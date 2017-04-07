《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
* 美国3月非农就业岗位增加9.8万个，逊于预期
* 失业率降至4.5%
* 投资者仍聚焦在叙利亚
* 纽约联储总裁杜德利对有关缩减资产负债表和利率的讲话作出澄清
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
3月美国就业报告弱于预期，令美元最初遭遇抛售，但之后反弹，因分析师指出该数据明显疲弱，是受到雪暴影响。
避险买需也支撑美元，因市场聚焦在地缘政治事件上，此前美国向叙利亚一个空军基地发动导弹袭击。叙利亚是俄罗斯的盟国。
纽约联储总裁杜德利周五表示，美联储未来会避免缩减资产负债表的同时升息，但仅会“稍稍暂停”升息计划。他的讲话令对押注美国今年升息超过一次的美元多头释怀。
杜德利补充说，利率仍然是主要的货币政策工具，而不是“逐步”缩减资产负债表。
“杜德利的言论为美元助力，”Western Union Business资深市场分析师Joe Manimbo说，“他的讲话，令对任何缩减资产负债表将明显导致升息暂停的预期减弱。”
杜德利在上周接受访问时表示，缩减资产负债表是升息的替代，这可能引发美联储在缩表的时候“暂停”升息。
分析师说，投资者仍然预计美联储将在今年再加息两次，尽管对6月加息的预期在就业报告发布后降至61%，周四稍晚为超过70%。
美元指数升至三周高位101.26，纽约尾盘上涨0.5%，报101.16。
美元兑日圆在杜德利讲话后触及盘中高位，尾盘升0.3%，报111.16日圆。
美元兑欧元触及四周高位，欧元跌0.5%，报1.0587美元。
数据显示，美国3月增加的非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月来最少，远低于接受路透访查的分析师预估的增加18万个。
3月失业率降至4.5%，2月为4.7%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”