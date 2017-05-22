《全球汇市》美元小涨，但因美国政治风波囿于六个月低点附近

* 欧元净多仓升至逾三年来最高--IMM * 亚洲投资者关注朝鲜形势，此前朝鲜发射导弹 路透东京5月22日 - 美元周一小幅上涨，但仍接近六个月低位，因投资者评估美国政治风波影响，以及欧元上涨。 美元指数 较周五美国尾盘小幅上涨0.2%，至97.292。不过较上日触及的11月9日以来低位97.080不远。 美国总统特朗普目前正访问中东，把华盛顿的政治风波抛在身后。部分人士担心这场政治风波即便不把特朗普拉下台，也可能会给政府兑现税改和财政刺激承诺造成拖累。 美国下月升息预期带来的利好美元人气，很大一部分或许会被这些忧虑抵消掉。 华盛顿邮报周日报导，特朗普将于周二公布的预算提案，料包括削减医疗补助并提议修改对低收入居民提供的其他援助计划。 特朗普最近解雇联邦调查局(FBI)局长科米引发的骚动，已经导致美元承压。科米原本正在监督一项针对特朗普团队与俄罗斯之间潜在联系的调查。华盛顿邮报周五引述知情人士报导，在针对特朗普去年竞选期间可能与俄罗斯串通一事展开的调查中，他的一位高级顾问成为“利害关系人(person of interest)”。 该消息周五打压美国公债收益率下跌，并削弱美元吸引力，不过两者在周一都收复一些失地。指标10年期美债收益率 周一亚洲盘报2.253%，高于美国市场周五收盘价2.245%。 美国第一季国内生产总值(GDP)修正值将于周五出炉，环比年率料将从初值的增长0.7%上修。根据初值，美国第一季经济增长步伐创三年来最慢，不过很多分析师认为这是暂时情况。 根据CME Group的FedWatch，期货交易员认为6月美联储升息概率为四分之三左右，但认为2017年还将有两次或更多升息的概率仅仅40%。 美国圣路易斯联储总裁布拉德周五称，经济近期显露出疲弱迹象，美国联邦储备理事会(FED/美联储)预期的升息计划可能对经济而言过快。 一些决策者本周将发表讲话，而且美联储周三将公布5月会议记录。美联储5月开会时，美国尚未出现政治风波。 “我们仍预计6月升息，但鉴于政治形势，升息预期对汇市的影响可能有限，”IHS Markit首席分析师Harumi Taguchi表示。 “与此同时，欧洲正在成为全球经济中的亮点，”她说。 欧元/美元 下滑0.2%至1.1189美元，上周五曾涨至六个月高位1.1212美元。 欧元/日圆 涨0.2%至124.87日圆。 据路透和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截至5月16日当周的欧元净多仓升至逾三年最高位。 近期欧元区经济形势改善，提高了对欧洲央行将在下个月管理委员会会议上减少温和言论的预期。 亚洲投资者持续关注朝鲜半岛情势，此前朝鲜于周日发射一枚弹道导 弹，落入该国东岸外海域，这是朝鲜一周来进行的第二次导弹试射。韩国 称，朝鲜此举导致韩国新政府对于韩朝和平共处的希望破灭。 朝鲜周一表示，已成功试射一枚中程弹道导弹，说明其打击美国目标 的能力进一步提高。 美元兑日圆 小升0.2%，朝鲜情势最新进展并未给日圆带来太多 助力。 “如果紧张情势升级，我们可能会见到日圆升值，”三井住友信托资 深市场分析师Ayako Sera表示。 “但市场的主题是美元因美国政治情势、以及近来欧元走强而表现疲 弱，”她表示。 纽约 当日 今年来 2 016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1188 1.1204 -0.14 +6.42 1. 0513 美元/日圆 111.50 111.26 +0.22 -4.59 11 6.87 欧元/日圆 124.75 124.63 +0.10 +1.31 12 3.14 美元/瑞郎 0.9744 0.9722 +0.23 -4.26 1. 0178 英镑/美元 1.2997 1.3034 -0.28 +5.36 1. 2336 美元/加元 1.3532 1.3512 +0.15 +0.76 1. 3430 美元/离岸人民币 6.8781 6.8718 +0.09 -1.36 6.9726 澳元/美元 0.7439 0.7459 -0.27 +3.10 0. 7215 新西兰元/美元 0.6934 0.6925 +0.13 -0.10 0. 6941 澳元/日圆 82.960 82.940 +0.02 -1.61 84 .320 新西兰元/日圆 77.350 77.040 +0.40 -4.71 81 .170 英镑/日圆 144.93 145.01 -0.06 +0.63 14 4.02 澳元/新西兰元 1.0724 1.0767 -0.40 +3.28 1. 0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 孙国玉/张涛/王颖/白云/王兴亚；审校 戴素萍/于春红/张若琪/王丽鑫)