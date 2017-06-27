《全球汇市》美元兑日圆触及近五周高位，静待叶伦讲话

* 美联储主席周二稍后将在伦敦发表讲话 * 欧元重拾德拉吉鸽派讲话后的部分失地 * 美联储官员坚持鹰派论调 路透东京6月27日 - 美元兑日圆周二升至近五周高位，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将发表讲话，她的讲话料将凸显其对美国经济前景的积极看法。 她周二稍后将在伦敦皇家学院(Royal Academy)参加讨论。尽管美国最近经济数据疲弱，叶伦若发表乐观看法，则将支持美联储对今年再升息一次的预测。 “对冲基金本周已经在卖出日圆，叶伦的正面评论可能让他们有藉口卖出更多，”东京外汇研究公司Global-info Co的主管Kaneo Ogino表示。 美元兑日圆 周二稍早高见112.075，为5月24日以来最高。最新报111.88，日内微涨。 但周一出炉的美国数据让投资者有理由谨慎对待买入美元。美国关键的资本财新订单5月意外下降，付运也减少，暗示制造业活动在第二季中失去动能。 “即便稍早升破112日圆水准，美元并未显现任何强劲的上行动能，”Brown Brothers Harriman资深汇市策略师Masashi Murata表示。 美国数据表现疲软，引发对于通胀下滑及经济成长乏力的疑虑，美国长天期公债收益率跌至七个月低位，5年期与30年期公债收益率之差缩窄至2007年以来最低。 美国10年期公债收益率 在亚洲盘报2.138%，大致持平美国周一收盘价2.137%。 美联储官员仍坚持鹰派立场。 美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示，近期美国通胀放缓主要是因为一次性因素，不应该因此而停止进一步升息。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在周一刊出的评论中表示，尽管自12月以来美联储已升息三次，但过去 一年金融环境已有所放松，这是收紧政策的另一个理由。 欧元兑美元 涨0.1%至1.1188美元，脱离隔夜因欧洲央行总裁德拉吉发表相对温和言论所及低位1.11 72。德拉吉的讲话与美联储官员的言论形成鲜明对比。 德拉吉在里斯本对大学生讲话时提到，超低利率可创造就业，扶持增长并且利于借款方，最终可减少不公 平现象。他也反对那些要求迅速退出超宽松政策的呼声，称过早收紧政策将导致衰退再现和不公平更严重。 美元指数 日内小跌0.1%至97.367。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1192 1.1179 +0.12 +6.46 1.0513 美元/日圆 111.77 111.83 -0.05 -4.36 116.87 欧元/日圆 125.10 125.05 +0.04 +1.59 123.14 美元/瑞郎 0.9717 0.9723 -0.06 -4.53 1.0178 英镑/美元 1.2729 1.2720 +0.07 +3.19 1.2336 美元/加元 1.3255 1.3241 +0.11 -1.30 1.3430 美元/离岸人民币 6.8462 6.8574 -0.16 -1.81 6.9726 澳元/美元 0.7600 0.7582 +0.24 +5.34 0.7215 新西兰元/美元 0.7304 0.7287 +0.23 +5.23 0.6941 澳元/日圆 84.960 84.830 +0.15 +0.76 84.320 新西兰元/日圆 81.650 81.520 +0.16 +0.59 81.170 英镑/日圆 142.31 142.27 +0.03 -1.19 144.02 澳元/新西兰元 1.0402 1.0403 -0.01 +0.18 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 王颖/张若琪/刘秀红/蔡美珍/杜明霞)