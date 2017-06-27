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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 13:35 BJT

《全球汇市》美元兑日圆触及近五周高位，静待叶伦讲话

    * 美联储主席周二稍后将在伦敦发表讲话
    * 欧元重拾德拉吉鸽派讲话后的部分失地
    * 美联储官员坚持鹰派论调

    路透东京6月27日 - 美元兑日圆周二升至近五周高位，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将发表讲话，她的讲话料将凸显其对美国经济前景的积极看法。
    
    她周二稍后将在伦敦皇家学院(Royal Academy)参加讨论。尽管美国最近经济数据疲弱，叶伦若发表乐观看法，则将支持美联储对今年再升息一次的预测。

    “对冲基金本周已经在卖出日圆，叶伦的正面评论可能让他们有藉口卖出更多，”东京外汇研究公司Global-info Co的主管Kaneo Ogino表示。
    
    美元兑日圆      周二稍早高见112.075，为5月24日以来最高。最新报111.88，日内微涨。
    
    但周一出炉的美国数据让投资者有理由谨慎对待买入美元。美国关键的资本财新订单5月意外下降，付运也减少，暗示制造业活动在第二季中失去动能。            
    
    “即便稍早升破112日圆水准，美元并未显现任何强劲的上行动能，”Brown Brothers Harriman资深汇市策略师Masashi Murata表示。

    美国数据表现疲软，引发对于通胀下滑及经济成长乏力的疑虑，美国长天期公债收益率跌至七个月低位，5年期与30年期公债收益率之差缩窄至2007年以来最低。            
    
    美国10年期公债收益率           在亚洲盘报2.138%，大致持平美国周一收盘价2.137%。
    
    美联储官员仍坚持鹰派立场。
    
    美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示，近期美国通胀放缓主要是因为一次性因素，不应该因此而停止进一步升息。            

    美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在周一刊出的评论中表示，尽管自12月以来美联储已升息三次，但过去
一年金融环境已有所放松，这是收紧政策的另一个理由。            
    
    欧元兑美元      涨0.1%至1.1188美元，脱离隔夜因欧洲央行总裁德拉吉发表相对温和言论所及低位1.11
72。德拉吉的讲话与美联储官员的言论形成鲜明对比。
    
    德拉吉在里斯本对大学生讲话时提到，超低利率可创造就业，扶持增长并且利于借款方，最终可减少不公
平现象。他也反对那些要求迅速退出超宽松政策的呼声，称过早收紧政策将导致衰退再现和不公平更严重。            
    
    美元指数      日内小跌0.1%至97.367。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1192  1.1179  +0.12  +6.46  1.0513
    美元/日圆                   111.77  111.83  -0.05  -4.36  116.87
    欧元/日圆                   125.10  125.05  +0.04  +1.59  123.14
    美元/瑞郎                   0.9717  0.9723  -0.06  -4.53  1.0178
    英镑/美元                   1.2729  1.2720  +0.07  +3.19  1.2336
    美元/加元                   1.3255  1.3241  +0.11  -1.30  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8462  6.8574  -0.16  -1.81  6.9726
    澳元/美元                   0.7600  0.7582  +0.24  +5.34  0.7215
    新西兰元/美元               0.7304  0.7287  +0.23  +5.23  0.6941
    澳元/日圆                   84.960  84.830  +0.15  +0.76  84.320
    新西兰元/日圆               81.650  81.520  +0.16  +0.59  81.170
    英镑/日圆                   142.31  142.27  +0.03  -1.19  144.02
    澳元/新西兰元               1.0402  1.0403  -0.01  +0.18  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 王颖/张若琪/刘秀红/蔡美珍/杜明霞)
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