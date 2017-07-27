《全球汇市》美元在13个月低位喘息，市场认为美联储声明偏鸽派

* 美元指数位于13个月低点附近，美联储对于通胀看法谨慎 * 欧元/美元触及两年半高位，加元位于两年高点附近 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透东京7月27日 - 美元指数周四在13个月低点附近喘息。市场认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)的最新政策声明略微偏向鸽派。 美联储表示将在“相对短期内”开始缩减资产负债表，许多人认为这暗示要在9月发出相关声明。但美联储亦比以前更加明确地指出通胀疲弱。 美元指数 跌至93.44，已经自1月3日所及14年高位103.82下滑10%。 下道支撑料在2016年6月低位93.019，以及2016年5月所及16个月低位91.919，但若跌破这两个支撑，则被视为重要的看空信号。 尽管美元一直受美联储自2015年底以来逐步收紧政策的支持，但其利率优势正在消退，因为其他许多央行近几个月已开始考虑削减刺激计划。 自欧洲央行总裁德拉吉6月暗示该央行可能调整购债计划以来，投资者涌向欧元。 欧元兑美元 周四盘初一度高见1.1750美元，触及2015年1月以来的最高位。 加元受加拿大央行本月早些时候升息行动扶助，兑美元 周三曾触及两年高位1.2415加元，最新交投在1.2447加元。 英镑 交投在1.3119美元，接近近期高位1.3126美元。澳元 重上0.80美元，为2015年以来首见，最新报0.8001美元。 美元兑日圆 亦滑落至111.11日圆，接近周一触及的五周半低点110.625日圆。 美联储决策者之前曾表示，年底前可能再次加息，但联储这次会议的温和言论促使投资 者略微降低对加息的预期。 联邦基金利率期货显示，12月前加息一次的机率略低于50%，美联储开会前则略超过50% 。 “即便美国经济强劲，但通胀仍疲弱。市场希望看到更多通胀的迹象才能相信未来加息 ，”三井住友信托银行市场分析师Ayako Sera表示。 “我还认为大家想研判美联储可能缩表带来的影响，”她补充称。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1730 1.1732 -0.02 +11.58 1.0513 美元/日圆 110.96 111.15 -0.17 -5.06 116.87 欧元/日圆 130.16 130.43 -0.21 +5.70 123.14 美元/瑞郎 0.9510 0.9506 +0.04 -6.56 1.0178 英镑/美元 1.3113 1.3119 -0.05 +6.30 1.2336 美元/加元 1.2446 1.2443 +0.02 -7.33 1.3430 美元/离岸人民币 6.7375 6.7420 -0.07 -3.37 6.9726 澳元/美元 0.8003 0.8001 +0.02 +10.92 0.7215 新西兰元/美元 0.7528 0.7518 +0.13 +8.46 0.6941 澳元/日圆 88.810 88.980 -0.19 +5.32 84.320 新西兰元/日圆 83.530 83.600 -0.08 +2.91 81.170 英镑/日圆 145.53 145.84 -0.21 +1.05 144.02 澳元/新西兰元 1.0629 1.0644 -0.14 +2.37 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张涛/许娜/侯雪苹/李爽 审校 李婷仪/杜明霞/郑茵/王丽鑫)