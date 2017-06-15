《全球汇市》美元承压，因美国数据疲弱且有报导称特朗普遭调查

* 美国零售销售和通胀数据疲弱，打压美元 * 美联储升息，并公布缩减债券持仓计划 * 新西兰元下跌，此前新西兰GDP逊于预期 路透东京6月15日 - 美元周四整理跌势，因美国通胀数据疲弱，导致投资者怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚是否会跟进最近的升息举措。 华府政治动荡深化亦打压美元，华盛顿邮报报导称，美国总统特朗普因涉嫌妨碍司法遭特别检察官穆勒调查。 与此同时，美国一名男子周三向参加慈善棒球赛训练的共和党议员开枪，造成一名众议院高级成员及其他三人受伤。该男子曾在社交媒体发布过针对美国总统特朗普和其他共和党人的愤怒言论。 美元指数 持平在96.932，隔夜则因利淡经济数据触及96.323低点。 美联储隔夜一如市场预期将联邦基金利率目标区间上调25个基点至1.00-1.25%，还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要。 但此前出炉的通胀和零售销售数据逊于预期，冲淡了美联储行动的影响。美国5月消费者物价指数(CPI)意外下降，核心CPI较上年同期仅上扬1.7%，增幅连续第四个月缩减，且为2015年5月以来最小。 美联储表示近期通胀疲软料为暂时现象，但此最新数据却令投资者对美联储关于美国经济正在改善的观点产生了质疑。 美元兑日圆 扳回之前跌势，持平于109.55日圆，高于周三触及的八周低点108.81日圆。 欧元兑美元 小幅下跌至1.1214美元，低于隔夜触及的七个月高点1.1296美元。 10年期美国公债收益率(殖利率) 最新报2.134%，低于美国时段收盘时的2.138%，美国时段曾触及11月10日来最低位2.103%。 美联储同时发布渐进缩减4.2万亿(兆)美元债券持仓的计划，最快或得以在9月启动这项计划 。美联储主席叶伦表示，缩表进程可能“相对较快”展开。 “有许多东西需要消化，甚至还有一些显然互相矛盾的信号，例如美联储略为下修其通胀前景预估，但维持今年再度升息的意图不变，”东京大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示。 美联储表示，预期今年底美国通胀率料为1.7%，低于先前预估的1.9%。 “美联储今年这两项是否都做得到仍有待观察--即再次升息，以及开始缩减资产负债表，”他还说道。 接受路透访查的21家初级交易商中，有14家预期美联储将在9月19-20日的政策会议上宣布开启资产负债表正常化进程。其余预期美联储将在12月12-13日的会议上采取该举措。 他们表示，预期美联储决策制定者到2017年底将再升息一次，然后在2018年升息三次。 新西兰元/美元 下跌0.3%至0.7243，此前低见0.7234，脱离上日所及的四个月高位0.7319。 新西兰第一季经济较前季增长0.5%，低于此前路透访查分析师预估的增长0.7%，亦远低于新西兰央行预估的增长0.9%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1218 1.1217 +0.01 +6.71 1.0513 美元/日圆 109.76 109.56 +0.18 -6.08 116.87 欧元/日圆 123.14 122.88 +0.21 +0.00 123.14 美元/瑞郎 0.9710 0.9707 +0.03 -4.60 1.0178 英镑/美元 1.2748 1.2751 -0.02 +3.34 1.2336 美元/加元 1.3237 1.3245 -0.06 -1.44 1.3430 美元/离岸人民币 6.7846 6.7855 -0.01 -2.70 6.9726 澳元/美元 0.7586 0.7585 +0.01 +5.14 0.7215 新西兰元/美元 0.7244 0.7265 -0.29 +4.37 0.6941 澳元/日圆 83.290 83.150 +0.17 -1.22 84.320 新西兰元/日圆 79.540 79.650 -0.14 -2.01 81.170 英镑/日圆 139.95 139.69 +0.19 -2.83 144.02 澳元/新西兰元 1.0469 1.0435 +0.33 +0.83 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 杜明霞/侯雪苹/孙国玉/陈宗琦/张若琪 审校 白云/王丽鑫/龚芳/李婷仪/王兴亚)