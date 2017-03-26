《全球汇市》美元在亚洲盘初下滑，因市场担心美国财政刺激前景

台湾新债：韩国进出口银行五年美元债以三个月LIBOR加80基点定价--消息
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。
路透悉尼3月27日 - 美元周一在亚洲盘初下滑，在特朗普医改计划失败后，该地区投资人担心美国实施财政刺激的前景。 市场交投淡静放大了走势，美元兑日圆 一度跌逾0.5%至110.78日圆，最新报110.83. 欧元兑美元 一度跳涨至近四个月高点1.0846，最新涨0.37%报1.0837.美元指数 下滑0.17%报99.454。 交易商表示，对于特朗普医保议案的挫败，会给美国减税和基建支出前景造成何种影响，市场看法不一。 “外界普遍认为，该医保议案未能通过，将在一定程度上拖累特朗普剩余的议程，”RBC Capital Markets首席美国经济分析师Tom Porcelli称。 “我们认为，把这项尤其艰巨的立法工作与特朗普其它议程联系在一起是错误的，”他指出，“这实际上预示着税改可能会加快。” 这一观点扶助支撑美国股市于周五稍晚上扬，尽管共和党撤回医保议案。 但包括多数主流媒体在内的其他人都怀疑特朗普在难以驾驭的国会如何推进重大改革。 标普500股指期货 周一盘初回落0.35%，就体现了这种担忧。 “这显然表明仍存在分歧，意味着近年来经常显现的政策瘫痪仍挥之不去，”澳新银行 分析师在报告中称。 “随着财政政策不确定性再次上升，企业和消费者信心有可能逆转近期升势，这将对经 济增长产生影响。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0835 1.0797 +0.35 +3.06 1.0513 美元/日圆 110.78 111.33 -0.49 -5.21 116.87 欧元/日圆 120.03 120.18 -0.12 -2.53 123.14 美元/瑞郎 0.9889 0.9912 -0.23 -2.84 1.0178 英镑/美元 1.2496 1.2468 +0.22 +1.30 1.2336 美元/加元 1.3347 1.3377 -0.22 -0.62 1.3430 美元/离岸人民币 6.8675 6.8720 -0.07 -1.51 6.9726 澳元/美元 0.7630 0.7622 +0.10 +5.75 0.7215 新西兰元/美元 0.7033 0.7026 +0.10 +1.33 0.6941 澳元/日圆 84.510 84.860 -0.41 +0.23 84.320 新西兰元/日圆 77.930 78.240 -0.40 -3.99 81.170 英镑/日圆 138.45 138.82 -0.27 -3.87 144.02 澳元/新西兰元 1.0841 1.0841 +0.00 +4.41 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/许娜 审校 戴素萍/陈宗琦/龚芳)
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。
路透香港6月21日 - 富时罗素指数公司(FTSE Russell)的首席执行官(CEO)周三告诉路透，MSCI明晟将中国A股纳入其全球新兴市场指数的决定，对于富时罗素指数何时纳入A股的时间安排没有影响。
* 指标10年公债殖利率随美债微收跌 * 待央行理监事会及发债计划变数厘清 * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.10% 路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三微收跌。交易员表示，由于美国1 0年公债殖利率上日收低及台债30年券106/6殖利率盘中小跌，此皆带动今日106/4殖利率区间偏跌，但跌幅相 当有限，观望明日央行理监事会议结果及周五的发债计划。 他们指出，由于106/4筹码仍在清洗阶段，投资盘倾向分批买进，交易盘此时太过积极容易受伤，令交投 并不热络，短线该券料暂先盘整，静待明日央行理监事会议结果及周五财政部公布第三季发债计划等变数厘清 。 “现在也要配合美债走势，若美国10年债跌破2.1%，台债偏多气氛才会回笼。”一位大型银行交易员说。 他并称，若美国指标10年公债殖利率续处2.1-2.2%间整理，106/4殖利率料在1.05-1.10%间盘整，而盘中 少量买盘引领30年券106/6殖利率微跌，长端殖利率弹幅若受压抑，也将利于短中期公债殖利率区间偏跌。