《全球汇市》美元微涨，因美联储声明暗示将继续收紧政策

* 美联储升息，并公布缩减公债和MBS组合计划的明确纲要 * 澳元上涨，受强劲的就业数据提振 * 新西兰元下跌，之前公布的GDP数据不及预期 路透伦敦6月15日 - 美元周四微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议令市场继续认为该央行今年将再升息一次，会议还公布了削减资产负债表计划的细节。 美联储一如市场普遍预期，周三将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%，联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要。 这协助美元收复稍早跌幅，欧洲市场盘初时，美元进一步上升。 0806GMT，美元指数 上涨0.2%，至97.145。 “市场的原本预期可能比较偏向鸽派，结果美联储并非如此，美联储的利率展望大致维持稳定，美联储也没有对近期数据略有走弱的表现作出反应，”法国农业信贷银行外汇策略分析师Manuel Oliveri称。 “美联储的长期预估仍受到良好支撑，这是美元暂时仍有支撑的主要原因。” 23家初级交易商中的21家参与了路透调查，其中的14家认为，美联储将在9月19-20日的政策会议上宣布启动资产负债表的正常化。其他受访者则预计美联储将在12月12-13日会议上采取这一行动。 华府政治动荡深化亦打压美元和美国公债收益率，华盛顿邮报报导称，美国总统特朗普因涉嫌妨碍司法遭特别检察官穆勒调查。 美元兑日圆 涨0.1%至109.57，高于周三所及八周低位108.81。 日本央行周五料将宣布维持货币政策措施不变，并且将安抚市场信心，在通胀率依旧低迷的情况下，日本央行撤回宽松措施的脚步将远远落后美联储。 欧元兑美元 下滑0.3%至1.1191，较隔夜触及的七个月最高水平1.1296下跌0.01美元。 澳元兑美元 涨0.2%至0.7599美元，朝周三触及的两个半月高点0.7636回升，因澳洲就业报告表现 优于预估。 但新西兰元兑美元 下跌0.7%至0.7222美元，脱离上日所及四个月高位0.7319美元。 新西兰第一季经济较前季增长0.5%，低于此前路透访查分析师预估的增长0.7%，亦远低于新西兰央行预估 的增长0.9%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1181 1.1217 -0.32 +6.35 1.0513 美元/日圆 109.57 109.56 +0.01 -6.25 116.87 欧元/日圆 122.51 122.88 -0.30 -0.51 123.14 美元/瑞郎 0.9729 0.9707 +0.23 -4.41 1.0178 英镑/美元 1.2708 1.2751 -0.34 +3.02 1.2336 美元/加元 1.3253 1.3245 +0.06 -1.32 1.3430 美元/离岸人民币 6.7916 6.7855 +0.09 -2.60 6.9726 澳元/美元 0.7601 0.7585 +0.21 +5.35 0.7215 新西兰元/美元 0.7227 0.7265 -0.52 +4.12 0.6941 欧元/瑞郎 1.0879 1.0891 -0.11 +1.51 1.0717 欧元/英镑 0.8796 0.8794 +0.02 +3.26 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7435 9.7627 -0.20 +1.71 9.5799 美元/挪威克朗 8.4687 8.4212 +0.56 -1.95 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 汪红英/蔡美珍/王颖/艾茂林 审校 于春红/李春喜/高琦/汪红英)