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亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 08:45 BJT

《全球汇市》美元兑英镑和欧元走强，得益于欧洲政治不确定性

    * 意大利公债下跌，前总理伦齐关于选举的讲话引发担忧
    * 英镑承压，最新民调显示英国保守党的领先优势缩窄
    * 美国和英国市场周一因假日休市

    路透东京5月30日 - 美元周二走强，兑欧元和英镑收复失地，英国和欧元区的政治不确定性给英镑和欧元带来压力。
    
    美元指数      涨0.3%至97.706，自上周触及的六个半月低点96.797进一步回升。

    美国和英国市场周一逢假期休市，投资者能得到的方向线索更少。
    
    周二出炉的民调显示，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)领导的保守党较对手工党的领先优势缩小至6个百分点。英国将于6月8日举行大选。
    
    英镑兑美元      跌0.2%至1.2812美元，向周五触及的三周低位1.2775回落。
    
    欧元亦处于守势，意大利前总理伦齐(Matteo Renzi)周日建议，该国下次选举的时间与德国选举同时举行，称这“从欧洲的角度来说”合乎情理。他的言论导致意大利公债价格周一下滑。            

    瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称，“欧元面临下行压力，此前伦齐表示支持提前选举”，若选举采用比例代表制，可能导致议会僵局的出现。
    
    “市场似乎已开始意识到，意大利存在政治不确定性，”他表示。“与此同时，美元兑日圆正在等待美联储澄清缩表问题。”
    
    市场现已基本消化美联储在6月13-14日政策会议上升息25个基点至1.00-1.25%的可能性，目光因而转向联储打算何时开始削减其4.5万亿(兆)美元的资产负债表上。

    美元兑日圆      小跌0.1%至111.17日圆，但仍然牢牢陷于近期的窄幅区间内，即上周
高点112.13及5月18日低点110.24的区间。
    
    欧元兑日圆         下滑0.3%至123.82，此前一度低见123.71，为5月19日以来最低点
。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1136  1.1164  -0.25  +5.93  1.0513
    美元/日圆                   111.17  111.24  -0.06  -4.88  116.87
    欧元/日圆                   123.79  124.19  -0.32  +0.53  123.14
    美元/瑞郎                   0.9786  0.9775  +0.11  -3.85  1.0178
    英镑/美元                   1.2808  1.2838  -0.23  +3.83  1.2336
    美元/加元                   1.3469  1.3452  +0.13  +0.29  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8218  6.8215  +0.00  -2.16  6.9726
    澳元/美元                   0.7426  0.7436  -0.13  +2.92  0.7215
    新西兰元/美元               0.7048  0.7055  -0.10  +1.54  0.6941
    澳元/日圆                   82.570  82.750  -0.22  -2.08  84.320
    新西兰元/日圆               78.350  78.460  -0.14  -3.47  81.170
    英镑/日圆                   142.40  142.85  -0.32  -1.12  144.02
    澳元/新西兰元               1.0535  1.0543  -0.08  +1.46  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 孙国玉/杜明霞/许娜/王兴亚；审校 张荻/王丽鑫/张若琪)
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