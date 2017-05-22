《全球汇市》美元在六个月低位附近企稳，欧洲经济前景改善支撑欧元

* 美元在近六个月低位企稳 * 欧元净多仓升至逾三年来最高--IMM * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月22日 - 美元兑一篮子主要货币周一在六个月低位附近企稳，投资者评估美国政治风波影响以及欧元区经济复苏状况。 美国总统特朗普最近解雇联邦调查局(FBI)局长科米引发的骚动，令美元承压，而欧洲经济前景改善也鼓励投资者买入欧元，从而进一步打压美元。 特朗普出访中东，似乎已使华府政治风暴短暂降温。一些人担心，这场风暴就算没有危及特朗普的总统职位，也可能影响他的税改及财政刺激承诺。 美元指数 小升0.2%，至97.366。但这仍接近上个交易日触及的11月9日以来低点97.080。 “我们仍倾向认为美元偏多，”RBC Capital Markets外汇策略分析师Adam Cole称。 “升息预期的降温有点遭遇反击，但今天早上情况相当平静，本周的未来几天也是。” 美国圣路易斯联储总裁布拉德周五称，经济近期显露出疲弱迹象，美国联邦储备理事会(FED/美联储)预期的升息计划可能对经济而言过快。 一些美联储决策者本周将发表讲话，而且美联储周三将公布5月会议记录。美联储5月开会时，美国尚未出现政治风波。 根据CME Group的FedWatch，期货交易员认为6月美联储升息概率为四分之三左右，但认为2017年还将有两次或更多升息的概率仅仅40%。 “我们仍预计6月升息，但鉴于政治形势，升息预期对汇市的影响可能有限，”IHS Markit首席分析师Harumi Taguchi表示。 “与此同时，欧洲正在成为全球经济中的亮点，”她说。 据路透和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截至5月16日当周的欧元净多仓升至逾三年最高位。 近期欧元区经济形势改善，提高了对欧洲央行将在下个月管理委员会会议上减少温和言论的预期。 欧元兑美元 下跌0.2%至1.1169美元，上周五曾涨至六个月高位1.1212美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1169 1.1204 -0.31 +6.24 1.0513 美元/日圆 111.41 111.26 +0.13 -4.67 116.87 欧元/日圆 124.44 124.63 -0.15 +1.06 123.14 美元/瑞郎 0.9743 0.9722 +0.22 -4.27 1.0178 英镑/美元 1.2975 1.3034 -0.45 +5.18 1.2336 美元/加元 1.3520 1.3512 +0.06 +0.67 1.3430 美元/离岸人民币 6.8813 6.8718 +0.14 -1.31 6.9726 澳元/美元 0.7449 0.7459 -0.13 +3.24 0.7215 新西兰元/美元 0.6945 0.6925 +0.29 +0.06 0.6941 欧元/瑞郎 1.0883 1.0900 -0.16 +1.55 1.0717 欧元/英镑 0.8608 0.8596 +0.14 +1.06 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7535 9.7776 -0.25 +1.81 9.5799 美元/挪威克朗 8.3927 8.3732 +0.23 -2.83 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/蔡美珍/王琛；审校 蔡美珍/艾茂林/于春红)