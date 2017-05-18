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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 09:04 BJT

《全球汇市》美元处于六个月低位，对特朗普竞选的调查震动华府

    * 美元指数触及六个月低位，丧失特朗普当选总统后的全部涨幅
    * 美元/日圆周三录得去年7月以来最大单日跌幅
    * 日圆对日本GDP数据的反应温和

    路透东京5月18日 - 美元指数周四在六个月低点附近徘徊，因美国政治危机似乎有所加剧，或将延迟美国总统特朗普实施经济刺激计划的努力。
    
    司法部已任命前联邦调查局局长穆勒(Robert Mueller)为特别检察官，调查特朗普2016年竞选团队是否与俄罗斯存在勾结。

    此前，特朗普开除联邦调查局(FBI)局长科米，后者曾调查俄罗斯在美国大选中扮演的角色。
    
    媒体当时报导称，特朗普或许曾干涉一项联邦调查。这是一项严重指控，若经证实甚至可能使总统面临弹劾。
    
    “美国的政治风波正在动摇市场。当你看到这些新闻时，将会暂停对美国的投资，”State Street Bank的东京分支经理Bart Wakabayashi称。
    
    美元指数触及11月初以来最低水准，过去四个交易日累计下挫2.2%。
    
    美指现报97.42，此前悉数回吐美国11月大选结束以来的全部涨幅。

    尽管特朗普意外胜选在最初引发美元和美国资产买兴，因市场对他的减税和基建支出计划抱有期待，如今所谓的“特朗普行情”已经逐渐消退。
    
    美元指数已自1月3日触及的14年高位103.82下跌了5.8%，尽管市场普遍认为，美国升息前景应当会支撑美元。
    
    美联储3月升息，联储官员曾表示，今年还有可能再升息两到三次。
    
    不过，过去一周美国的政治动荡且经济数据逊于预期，正促使市场人士认为更多次升息的机率要打折扣。
    
    联邦基金利率期货       目前的走势显示，6月升息的机率只有约60%，而本月初的机率曾为90%左右，在12月前升息一次的机率目前都没有100%。
    
    在这样的背景下，美元兑日圆周三下滑2.09%，创去年7月29日以来最大跌幅。

    美元兑日圆      周四跌至三周低点110.53，之后小幅回弹至111.09，较纽约尾盘上涨0.3%，受日本低接买盘带动。
    
    日本1-3月实质国内生产总值(GDP)环比年率为上升2.2%，高于预估的增长1.7%，且为连续第五个季度扩张            。日圆对此数据反应有限。
    
    “尽管GDP增长强于预期，但GDP物价平减指数进一步落入负值区域，表明通缩压力仍在持续，”三菱东京日联银行首席汇市分析师Minori Uchida表示。
    
    欧元兑美元      触及六个月高点1.1174美元，最新报1.1161美元。
    
    瑞郎兑美元      周三触及六个月高位0.9774，之后回落至0.9789。
    
    瑞郎兑欧元         持坚，报1.09270瑞郎，上周曾来到八个月低点1.0987。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.1165  1.1158  +0.06  +6.20  1.0513
    美元/日圆                   111.02  110.80  +0.20  -5.01  116.87
    欧元/日圆                   123.91  123.63  +0.23  +0.63  123.14
    美元/瑞郎                   0.9783  0.9788  -0.05  -3.88  1.0178
    英镑/美元                   1.2970  1.2969  +0.01  +5.14  1.2336
    美元/加元                   1.3607  1.3601  +0.04  +1.32  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8738  6.8701  +0.05  -1.42  6.9726
    澳元/美元                   0.7425  0.7431  -0.08  +2.91  0.7215
    新西兰元/美元               0.6937  0.6940  -0.04  -0.06  0.6941
    澳元/日圆                   82.460  82.330  +0.16  -2.21  84.320
    新西兰元/日圆               77.010  76.920  +0.12  -5.13  81.170
    英镑/日圆                   143.97  143.72  +0.17  -0.03  144.02
    澳元/新西兰元               1.0705  1.0703  +0.02  +3.10  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/许娜/白云/陈宗琦；审校 龚芳/戴素萍/张荻)
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