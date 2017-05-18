《全球汇市》美元处于六个月低位，对特朗普竞选的调查震动华府

* 美元指数触及六个月低位，丧失特朗普当选总统后的全部涨幅 * 美元/日圆周三录得去年7月以来最大单日跌幅 * 日圆对日本GDP数据的反应温和 路透东京5月18日 - 美元指数周四在六个月低点附近徘徊，因美国政治危机似乎有所加剧，或将延迟美国总统特朗普实施经济刺激计划的努力。 司法部已任命前联邦调查局局长穆勒(Robert Mueller)为特别检察官，调查特朗普2016年竞选团队是否与俄罗斯存在勾结。 此前，特朗普开除联邦调查局(FBI)局长科米，后者曾调查俄罗斯在美国大选中扮演的角色。 媒体当时报导称，特朗普或许曾干涉一项联邦调查。这是一项严重指控，若经证实甚至可能使总统面临弹劾。 “美国的政治风波正在动摇市场。当你看到这些新闻时，将会暂停对美国的投资，”State Street Bank的东京分支经理Bart Wakabayashi称。 美元指数触及11月初以来最低水准，过去四个交易日累计下挫2.2%。 美指现报97.42，此前悉数回吐美国11月大选结束以来的全部涨幅。 尽管特朗普意外胜选在最初引发美元和美国资产买兴，因市场对他的减税和基建支出计划抱有期待，如今所谓的“特朗普行情”已经逐渐消退。 美元指数已自1月3日触及的14年高位103.82下跌了5.8%，尽管市场普遍认为，美国升息前景应当会支撑美元。 美联储3月升息，联储官员曾表示，今年还有可能再升息两到三次。 不过，过去一周美国的政治动荡且经济数据逊于预期，正促使市场人士认为更多次升息的机率要打折扣。 联邦基金利率期货 目前的走势显示，6月升息的机率只有约60%，而本月初的机率曾为90%左右，在12月前升息一次的机率目前都没有100%。 在这样的背景下，美元兑日圆周三下滑2.09%，创去年7月29日以来最大跌幅。 美元兑日圆 周四跌至三周低点110.53，之后小幅回弹至111.09，较纽约尾盘上涨0.3%，受日本低接买盘带动。 日本1-3月实质国内生产总值(GDP)环比年率为上升2.2%，高于预估的增长1.7%，且为连续第五个季度扩张 。日圆对此数据反应有限。 “尽管GDP增长强于预期，但GDP物价平减指数进一步落入负值区域，表明通缩压力仍在持续，”三菱东京日联银行首席汇市分析师Minori Uchida表示。 欧元兑美元 触及六个月高点1.1174美元，最新报1.1161美元。 瑞郎兑美元 周三触及六个月高位0.9774，之后回落至0.9789。 瑞郎兑欧元 持坚，报1.09270瑞郎，上周曾来到八个月低点1.0987。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1165 1.1158 +0.06 +6.20 1.0513 美元/日圆 111.02 110.80 +0.20 -5.01 116.87 欧元/日圆 123.91 123.63 +0.23 +0.63 123.14 美元/瑞郎 0.9783 0.9788 -0.05 -3.88 1.0178 英镑/美元 1.2970 1.2969 +0.01 +5.14 1.2336 美元/加元 1.3607 1.3601 +0.04 +1.32 1.3430 美元/离岸人民币 6.8738 6.8701 +0.05 -1.42 6.9726 澳元/美元 0.7425 0.7431 -0.08 +2.91 0.7215 新西兰元/美元 0.6937 0.6940 -0.04 -0.06 0.6941 澳元/日圆 82.460 82.330 +0.16 -2.21 84.320 新西兰元/日圆 77.010 76.920 +0.12 -5.13 81.170 英镑/日圆 143.97 143.72 +0.17 -0.03 144.02 澳元/新西兰元 1.0705 1.0703 +0.02 +3.10 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/许娜/白云/陈宗琦；审校 龚芳/戴素萍/张荻)