  -0.41  +0.53  123.14
    美元/瑞郎                   0.9630  0.9649  -0.20  -5.38  1.0178
    英镑/美元                   1.2926  1.2901  +0.19  +4.78  1.2336
    美元/加元                   1.3464  1.3471  -0.05  +0.25  1.3430
    美元/离岸人民币                6.7695  6.7806  -0.16  -2.91  6.9726
    澳元/美元                   0.7467  0.7483  -0.21  +3.49  0.7215
    新西兰元/美元               0.7151  0.7136  +0.21  +3.03  0.6941
    澳元/日圆                   82.020  82.700  -0.82  -2.73  84.320
    新西兰元/日圆               78.550  78.840  -0.37  -3.23  81.170
    英镑/日圆                   141.98  142.51  -0.37  -1.42  144.02
    澳元/新西兰元               1.0439  1.0482  -0.41  +0.54  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 张涛/戴素萍/张荻/蔡美珍；审校 龚芳/陈宗琦/孙国玉/张若琪/王丽鑫)
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