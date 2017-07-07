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2 天前
《全球汇市》美元周线有望收高，投资者静候美国非农就业报告
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2017年7月7日 / 凌晨12点35分 / 2 天前

《全球汇市》美元周线有望收高，投资者静候美国非农就业报告

3 分钟阅读

    * 美国6月非农就业岗位料增17.9万个
    * 美元兑日圆和欧元周线有望收高
    * 欧洲央行在削减刺激政策方面可能将行事谨慎--会议记录

    路透东京7月7日 - 美元周五亚洲时段早盘持稳，周线有望收高，但日内可能停滞不前，投资者静候今日稍晚出炉的美国月度非农就业报告，隔夜公布的美国就业数据令人失望。
    
    美元指数      日内小涨至95.836；周线上扬0.2%。

    美元兑日圆      日内持平报113.23，本周以来上涨0.8%，期间曾一度升至5月中旬以来最高水准113.69。
    
    投资者等待美国劳工部公布6月非农就业数据。路透调查访问的经济学家预计，6月新增非农就业岗位17.9万个，5月时新增了13.8万个。
    
    “在非农就业数据公布前，亚洲投资者今日不想追高美元，以防该数据的表现令人失望，”东京外汇研究公司Global-info的负责人Kaneo Ogino说。
    
    在周五美国非农就业数据出炉前，ADP民间就业报告显示，美国民间雇主上月新增15.8万个就业岗位，少于5月的23万个，也低于经济学家预计的18.5万个。            

    另外，劳工部报告显示，截至7月1日为止的一周初请失业金人数增加4,000人至24.8万人，为连续第三周增加。
    
    美国供应管理协会(ISM)公布，6月非制造业指数上升至57.4，预估为56.5，但就业分项指数下降至55.8，5月为57.8            ，暗示劳动市场可能降温。
    
    但美元受到美债收益率上扬的提振。虽然数据疲弱，但美债收益率却仍上扬，因忧心美联联储今年将开始缩减其债券持仓。
    
    指标10年期美债收益率           周四触及将近八周高点2.391%，今天亚洲盘报2.374%，高于隔夜纽约收盘价2.369%。

    周三公布的美联储6月会议记录显示，有些政策制定者希望在8月底前就宣布，开始缩减美联储所持大量公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合，但其他决策者则希望等到今年晚些时候。            
    
    欧元兑美元      日内小跌0.1%至1.1417美元，本周以来下跌0.1%。
    
    欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行对于朝着缩减货币刺激计划更进一步持开放态度，但行动步伐可能比较缓慢，因担心会引发市场震荡。            
    
    德国央行总裁魏德曼周四表示，欧元区经济复苏步伐加快，为欧洲央行缩减其超常规刺激措施提供了空间。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1415  1.1422  -0.06  +8.58  1.0513
    美元/日圆                   113.25  113.20  +0.04  -3.10  116.87
    欧元/日圆                   129.25  129.32  -0.05  +4.96  123.14
    美元/瑞郎                   0.9605  0.9604  +0.01  -5.63  1.0178
    英镑/美元                   1.2962  1.2969  -0.05  +5.07  1.2336
    美元/加元                   1.2979  1.2976  +0.02  -3.36  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7984  6.7995  -0.02  -2.50  6.9726
    澳元/美元                   0.7576  0.7585  -0.12  +5.00  0.7215
    新西兰元/美元               0.7279  0.7273  +0.08  +4.87  0.6941
    澳元/日圆                   85.820  85.850  -0.03  +1.78  84.320
    新西兰元/日圆               82.460  82.340  +0.15  +1.59  81.170
    英镑/日圆                   146.83  146.84  -0.01  +1.95  144.02
    澳元/新西兰元               1.0407  1.0421  -0.13  +0.23  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 许娜/汪红英/李婷仪/王颖；审校 杜明霞/白云/王丽鑫/汪红英)

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