《全球汇市》美元延续温和反弹走势，投资者为本周重要事件调整仓位

* 美元反弹，受益于美国非农就业报告公布前的仓位调整 * 美元仍陷于广泛的偏空走势 * 静候美国ADP就业数据和美联储官员讲话 * 新西兰元跌至一周低位，因新西兰经济数据黯淡 路透东京8月2日 - 美元周三延续自15个月低点展开的温和反弹走势，因投资者开始为周五美国公布非农就业报告等本周重要经济事件布仓，使得美元抛售势头暂停。 美元指数 未受美债收益率下跌的影响，自2016年5月以来的最低位92.777反弹，小涨到93.090。 欧元兑美元 持平于1.1806，此前脱离上日触及的两年半高位1.1846。 美国政治动荡和美国经济数据平淡无奇特别是低迷的通胀，使得美国联邦储备理事会(美联储/FED)收紧政策步伐的不确定性升高，美元受到拖累。 “美元已经明显走软，尤其是兑欧元已跌到相当程度，促使一些市场参与者甚至在美国周五公布就业数据前就开始买回美元，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示。 Kadota并称，“但这只是美国就业数据公布前的仓位调整，美元偏空的趋势仍然完好无损。” 欧元兑美元今年迄今上涨约12%。 除了美元遭遇政治风险和货币政策不确定性之外，欧元还从外界对欧洲央行最终将逐步退出宽松政策的预期中得到支撑。 美元兑日圆 涨0.15%至110.535日圆，脱离了隔夜触及的近七周低位109.920日圆。 “随着美股表现持续强劲，美元兑日圆得到支撑，尽管面临着潜在的风险，”三井住友信托资深市场分析师Ayako Sera说道。 道琼工业指数 周二连续第五日创下纪录新高，尽管华尔街已不再相信总统特朗普及由共和党掌控的国会今年能够推动减税并增加基础设施开支。 Sera还称，对于日本首相安倍晋三计划在周四进行的内阁重组，市场可能淡然以待。安倍希望借助内阁重组来提振其支持率。 “市场参与者当然会关注内阁重组的结果如何，但鲜有人预测内阁重组会对市场带来影响，”Sera称。 市场静候今日稍晚公布的美国ADP就业数据，以及旧金山联储总裁威廉姆斯和克利夫兰联储总裁梅斯特的讲话。这些可能会影响美元。 与此同时，美元对新西兰元和加元等美元集团货币勉力反弹。 在新西兰疲弱的经济数据公布后，新西兰元兑美元 跌至一周低点0.7416美元，最新跌0.5%，至0.7427美元。 周三公布的官方数据显示，新西兰第二季就业成长意外下滑，且薪资增长疲弱，这强化了新西兰央行将在未来数年维持利率在纪录低位不变的前景。 加元走势挣扎，此前因油价下跌而遭打压。 加元延续隔夜跌势，兑美元交投在1.2570加元，进一步脱离上周触及的25个月高点1.2414加元。 澳元兑美元 跌0.2%至0.7953美元，前一交易日曾涨至2015年5月以来最高位0.8066美元。澳元亦为大宗商品相关货币。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1811 1.1801 +0.08 +12.35 1.0513 美元/日圆 110.63 110.35 +0.25 -5.34 116.87 欧元/日圆 130.68 130.22 +0.35 +6.12 123.14 美元/瑞郎 0.9662 0.9656 +0.06 -5.07 1.0178 英镑/美元 1.3198 1.3199 -0.01 +6.99 1.2336 美元/加元 1.2572 1.2534 +0.30 -6.39 1.3430 美元/离岸人民币 6.7310 6.7286 +0.04 -3.46 6.9726 澳元/美元 0.7949 0.7967 -0.23 +10.17 0.7215 新西兰元/美元 0.7424 0.7465 -0.55 +6.96 0.6941 澳元/日圆 87.980 87.920 +0.07 +4.34 84.320 新西兰元/日圆 82.150 82.380 -0.28 +1.21 81.170 英镑/日圆 146.02 145.69 +0.23 +1.39 144.02 澳元/新西兰元 1.0709 1.0667 +0.39 +3.14 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 高琦/王兴亚/王琛/侯雪萍/于春红; 审校 李爽/艾茂林/张明钧/于春红)