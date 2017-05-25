《全球汇市》美元因美联储会议记录而承压，欧元则恢复涨势

* 美联储最新会议记录基调不及预期强硬 * 欧元回升向六个半月高点 * 加拿大央行的乐观经济看法和油价坚挺，支撑加元走势 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月25日 - 美元周四处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，打压投资者对美元买盘兴趣；欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美联储会议记录被解读为联储对加息的看法愈发谨慎，打压了美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑近期令美元承压。 美元指数 下跌0.3%，至96.972。 “会议纪录虽保留了再度升息的可能性，却不像一些投资人原本预期的那么鹰派口径，而市场早早就在臆测若会议纪录态度鹰派，可能会对美元很具支持力，”Caxton FX外汇分析师Alexandra Russell-Oliver称。 “我想在会议纪录公布后，其中的一些预期有些失望，我们见到美元之后就走软了。这也是因为最近美元很容易受打击。” 美元兑日圆 上涨0.3%，至111.830日圆，远离周二触及的一周高位112.130。 欧元兑美元 隔夜一度低见1.1168美元，最新上涨0.2%，至1.1240美元，朝周二触及的六个半月高位1.1268回升。 欧元本月上扬，受益于法国政治疑虑消退及欧元区乐观数据等因素。 “美元在联储会议记录公布后下跌，欧元因而恢复涨势。欧元有动能超越1.1300美元关卡，涨势或将继续升向1.1500美元，”瑞穗银行分析师Daisuke Karakama说。 “不过，美联储会议记录公布后，市场走势缺乏诱因。我们得等待美国非农就业报告这一下一个重大事件；与此同时，交易员继续关注任何与特朗普有关的大新闻。” 加元兑美元 报1.3405加元，此前一度触及1.3389加元，为4月19日以来最高。此前加拿大央行对经济的评估比一些分析师的看法更乐观。 油价走强亦支撑加元本周走势；市场冀望OPEC所引领的减产协议会延长实施，促使油价脱离本月稍早所及数月低点而强力反弹。 其它石油相关货币亦上涨。 挪威克朗兑欧元 报9.3326，本周已上涨约0.2%。挪威克朗已有些脱离三周前跌至的九个月低点9.577，当时挪威克朗下挫是因为油价跌至去年11月以来最低位。 澳元兑美元 涨0.2%至0.7485美元，在穆迪调降中国债信评等后周三曾跌至0.7443美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1241 1.1217 +0.21 +6.92 1.0513 美元/日圆 111.72 111.49 +0.21 -4.41 116.87 欧元/日圆 125.61 125.05 +0.45 +2.01 123.14 美元/瑞郎 0.9711 0.9730 -0.20 -4.59 1.0178 英镑/美元 1.2991 1.2973 +0.14 +5.31 1.2336 美元/加元 1.3400 1.3407 -0.05 -0.22 1.3430 美元/离岸人民币 6.8608 6.8736 -0.19 -1.60 6.9726 澳元/美元 0.7485 0.7502 -0.23 +3.74 0.7215 新西兰元/美元 0.7034 0.7046 -0.17 +1.34 0.6941 欧元/瑞郎 1.0916 1.0917 -0.01 +1.86 1.0717 欧元/英镑 0.8651 0.8645 +0.07 +1.56 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7200 9.7232 -0.03 +1.46 9.5799 美元/挪威克朗 8.3088 8.3293 -0.25 -3.80 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘秀红/蔡美珍/张涛/王琛；审校 艾茂林/于春红/高琦)