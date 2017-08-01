《全球汇市》美元在14个月低点附近徘徊，受政局动荡打压

* 美国即将公布个人消费支出数据 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦8月1日 - 美元指数周二小幅上涨，但仍相当接近14个月低点，因投资人进一步押注华府政局动荡将会冲击美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内再度升息的前景。 不确定性预料将持续打压美元；此前美国总统特朗普解雇了刚上任不久的白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)。 “我认为做空美元仍是金融市场的主流交易，”德国商业银行驻法兰克福汇市分析师Esther Maria Reichelt称。 “但美元兑其他货币正在接近重要水准，比如兑欧元逼近1.20，这可能会引发其他央行的些许担忧。” 欧元兑美元 早盘涨至1.18460，创2015年1月以来最高。今年以来累计涨逾12%，多数涨幅都是在最近三个月录得。 根据芝加哥商业交易所(CME)的Fedwatch工具，预期美联储年内再度升息25个基点的概率已从上月的50%降至47%左右。 周一美元指数 跌至2016年5月以来最低点，周二微涨至92.92。 美元指数7月连续第五个月月线下跌，是2010年12月至2011年4月以来的最长连跌。 投资者还将关注周二稍晚公布的美国核心个人消费支出(PCE)物价指数，本周最令人关注的是周五将公布的非农就业数据。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1822 1.1840 -0.15 +12.45 1.0513 美元/日圆 110.16 110.25 -0.08 -5.74 116.87 欧元/日圆 130.23 130.55 -0.25 +5.76 123.14 美元/瑞郎 0.9665 0.9664 +0.01 -5.04 1.0178 英镑/美元 1.3209 1.3212 -0.02 +7.08 1.2336 美元/加元 1.2467 1.2477 -0.08 -7.17 1.3430 美元/离岸人民币 6.7220 6.7266 -0.07 -3.59 6.9726 澳元/美元 0.8004 0.8002 +0.02 +10.94 0.7215 新西兰元/美元 0.7501 0.7513 -0.16 +8.07 0.6941 欧元/瑞郎 1.1426 1.1446 -0.17 +6.62 1.0717 欧元/英镑 0.8950 0.8961 -0.12 +5.07 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5501 9.5532 -0.03 -0.31 9.5799 美元/挪威克朗 7.8800 7.8616 +0.23 -8.76 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 张明钧/刘秀红/于春红; 审校 王颖/王兴亚)