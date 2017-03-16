《全球汇市》美元徘徊在一个月低点附近，荷兰选举出口民调支撑欧元

* 美联储强硬程度不如很多人的预期，美元触及一个月低点
* 荷兰选举出口民调显示现任首相遥遥领先
* 受荷兰选举出口民调影响，欧元兑美元触及五周高点
路透东京3月16日 - 美元周四盘初徘徊在一个月低点附近，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布升息后，立场看起来不如预期般强硬。欧元维持高位，因荷兰出口民调显示，首相吕特的自民党大幅领先极右翼政党。
美元指数续跌，触及2月17日来低位100.490。美元指数上日下挫逾1%。
美元受挫。美联储周三结束两天的政策会议后宣布升息，但仍维持2017年将总共升息三次的预测，未如一些人预期的那样改成四次。
美国公债收益率(殖利率)随即大跌，推动美元兑日圆跌逾1%。美元/日圆最新报113.420，本周稍早曾涨至115.195。
欧元/美元周四亚洲盘初涨至五周高点1.0740，隔夜上涨1.2%。
欧元稍早获得提振，出口民调显示荷兰威尔德斯(Geert Wilders)的反欧盟政党所获席位少于预期，平复了有关荷兰将选择离开欧盟的担忧。
“欧元对荷兰出口民调的初步反应是上涨，当今日稍晚欧洲市场开始交易时，欧元可能进一步上涨，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。
“欧元能够寻获多少支撑，取决于荷兰大选将如何影响法国总统选举；举例来说，是否会冲击玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的支持度。如果法国和德国政府公债之间的利差今日缩窄，我们可以预期欧元将进一步上涨。”
英镑兑美元小跌至1.2278美元，隔夜跳增1.1%。英镑勉力脱离周二创下的两个月低位1.2110，因担心对英国退欧条件冗长的政治谈判。
瑞郎兑美元持稳，上交易日上涨约1%。
澳元兑美元小跌0.1%至0.7702，隔夜大涨2%至三周高位0.7720。
纽约 当日 今年来 2016年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0737 1.0732 +0.05 +2.13 1.0513
美元/日圆 113.35 113.35 +0.00 -3.01 116.87
欧元/日圆 121.71 121.68 +0.02 -1.16 123.14
美元/瑞郎 0.9991 1.0001 -0.10 -1.84 1.0178
英镑/美元 1.2282 1.2291 -0.07 -0.44 1.2336
美元/加元 1.3289 1.3302 -0.10 -1.05 1.3430
美元/离岸人民币 6.8521 6.8470 +0.07 -1.73 6.9726
澳元/美元 0.7711 0.7707 +0.05 +6.87 0.7215
新西兰元/美元 0.7025 0.7043 -0.26 +1.21 0.6941
澳元/日圆 87.420 87.370 +0.06 +3.68 84.320
新西兰元/日圆 79.640 79.820 -0.23 -1.88 81.170
英镑/日圆 139.24 139.32 -0.06 -3.32 144.02
澳元/新西兰元 1.0972 1.0932 +0.37 +5.67 1.0383
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 孙国玉/杜明霞/张涛/戴素萍 审校 王颖/龚芳)