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亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 11:45 BJT

《全球汇市》美元兑英镑和欧元走强，得益于欧洲政治不确定性

    * 日圆受益于避险情绪
    * 意大利公债下跌，前总理伦齐关于选举的讲话引发担忧
    * 英镑承压，最新民调显示英国保守党的领先优势缩窄
    * 美国和英国市场周一因假日休市

    路透东京5月30日 - 美元指数周二走强，英国和欧元区的政治不确定性给英镑和欧元带来压力。与此同时，美元兑避险日圆则小跌。

    美元指数      涨0.2%至97.659，自上周触及的六个半月低点96.797进一步回升。

    美国和英国市场周一逢假期休市，投资者能得到的方向线索更少。
    
    周二出炉的民调显示，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)领导的保守党较对手工党的领先优势缩小至6个百分点。英国将于6月8日举行大选。

    英镑兑美元      跌0.2%至1.2816美元，向周五触及的三周低位1.2775回落。欧元/美元      跌0.3%报1.1128美元。

    欧元亦处于守势，意大利前总理伦齐(Matteo Renzi)周日建议，该国下次选举与德国的9月选举同时举行，称这“从欧洲的角度来说”合乎情理。他的言论导致意大利公债价格周一下滑。            

    对希腊的忧虑重新浮现，希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)周一称，债权方需要在6月的欧元区财长会议上达成希腊债务减免协议，以帮助该国重返债券市场。            
    
    欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的言论未能给欧元带来多大帮助；德拉吉周一表示，欧元区经济成长可能正在改善，但通胀仍迟滞，且仍需要大量的刺激政策。            
    
    瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称，“欧元面临下行压力，此前伦齐表示支持提前选举”，若选举采用比例代表制，可能导致议会僵局的出现。
    
    “市场似乎已开始意识到，意大利存在政治不确定性，”他表示。“与此同时，美元兑日圆正在等待美联储澄清缩表问题。”

    市场现已基本消化美联储在6月13-14日政策会议上升息25个基点至1.00-1.25%的可能性，目光因而转向联储打算何时开始削减其4.5万亿(兆)美元的资产负债表上。
    
    美元兑日圆      跌0.4%至110.85日圆，但仍然牢牢陷于近期的窄幅区间内，即上周高点112.13至5月18日低点110.24的区间。
    
    “市场已经消化了升息的可能性，因此若要美元重新测试上档，需要一些额外的因素，”FPG证券社长深谷幸司表示。
    
    “但围绕特朗普政府存在不确定性，财政政策是否将扩张、经济是否将加速，”他说，“美元上档受限，因此在测试下档。”

    美国总统特朗普继续反驳针对他女婿的媒体报导，以捍卫他的政府；此前有多份报导指出，特朗普就任之前，他的女婿曾试图建立与莫斯科的秘密沟通管道。特朗普最近解除FBI局长科米的职务，令人担忧其承诺的财政刺激举措和税收改革计划。科米曾调查特朗普竞选团队与俄罗斯之间可能存在关联。
    
    欧元兑日圆         跌0.7%至123.82，一度低至123.24，为5月18日以来最低。
    
    今日早间公布的数据显示，日本4月求才求职比升至逾40年以来最高，失业率则持稳于20年低点，令人期望紧俏的就业市场最终将激励疲弱的消费者支出和通胀上扬。            
    

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1129  1.1164  -0.31  +5.86  1.0513
    美元/日圆                   110.91  111.24  -0.30  -5.10  116.87
    欧元/日圆                   123.44  124.19  -0.60  +0.24  123.14
    美元/瑞郎                   0.9787  0.9775  +0.12  -3.84  1.0178
    英镑/美元                   1.2817  1.2838  -0.16  +3.90  1.2336
    美元/加元                   1.3476  1.3452  +0.18  +0.34  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8290  6.8215  +0.11  -2.06  6.9726
    澳元/美元                   0.7424  0.7436  -0.16  +2.90  0.7215
    新西兰元/美元               0.7046  0.7055  -0.13  +1.51  0.6941
    澳元/日圆                   82.360  82.750  -0.47  -2.32  84.320
    新西兰元/日圆               78.170  78.460  -0.37  -3.70  81.170
    英镑/日圆                   142.17  142.85  -0.48  -1.28  144.02
    澳元/新西兰元               1.0536  1.0543  -0.07  +1.47  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 张涛/张若琪/王琛/杜明霞/王颖；审校 孙茉莉/于春红/艾茂林/王丽鑫)
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