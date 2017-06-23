《全球汇市》美元基本持稳，油价反弹提振商品货币

* 美元持稳，等待下周美国数据以寻觅通胀方面的线索 * 加元和挪威克朗守住隔夜涨幅 * 英镑触及三日高点，此前英国央行官员福布斯发表立场强硬的讲话 路透东京6月23日 - 美元周五变动甚微，交易员在下周美国公布通胀相关指标之前持观望态度，加元等商品货币守住之前因油价反弹而录得的涨幅。 美元指数 基本持平于97.492。 美元指数周二曾升至一个月高点97.871。美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周升息，并为今年稍晚进一步收紧政策敞开大门。但该指数随后在窄幅区间内波动，等待新的交投线索。 “虽然市场能从上周美联储会议中获得激励，但鉴于本周缺乏重要经济指标和政治事件，影响美元走向的因素的确不多，”巴克莱资深策略师Shin Kadota说。 “但通胀数据可能成为下周汇市交投的主题，下周美国将发布多项通胀指标。由于本周油价下跌令美国通胀前景蒙阴，这些数据将很关键。” 美国下周将出炉的数据包括6月消费者信心指数、成屋待完成销售、原油库存、第一季国内生产总值(GDP)终值，以及个人消费支出(PCE)物价指数 。 “虽然大多数美国指标都值得关注，但真正影响美元走势的是薪资和通胀相关数据，以及两周后的非农就业数据，”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji称。 美元兑日圆 持平在111.320，周二曾触及近一个月高点111.790，随后美债收益率因油价下跌回落，美元兑日圆也跟随下滑。美元周线仍有望上涨0.4%。 欧元 亦持稳，交投在1.1158美元，周线料跌0.4%左右。 商品相关货币守住海外市场录得的大幅涨幅，隔夜油价从10个月低点反弹，带动商品货币走升。 加元兑美元 持平，报1.3223加元，周四上涨0.75%。 加元亦从强健的国内零售销售数据中获得支撑。零售销售数据提振了人们对加拿大央行7月升息的预期。 挪威克朗兑美元 几无变动，报8.4887克朗，隔夜上涨0.5%左右。挪威央行称，未来一段时间挪威克朗汇率可能会有所上升，还称降息不再是可能选项，这亦对克朗构成支撑。 英镑兑美元 上涨0.1%至1.2700，为三日最高点；英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯周四表示，英国利率‘开始上调’不应再推迟，之后英镑获得动能。 英国央行官员本周就升息问题发出了相互矛盾的信号，包括央行总裁 卡尼周二称现在并不是升息的时候，令英镑坐上过山车。 英镑兑美元 周一触及高点1.2814，到周三又最低跌至1.2589美 元，触及两个月最低。 澳元兑美元 涨0.1%至0.7547，新西兰元兑美元 跌0. 1%至0.7258。 纽约 当日 今年来 2 016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1158 1.1150 +0.07 +6.14 1. 0513 美元/日圆 111.34 111.32 +0.02 -4.73 11 6.87 欧元/日圆 124.23 124.12 +0.09 +0.89 12 3.14 美元/瑞郎 0.9708 0.9718 -0.10 -4.62 1. 0178 英镑/美元 1.2697 1.2681 +0.13 +2.93 1. 2336 美元/加元 1.3229 1.3232 -0.02 -1.50 1. 3430 美元/离岸人民币 6.8429 6.8365 +0.09 -1.86 6. 9726 澳元/美元 0.7544 0.7541 +0.04 +4.56 0. 7215 新西兰元/美元 0.7256 0.7263 -0.10 +4.54 0. 6941 澳元/日圆 84.010 83.940 +0.08 -0.37 84 .320 新西兰元/日圆 80.810 80.840 -0.04 -0.44 81 .170 英镑/日圆 141.38 141.16 +0.16 -1.83 14 4.02 澳元/新西兰元 1.0394 1.0377 +0.16 +0.11 1. 0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 徐文焰/王丽鑫/侯雪苹/王兴亚/刘秀红；审校 高琦/戴素萍/艾茂林/李爽/王洋)