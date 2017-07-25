《全球汇市》美元在13个月低位附近徘徊，关注点转向美联储会议

* 美元小幅走低，在13个月低点附近徘徊 * 美联储今日稍晚将召开为期两天的政策会议 * 政治风波令人担忧特朗普的计划难以推进 路透新加坡7月25日 - 美元兑一篮子货币周二在13个月低位附近徘徊，交易员怀疑本周的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议能否为改变美元近期疲弱走势起到多大作用。 市场普遍预期，美联储将在周三结束的为期两天的会议上维持利率不变。投资者将关注有关美联储今年是否再度加息，以及何时开始缩减债券持仓的暗示。 OANDA驻新加坡亚太交易主管Stephen Innes表示，鉴于最近美国通胀数据疲弱，市场猜测美联储将采取鸽派基调，这似乎打压美元。 “由于现在没有美联储的支撑，我认为美元将走势不稳，”Innes指的是美元的近期前景。 美元指数 下跌0.1%至93.916，距离周一所及的13个月低位93.823不远。 欧元兑美元 小升0.1%至1.1655美元，接近周一触及的约23个月高点1.1684。 美元前景仍笼罩阴霾，因外界担心政治混乱局面将阻碍美国总统特朗普落实其刺激和税改计划。 巴克莱驻东京资深汇市策略师Shinichiro Kadota表示，美元的任何反弹在短期内都可 能受限，因围绕美国政治风险的担忧挥之不去。 “美元疲软的推动因素并没有消失。我认为美元不会从当前水准持续上升，”Kadota说 。 美国总统特朗普的女婿库什纳(Jared Kushner)周一对参议院调查人员表示，他去年四 次与俄罗斯官员会面，但并未与莫斯科方面共谋影响2016年美国大选。库什纳是一位白宫高 级顾问。 美国国会和司法部特别检察官对通俄门事件的持续调查，以及通胀预期减弱，在本月多 数时间内打压美元。 市场参与者表示，此项调查是导致特朗普减税和基础设施支出等促增长计划推进放缓的 一个因素。 美元兑日圆 略跌至111.07。该货币对周一触及低位110.625，这是6月中以来最低 水平。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1657 1.1638 +0.16 +10.88 1.0513 美元/日圆 111.02 111.09 -0.06 -5.01 116.87 欧元/日圆 129.43 129.31 +0.09 +5.11 123.14 美元/瑞郎 0.9466 0.9464 +0.02 -7.00 1.0178 英镑/美元 1.3033 1.3026 +0.05 +5.65 1.2336 美元/加元 1.2493 1.2507 -0.11 -6.98 1.3430 美元/离岸人民币 6.7461 6.7474 -0.02 -3.25 6.9726 澳元/美元 0.7935 0.7922 +0.16 +9.98 0.7215 新西兰元/美元 0.7441 0.7436 +0.07 +7.20 0.6941 澳元/日圆 88.120 88.010 +0.12 +4.51 84.320 新西兰元/日圆 82.640 82.630 +0.01 +1.81 81.170 英镑/日圆 144.71 144.72 -0.01 +0.48 144.02 澳元/新西兰元 1.0662 1.0649 +0.12 +2.69 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/杜明霞/张若琪 审校 孙茉莉/王兴亚/王洋)