《全球汇市》美元守在六个半月低点上方，市场聚焦美联储会议纪录

* 美元指数脱离六个半月低点 * 美国公债收益率上扬支撑美元 * 焦点转向美联储会议纪录 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月24日 - 美元周三守在上日触及的六个半月低点上方，因一名美国联邦储备理事会(FED/美联储)资深官员的谈话重燃美国可能升息的预期。 美元已经尽数回吐去年11月总统大选以来的涨幅，因投资人对于美国总统特朗普财政振兴措施的期望，已被特朗普开除前美国FBI局长科米(James Comey)的相关丑闻给打消。 再加上最近美国数据欠佳，这在过去几周对美元构成打压。花旗的美国经济惊奇指数 处于2016年2月以来最低，这可能意味着未来有更多逊于预期的表现。 美元指数 较周二收盘水平微跌至97.318，本周稍早触及11月9日以来最低96.767。 “基于美国联邦公开市场委员会(FOMC)的立场相对强硬，宣称我们看到的数据疲软是暂时性的，或许市场会预期会议记录偏于强硬，”美国银行驻伦敦外汇策略师Athanasios Vamvakidis表示。 Vamvakidis说，美元可能受到周二费城FED总裁哈克讲话的支撑。他是FOMC具有投票权的委员，他重申支持今年再升息两次的立场。他还说6月升息有“明显可能性”。 美联储将于周三1800GMT发布最新政策会议记录。 美元兑日圆 涨0.1%报111.85日圆，之前曾跳升至111.995，为一周高位。 美元兑欧元也勉力止住跌势。欧元本月在一系列利好因素支撑下走坚，例如法国大选忧虑消退、欧元区数据乐观、以及德国与美国公债收益率之差扩大。 欧元兑美元 涨0.1%，报1.1189美元，昨日曾所及六个半月高位1.1268。 **穆迪调降中国评级** 国际评级机构穆迪周三下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 中国离岸人民币应声下挫，但整体跌幅有限。离岸人民币兑美元 下跌0.1%，至6.8902元人民币。 澳元小跌，但对中国降级消息的反应亦相对温和。澳元兑美元 跌0.2%至0.7463。 “各货币的反应十分平静，因外界认为中国仍有充足储备实力应付进一步的财政支出，”三井住友资产管理驻东京资深策略师Masahiro Ichikawa表示。 其他货币方面，加元兑美元 持稳，报1.3518加元，隔夜曾触及一个月高位1.3457加元。 原油价格上涨提振加元。目前关注焦点是OPEC周四在维也纳的会议，静观产油国是否会就延长减产协议达成一致。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1180 1.1182 -0.02 +6.34 1.0513 美元/日圆 111.76 111.77 -0.01 -4.37 116.87 欧元/日圆 124.94 124.99 -0.04 +1.46 123.14 美元/瑞郎 0.9759 0.9759 +0.00 -4.12 1.0178 英镑/美元 1.2994 1.2959 +0.27 +5.33 1.2336 美元/加元 1.3503 1.3513 -0.07 +0.54 1.3430 美元/离岸人民币 6.8784 6.8786 -0.00 -1.35 6.9726 澳元/美元 0.7472 0.7474 -0.03 +3.56 0.7215 新西兰元/美元 0.7024 0.7010 +0.20 +1.20 0.6941 欧元/瑞郎 1.0913 1.0912 +0.01 +1.83 1.0717 欧元/英镑 0.8604 0.8625 -0.24 +1.01 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7169 9.7353 -0.19 +1.43 9.5799 美元/挪威克朗 8.3887 8.3722 +0.20 -2.87 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 张明钧/李春喜/孙茉莉/王颖；审校 高琦/于春红/艾茂林)