《全球汇市》美元因特朗普长子电邮承压，关注美联储主席叶伦证词

* 美联储主席叶伦周三和周四将在国会作证 * 美联储理事布雷纳德希望在利率方面谨慎行事 * 美元兑日圆脱离四个月高位 路透东京7月12日 - 美元周三亚洲盘初走势不稳，因美联储主席叶伦将在国会作证本已令投资者谨慎以待，而且美国总统特朗普长子相关电邮表明，他欢迎俄罗斯帮助击败希拉里。 叶伦周三和周四将在国会作半年度货币政策证词陈述，投资者将从中寻找美联储何时开始缩减资产负债表的线索。 美元指数 日内略微走低至95.641。 美元兑日圆 小跌0.2%至113.675，脱离周二所及的四个月高位114.495。 根据周二公布的一些电邮，美国总统特朗普的长子小特朗普去年欣然同意与一位据称是俄罗斯政府律师的女士见面，而且据说后者手中可能握有可以打击民主党候选人希拉里克林顿的情报，以此作为俄罗斯正式支持特朗普的举措之一。 该交易日稍后投资者情绪转为比较乐观，之前美国参议院共和党领袖麦康奈尔宣布参议院8月休会期推迟两周，为相关立法和审批提名人的工作留出更多时间，或有助于推进税改和财政刺激计划。 美国合众银行财富管理首席投资官Bill Northey称，即便在宣布延长会期后，“美元也未回到盘初水平。” 他称，尽管美元受到周二政治面消息的打击，但市场对于美联储和日本央行货币政策的不同预期，仍令美元兑日圆受到支撑。 “除了日本央行，全球其他央行似乎不是正在退出宽松政策，就是在讨论退出宽松政策，”Northey说道。 叶伦讲话之前，美联储理事布雷纳德称，只要就业和增长数据良好，美联储就应很快开始缩表。 但她并不像部分投资者预期的那样强硬；她称一旦开始缩表，她在就进一步升息问题作出决定前会先评估通胀形势。 费城联邦储备银行总裁哈克周二在华尔街日报专访中说，如果通胀率未朝向美联储的2%目标靠拢，将是暂停升息的一个理由。哈克在美国联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权。 欧元兑美元 上涨0.1%至1.1473美元，逼近上日所及的14个月高点1.1480。 加元兑美元 小幅上涨，投资者等待周三稍晚加拿大央行的利率决议。 虽然市场对于加国央行是否将升息的看法分歧，但隔夜指数互换市场数据显示，货币市场已预期央行将加息，并预期央行在今年底之前会再升息一次。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1476 1.1465 +0.10 +9.16 1.0513 美元/日圆 113.60 113.92 -0.28 -2.80 116.87 欧元/日圆 130.35 130.62 -0.21 +5.86 123.14 美元/瑞郎 0.9630 0.9635 -0.05 -5.38 1.0178 英镑/美元 1.2862 1.2844 +0.14 +4.26 1.2336 美元/加元 1.2903 1.2912 -0.07 -3.92 1.3430 美元/离岸人民币 6.7922 6.8003 -0.12 -2.59 6.9726 澳元/美元 0.7648 0.7634 +0.18 +6.00 0.7215 新西兰元/美元 0.7228 0.7223 +0.07 +4.13 0.6941 澳元/日圆 86.930 87.000 -0.08 +3.10 84.320 新西兰元/日圆 82.110 82.290 -0.22 +1.16 81.170 英镑/日圆 146.15 146.36 -0.14 +1.48 144.02 澳元/新西兰元 1.0584 1.0569 +0.14 +1.94 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 杜明霞/王颖/王琛/李婷仪 审校 龚芳/王兴亚/李爽/徐文焰)