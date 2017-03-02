《全球汇市》美元持于七周高点附近，市场预计美联储3月或加息

* 受美国加息预期推动，美元保持在七周高位附近 * 美元兑日圆触及两周高点 * 美联储理事布雷纳德称可“很快”升息 路透东京3月2日 - 美元周四在七周高点附近，越来越多的迹象表明美国联邦储备理事会(美联储/FED)正在认真考虑本月加息，这提升了美元的吸引力。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息。 美元指数 报101.87，周三曾升至1月11日以来最高水准101.97。 美联储两名具有影响力的决策者--纽约联邦储备银行总裁杜德利和旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二讲话暗示，决策者担心在联邦政府可能出台经济刺激政策的情况下，升息可能等待过久，这令市场提高对3月升息的预期。 “美联储可能在本月升息，除非下周将公布的美国就业数据表现不佳，”大和证券驻东京的汇市策略师Yukio Ishizuki说。 CME Group的FedWatch Tool显示，期货交易员目前认为，3月升息的机率为66%，周三为35%。 美国总统特朗普周二对国会进行就职后的首次演讲，强调他希望将重心放在国内问题上，通过税改、1万亿(兆)美元基建支出及整改奥巴马医保(Obamacare)推动美国经济成长 。但演讲中未提供经济计划的具体细节。 大和的Ishizuki表示，”投资者喜欢特朗普在演说期间中规中矩的表现，尽管内容欠缺政策细节。” 美元兑日圆 小涨0.3%，一度触及两周高位114.16日圆。最新报114.05。 投资者密切关注美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五的讲话，以从中寻求进一步的政策线索。 周三的数据显示，美国1月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.4%，创2013年2月来最大升幅；1月消费者支出较前月增加0.2%。 英镑和加元 兑美元跌至1月20日以来最低位。 加元承压。加拿大央行周三维持利率不变，称经济面临“巨大的不确定性”。 英镑兑美元 周三跌至六周低位1.2881美元，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。 欧元兑美元 跌0.1%至1.0534美元。欧元兑美元周三曾跌至一周低位1.0514美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0540 1.0546 -0.06 +0.26 1.0513 美元/日圆 113.93 113.71 +0.19 -2.52 116.87 欧元/日圆 120.10 119.91 +0.16 -2.47 123.14 美元/瑞郎 1.0094 1.0084 +0.10 -0.83 1.0178 英镑/美元 1.2287 1.2293 -0.05 -0.40 1.2336 美元/加元 1.3342 1.3325 +0.13 -0.66 1.3430 美元/离岸人民币 6.8710 6.8677 +0.05 -1.46 6.9726 澳元/美元 0.7650 0.7674 -0.31 +6.03 0.7215 新西兰元/美元 0.7141 0.7142 -0.01 +2.88 0.6941 澳元/日圆 87.180 87.290 -0.13 +3.39 84.320 新西兰元/日圆 81.360 81.260 +0.12 +0.23 81.170 英镑/日圆 139.98 139.76 +0.16 -2.81 144.02 澳元/新西兰元 1.0712 1.0737 -0.23 +3.17 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 孙国玉/汪红英/戴素萍/王琛；审校 张涛/陈宗琦/张若琪/李婷仪)