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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 16:29 BJT

《全球汇市》美元因美联储会议记录而承压，欧元则恢复涨势

    * 美联储最新会议记录基调不及预期强硬
    * 欧元回升向六个半月高点
    * 加拿大央行的乐观经济看法和油价坚挺，支撑加元走势
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦5月25日 - 美元周四处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，打压投资者对美元买盘兴趣；欧元朝着六个半月高点逐步回升。
    
    周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。            
    
    美联储会议记录被解读为联储对加息的看法愈发谨慎，打压了美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑近期令美元承压。

    美元指数      下跌0.3%，至96.972。
    
    “会议纪录虽保留了再度升息的可能性，却不像一些投资人原本预期的那么鹰派口径，而市场早早就在臆测若会议纪录态度鹰派，可能会对美元很具支持力，”Caxton FX外汇分析师Alexandra Russell-Oliver称。
    
    “我想在会议纪录公布后，其中的一些预期有些失望，我们见到美元之后就走软了。这也是因为最近美元很容易受打击。”
    
    美元兑日圆      上涨0.3%，至111.830日圆，远离周二触及的一周高位112.130。
    
    欧元兑美元         隔夜一度低见1.1168美元，最新上涨0.2%，至1.1240美元，朝周二触及的六个半月高位1.1268回升。

    欧元本月上扬，受益于法国政治疑虑消退及欧元区乐观数据等因素。
    
    “美元在联储会议记录公布后下跌，欧元因而恢复涨势。欧元有动能超越1.1300美元关卡，涨势或将继续升向1.1500美元，”瑞穗银行分析师Daisuke Karakama说。
    
    “不过，美联储会议记录公布后，市场走势缺乏诱因。我们得等待美国非农就业报告这一下一个重大事件；与此同时，交易员继续关注任何与特朗普有关的大新闻。”
    
    加元兑美元        报1.3405加元，此前一度触及1.3389加元，为4月19日以来最高。此前加拿大央行对经济的评估比一些分析师的看法更乐观。            
    
    油价走强亦支撑加元本周走势；市场冀望OPEC所引领的减产协议会延长实施，促使油价脱离本月稍早所及数月低点而强力反弹。

    其它石油相关货币亦上涨。
    
    挪威克朗兑欧元         报9.3326，本周已上涨约0.2%。挪威克朗已有些脱离三周前跌至的九个月低点9.577，当时挪威克朗下挫是因为油价跌至去年11月以来最低位。
    
    澳元兑美元        涨0.2%至0.7485美元，在穆迪调降中国债信评等后周三曾跌至0.7443美元。
    
 
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1241  1.1217  +0.21  +6.92  1.0513
    美元/日圆                   111.72  111.49  +0.21  -4.41  116.87
    欧元/日圆                   125.61  125.05  +0.45  +2.01  123.14
    美元/瑞郎                   0.9711  0.9730  -0.20  -4.59  1.0178
    英镑/美元                   1.2991  1.2973  +0.14  +5.31  1.2336
    美元/加元                   1.3400  1.3407  -0.05  -0.22  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8608  6.8736  -0.19  -1.60  6.9726
    澳元/美元                   0.7485  0.7502  -0.23  +3.74  0.7215
    新西兰元/美元               0.7034  0.7046  -0.17  +1.34  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0916  1.0917  -0.01  +1.86  1.0717
    欧元/英镑                   0.8651  0.8645  +0.07  +1.56  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7200  9.7232  -0.03  +1.46  9.5799
    美元/挪威克朗               8.3088  8.3293  -0.25  -3.80  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘秀红/蔡美珍/张涛/王琛；审校 艾茂林/于春红/高琦)
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