《全球汇市》美元兑英镑和欧元走强，得益于欧洲政治不确定性

* 日圆受益于避险情绪 * 意大利公债下跌，前总理伦齐关于选举的讲话引发担忧 * 英镑承压，最新民调显示英国保守党的领先优势缩窄 * 美国和英国市场周一因假日休市 路透东京5月30日 - 美元指数周二走强，英国和欧元区的政治不确定性给英镑和欧元带来压力。与此同时，美元兑避险日圆则小跌。 美元指数 涨0.2%至97.659，自上周触及的六个半月低点96.797进一步回升。 美国和英国市场周一逢假期休市，投资者能得到的方向线索更少。 周二出炉的民调显示，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)领导的保守党较对手工党的领先优势缩小至6个百分点。英国将于6月8日举行大选。 英镑兑美元 跌0.2%至1.2816美元，向周五触及的三周低位1.2775回落。欧元/美元 跌0.3%报1.1128美元。 欧元亦处于守势，意大利前总理伦齐(Matteo Renzi)周日建议，该国下次选举与德国的9月选举同时举行，称这“从欧洲的角度来说”合乎情理。他的言论导致意大利公债价格周一下滑。 对希腊的忧虑重新浮现，希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)周一称，债权方需要在6月的欧元区财长会议上达成希腊债务减免协议，以帮助该国重返债券市场。 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的言论未能给欧元带来多大帮助；德拉吉周一表示，欧元区经济成长可能正在改善，但通胀仍迟滞，且仍需要大量的刺激政策。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称，“欧元面临下行压力，此前伦齐表示支持提前选举”，若选举采用比例代表制，可能导致议会僵局的出现。 “市场似乎已开始意识到，意大利存在政治不确定性，”他表示。“与此同时，美元兑日圆正在等待美联储澄清缩表问题。” 市场现已基本消化美联储在6月13-14日政策会议上升息25个基点至1.00-1.25%的可能性，目光因而转向联储打算何时开始削减其4.5万亿(兆)美元的资产负债表上。 美元兑日圆 跌0.4%至110.85日圆，但仍然牢牢陷于近期的窄幅区间内，即上周高点112.13至5月18日低点110.24的区间。 “市场已经消化了升息的可能性，因此若要美元重新测试上档，需要一些额外的因素，”FPG证券社长深谷幸司表示。 “但围绕特朗普政府存在不确定性，财政政策是否将扩张、经济是否将加速，”他说，“美元上档受限，因此在测试下档。” 美国总统特朗普继续反驳针对他女婿的媒体报导，以捍卫他的政府；此前有多份报导指出，特朗普就任之前，他的女婿曾试图建立与莫斯科的秘密沟通管道。特朗普最近解除FBI局长科米的职务，令人担忧其承诺的财政刺激举措和税收改革计划。科米曾调查特朗普竞选团队与俄罗斯之间可能存在关联。 欧元兑日圆 跌0.7%至123.82，一度低至123.24，为5月18日以来最低。 今日早间公布的数据显示，日本4月求才求职比升至逾40年以来最高，失业率则持稳于20年低点，令人期望紧俏的就业市场最终将激励疲弱的消费者支出和通胀上扬。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1129 1.1164 -0.31 +5.86 1.0513 美元/日圆 110.91 111.24 -0.30 -5.10 116.87 欧元/日圆 123.44 124.19 -0.60 +0.24 123.14 美元/瑞郎 0.9787 0.9775 +0.12 -3.84 1.0178 英镑/美元 1.2817 1.2838 -0.16 +3.90 1.2336 美元/加元 1.3476 1.3452 +0.18 +0.34 1.3430 美元/离岸人民币 6.8290 6.8215 +0.11 -2.06 6.9726 澳元/美元 0.7424 0.7436 -0.16 +2.90 0.7215 新西兰元/美元 0.7046 0.7055 -0.13 +1.51 0.6941 澳元/日圆 82.360 82.750 -0.47 -2.32 84.320 新西兰元/日圆 78.170 78.460 -0.37 -3.70 81.170 英镑/日圆 142.17 142.85 -0.48 -1.28 144.02 澳元/新西兰元 1.0536 1.0543 -0.07 +1.47 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 张涛/张若琪/王琛/杜明霞/王颖；审校 孙茉莉/于春红/艾茂林/王丽鑫)