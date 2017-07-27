FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 天前
《全球汇市》美元在13个月低位喘息，市场认为美联储声明偏鸽派
#美俄关系
#美联储
#路透调查
#半岛局势
#图片精选
频道
专题
美国参议院通过对俄实施新制裁 普京震怒扬言报复
“通俄门”
美国参议院通过对俄实施新制裁 普京震怒扬言报复
汇市一周综述：美元疲弱难翻身 其他货币趁机起舞
深度分析
汇市一周综述：美元疲弱难翻身 其他货币趁机起舞
星巴克对中国进行长期投资 因美国市场疲软
国际财经
星巴克对中国进行长期投资 因美国市场疲软
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月27日 / 凌晨1点01分 / 2 天前

《全球汇市》美元在13个月低位喘息，市场认为美联储声明偏鸽派

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美元指数位于13个月低点附近，美联储对于通胀看法谨慎
    * 欧元/美元触及两年半高位，加元位于两年高点附近
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透东京7月27日 - 美元指数周四在13个月低点附近喘息。市场认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)的最新政策声明略微偏向鸽派。
    
    美联储表示将在“相对短期内”开始缩减资产负债表，许多人认为这暗示要在9月发出相关声明。但美联储亦比以前更加明确地指出通胀疲弱。            

    美元指数             跌至93.44，已经自1月3日所及14年高位103.82下滑10%。
    
    下道支撑料在2016年6月低位93.019，以及2016年5月所及16个月低位91.919，但若跌破这两个支撑，则被视为重要的看空信号。
    
    尽管美元一直受美联储自2015年底以来逐步收紧政策的支持，但其利率优势正在消退，因为其他许多央行近几个月已开始考虑削减刺激计划。
    
    自欧洲央行总裁德拉吉6月暗示该央行可能调整购债计划以来，投资者涌向欧元。

    欧元兑美元      周四盘初一度高见1.1750美元，触及2015年1月以来的最高位。
    
    加元受加拿大央行本月早些时候升息行动扶助，兑美元        周三曾触及两年高位1.2415加元，最新交投在1.2447加元。
    
    英镑        交投在1.3119美元，接近近期高位1.3126美元。澳元        重上0.80美元，为2015年以来首见，最新报0.8001美元。
    
    美元兑日圆      亦滑落至111.11日圆，接近周一触及的五周半低点110.625日圆。

    美联储决策者之前曾表示，年底前可能再次加息，但联储这次会议的温和言论促使投资
者略微降低对加息的预期。
    
    联邦基金利率期货显示，12月前加息一次的机率略低于50%，美联储开会前则略超过50%
。
    
    “即便美国经济强劲，但通胀仍疲弱。市场希望看到更多通胀的迹象才能相信未来加息
，”三井住友信托银行市场分析师Ayako Sera表示。
    
    “我还认为大家想研判美联储可能缩表带来的影响，”她补充称。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1730  1.1732  -0.02 +11.58  1.0513
    美元/日圆                   110.96  111.15  -0.17  -5.06  116.87
    欧元/日圆                   130.16  130.43  -0.21  +5.70  123.14
    美元/瑞郎                   0.9510  0.9506  +0.04  -6.56  1.0178
    英镑/美元                   1.3113  1.3119  -0.05  +6.30  1.2336
    美元/加元                   1.2446  1.2443  +0.02  -7.33  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7375  6.7420  -0.07  -3.37  6.9726
    澳元/美元                   0.8003  0.8001  +0.02 +10.92  0.7215
    新西兰元/美元               0.7528  0.7518  +0.13  +8.46  0.6941
    澳元/日圆                   88.810  88.980  -0.19  +5.32  84.320
    新西兰元/日圆               83.530  83.600  -0.08  +2.91  81.170
    英镑/日圆                   145.53  145.84  -0.21  +1.05  144.02
    澳元/新西兰元               1.0629  1.0644  -0.14  +2.37  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 张涛/许娜/侯雪苹/李爽  审校 李婷仪/杜明霞/郑茵/王丽鑫)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below