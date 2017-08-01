《全球汇市》美元兑欧元自两年半低位小升，静候美国经济数据出炉

* 欧元兑美元从两年半高位回落 * 美元指数在周一所及15个月低位上方徘徊 * 澳元走坚，静候澳洲央行政策决议 路透新加坡8月1日 - 美元兑欧元周二自两年半低位小升，但前景仍阴云密布，因美国政治动荡，而且外界质疑今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否还会升息。 美元周一下挫，受累于月末投资组合调整；与此同时，欧元则受到欧洲央行将采取较鹰派立场的预期支撑。 美国政治面不确定性也给美元带来压力，特朗普周一解除了刚上任不久的白宫通讯联络主任Anthony Scaramucci的职务。 欧元兑美元 跌0.1%至1.1828美元，脱离亚洲早盘触及的2015年1月以来最高位1.1846美元。 新加坡OANDA的亚太交易主管Stephen Innes称，虽然欧元上涨的预期可能保持完好，但欧元兑美元可能会稍事喘息，因投资者等待本周的美国经济数据出炉以获得新的动力。 他指出，交易员们目前或会削减一些欧元多仓，等待逢低买入欧元的机会。 “我认为他们不会改变认为欧元将会走得更高的整体看法，但...如果真的是月末部位调整所致，应该会有一点回调，”Innes谈及周一欧元升0.8%时说。 本周美国经济数据包括周五的就业报告。投资者亦将关注周二稍晚将要公布的核心个人消费支出(PCE)物价指数。 美元指数 最新报92.907，涨0.1%。周一该指数一度跌至92.784，为2016年5月3日以来最低点。 市场怀疑特朗普能否实现促进经济成长的政策计划，这让美元受损，美元指数7月跌约2.9%与此不无关系。 市场担心美国通胀不振可能导致美联储暂缓年底前再次升息的脚步，这股忧心也令美元承压。美联储上周的政策声明让人感觉到决策者对收紧政策路径益发谨慎。 美元兑日圆 持稳在110.30日圆，接近本周所及6月中以来低点110.21日圆附近。 澳元兑美元 上涨0.4%，报0.8039美元，距离上周高点0.8066美元不远，该处为澳元逾两年最强水平。 澳洲央行将在0430GMT公布利率决议，路透调查显示，预计澳洲央行将维持指标利率在纪录低位1.5%不变 。 市场人士还将关注澳洲央行有关澳元近期力道的评论。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1831 1.1840 -0.08 +12.54 1.0513 美元/日圆 110.06 110.25 -0.17 -5.83 116.87 欧元/日圆 130.22 130.55 -0.25 +5.75 123.14 美元/瑞郎 0.9669 0.9664 +0.05 -5.00 1.0178 英镑/美元 1.3217 1.3212 +0.04 +7.14 1.2336 美元/加元 1.2489 1.2477 +0.10 -7.01 1.3430 美元/离岸人民币 6.7183 6.7266 -0.12 -3.65 6.9726 澳元/美元 0.8038 0.8002 +0.45 +11.41 0.7215 新西兰元/美元 0.7517 0.7513 +0.05 +8.30 0.6941 澳元/日圆 88.470 88.200 +0.31 +4.92 84.320 新西兰元/日圆 82.760 82.800 -0.05 +1.96 81.170 英镑/日圆 145.46 145.65 -0.13 +1.00 144.02 澳元/新西兰元 1.0689 1.0645 +0.41 +2.95 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 许娜/郑茵/白云/李婷仪 审校 张涛/李爽)