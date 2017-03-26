《全球汇市》美元在亚洲盘初下滑，因市场担心美国财政刺激前景

路透悉尼3月27日 - 美元周一在亚洲盘初下滑，在特朗普医改计划失败后，该地区投资人担心美国实施财政刺激的前景。 市场交投淡静放大了走势，美元兑日圆 一度跌逾0.5%至110.78日圆，最新报110.83. 欧元兑美元 一度跳涨至近四个月高点1.0846，最新涨0.37%报1.0837.美元指数 下滑0.17%报99.454。 交易商表示，对于特朗普医保议案的挫败，会给美国减税和基建支出前景造成何种影响，市场看法不一。 “外界普遍认为，该医保议案未能通过，将在一定程度上拖累特朗普剩余的议程，”RBC Capital Markets首席美国经济分析师Tom Porcelli称。 “我们认为，把这项尤其艰巨的立法工作与特朗普其它议程联系在一起是错误的，”他指出，“这实际上预示着税改可能会加快。” 这一观点扶助支撑美国股市于周五稍晚上扬，尽管共和党撤回医保议案。 但包括多数主流媒体在内的其他人都怀疑特朗普在难以驾驭的国会如何推进重大改革。 标普500股指期货 周一盘初回落0.35%，就体现了这种担忧。 “这显然表明仍存在分歧，意味着近年来经常显现的政策瘫痪仍挥之不去，”澳新银行 分析师在报告中称。 “随着财政政策不确定性再次上升，企业和消费者信心有可能逆转近期升势，这将对经 济增长产生影响。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0835 1.0797 +0.35 +3.06 1.0513 美元/日圆 110.78 111.33 -0.49 -5.21 116.87 欧元/日圆 120.03 120.18 -0.12 -2.53 123.14 美元/瑞郎 0.9889 0.9912 -0.23 -2.84 1.0178 英镑/美元 1.2496 1.2468 +0.22 +1.30 1.2336 美元/加元 1.3347 1.3377 -0.22 -0.62 1.3430 美元/离岸人民币 6.8675 6.8720 -0.07 -1.51 6.9726 澳元/美元 0.7630 0.7622 +0.10 +5.75 0.7215 新西兰元/美元 0.7033 0.7026 +0.10 +1.33 0.6941 澳元/日圆 84.510 84.860 -0.41 +0.23 84.320 新西兰元/日圆 77.930 78.240 -0.40 -3.99 81.170 英镑/日圆 138.45 138.82 -0.27 -3.87 144.02 澳元/新西兰元 1.0841 1.0841 +0.00 +4.41 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/许娜 审校 戴素萍/陈宗琦/龚芳)