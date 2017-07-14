《全球汇市》美元几无变动，投资者静候美国通胀数据

* 投资者等待美国通胀数据公布，以期衡量其对美联储利率立场的影响 * 虽然欧元区收益率上升，但欧元未能获得太多提振 * 澳元触及四个月高点，因风险偏好升温提振 路透东京7月14日 - 美元指数在周五盘初几乎变动，因在今日稍晚美国公布通胀数据之前，汇市投资者依然保持谨慎。数据料将为美元短期走向定调。 美元近来的涨势，尤其是兑日圆的涨势，在本周末段暂停，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的证词打压了收紧货币政策的预期。 美国通胀上升的迹象可能巩固美联储将再度宜早不宜迟升息的观点，而这可能拉抬美债收益率与美元。 不过6月核心消费者物价指数(CPI)同比预计将仅增长1.7%，与5月涨幅相近。6月核心CPI料较前月增长0.2%，5月为增长0.1%。 “经过6月的升息后，美联储在再度升息之前，料将密切观察通胀趋势。因此市场对通胀数据的关注程度也相当高，美元可能出现大幅震荡，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。 美元指数 持平于95.766，本周周线料将收跌0.25%。 美元兑日圆 小涨至113.425日圆，但距周二触及的四个月高点114.495日圆尚有一段距离。 欧元兑美元 持平于1.1403美元，隔夜10年期德债收益率回升至0.05%上方，但欧元也未获得太多提振；华尔街日报周四报导，欧洲央行可能会在9月暗示，将于明年逐步结束购债计划。该报导提振了德债收益率。 “过去几天欧元上档压力沉重，市场人士把最近建立的大量多仓部分予以解除。但欧元仍可能开始再次上探，因市场猜测欧洲央行将启动政策正常化，”山本雅文表示。 欧元周三触及14个月高位1.1489，因市场认为欧洲央行将及早开始调转超宽松货币政策的方向。 澳元兑美元 触及四个月高位0.7746，周线料将上涨1.7%，受助于更广泛的投资者风险偏好改善以及大宗商品价格上涨，特别是铁矿石价格。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1399 1.1395 +0.04 +8.43 1.0513 美元/日圆 113.42 113.27 +0.13 -2.95 116.87 欧元/日圆 129.33 129.09 +0.19 +5.03 123.14 美元/瑞郎 0.9672 0.9670 +0.02 -4.97 1.0178 英镑/美元 1.2940 1.2935 +0.04 +4.90 1.2336 美元/加元 1.2731 1.2720 +0.09 -5.20 1.3430 美元/离岸人民币 6.7812 6.7811 +0.00 -2.75 6.9726 澳元/美元 0.7741 0.7726 +0.19 +7.29 0.7215 新西兰元/美元 0.7326 0.7322 +0.05 +5.55 0.6941 澳元/日圆 87.850 87.550 +0.34 +4.19 84.320 新西兰元/日圆 83.110 82.900 +0.25 +2.39 81.170 英镑/日圆 146.82 146.55 +0.18 +1.94 144.02 澳元/新西兰元 1.0569 1.0552 +0.16 +1.79 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 汪红英/陈宗琦/王琛/王颖；审校 张荻/龚芳/汪红英/戴素萍)