《全球汇市》美元兑英镑和欧元走强，得益于欧洲政治不确定性

* 意大利公债下跌，前总理伦齐关于选举的讲话引发担忧 * 英镑承压，最新民调显示英国保守党的领先优势缩窄 * 美国和英国市场周一因假日休市 路透东京5月30日 - 美元周二走强，兑欧元和英镑收复失地，英国和欧元区的政治不确定性给英镑和欧元带来压力。 美元指数 涨0.3%至97.706，自上周触及的六个半月低点96.797进一步回升。 美国和英国市场周一逢假期休市，投资者能得到的方向线索更少。 周二出炉的民调显示，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)领导的保守党较对手工党的领先优势缩小至6个百分点。英国将于6月8日举行大选。 英镑兑美元 跌0.2%至1.2812美元，向周五触及的三周低位1.2775回落。 欧元亦处于守势，意大利前总理伦齐(Matteo Renzi)周日建议，该国下次选举的时间与德国选举同时举行，称这“从欧洲的角度来说”合乎情理。他的言论导致意大利公债价格周一下滑。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称，“欧元面临下行压力，此前伦齐表示支持提前选举”，若选举采用比例代表制，可能导致议会僵局的出现。 “市场似乎已开始意识到，意大利存在政治不确定性，”他表示。“与此同时，美元兑日圆正在等待美联储澄清缩表问题。” 市场现已基本消化美联储在6月13-14日政策会议上升息25个基点至1.00-1.25%的可能性，目光因而转向联储打算何时开始削减其4.5万亿(兆)美元的资产负债表上。 美元兑日圆 小跌0.1%至111.17日圆，但仍然牢牢陷于近期的窄幅区间内，即上周 高点112.13及5月18日低点110.24的区间。 欧元兑日圆 下滑0.3%至123.82，此前一度低见123.71，为5月19日以来最低点 。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1136 1.1164 -0.25 +5.93 1.0513 美元/日圆 111.17 111.24 -0.06 -4.88 116.87 欧元/日圆 123.79 124.19 -0.32 +0.53 123.14 美元/瑞郎 0.9786 0.9775 +0.11 -3.85 1.0178 英镑/美元 1.2808 1.2838 -0.23 +3.83 1.2336 美元/加元 1.3469 1.3452 +0.13 +0.29 1.3430 美元/离岸人民币 6.8218 6.8215 +0.00 -2.16 6.9726 澳元/美元 0.7426 0.7436 -0.13 +2.92 0.7215 新西兰元/美元 0.7048 0.7055 -0.10 +1.54 0.6941 澳元/日圆 82.570 82.750 -0.22 -2.08 84.320 新西兰元/日圆 78.350 78.460 -0.14 -3.47 81.170 英镑/日圆 142.40 142.85 -0.32 -1.12 144.02 澳元/新西兰元 1.0535 1.0543 -0.08 +1.46 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 孙国玉/杜明霞/许娜/王兴亚；审校 张荻/王丽鑫/张若琪)