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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 08:52 BJT

《全球汇市》美元持坚，澳元在澳洲央行政策决定出炉前持稳

    * 美元/日圆持稳，此前因美国收益率上升而脱离低点
    * 澳元等待澳洲央行决定，之前两天录得稳健涨幅
    * 外界普遍预期澳洲央行将按兵不动，关注其对经济的看法

    路透东京6月6日 - 美元周二盘初持坚，此前兑日圆脱离18天低位，归功于美国收益率弹升。澳元在澳洲央行今日稍晚公布政策决定前持稳。
    
    美元兑日圆      几无变动，报110.425日圆，隔夜一度跌至5月18日来低点110.250。

    周五公布的美国非农就业报告逊于预期，促使投资者降低对美联储未来升息的预期，美元因此承压。
    
    美国公债收益率也因这项就业报告大跌，但周一略微上扬，给美元带来些许喘息空间。
    
    但由于指标10年期美债收益率           距离周五所及七个月低位仍不远，美元反弹力道有限。
    
    “在全球经济前景不那么亮丽之际，美债收益率全线下滑，令美元承压。但另一方面，乐观的股市利好风险意愿，这抑制美元兑日圆跌得太多，”巴克莱高级分析师Shin Kadota表示。

    “美元兑日圆在110.00处有强劲支撑，但交易区间也受这些因素影响而缩窄。”
    
    欧元兑美元      持稳在1.1255，昨日下挫约0.3%，自因美元全线下挫而触及的七个月高位回落。
    
    欧元涨势亦停滞，因周四欧洲央行召开政策会议前，市场观望心态浓厚。
    
    澳元兑美元        几无变动，报0.7487。

    受中国数据表现疲弱以及大宗商品价格下跌影响，澳元兑美元        上周早些时候一度跌至三周低点0.7322美元，不过之后因美元走弱而反弹。
    
    市场关注周二稍晚的澳洲央行政策决定，从中寻找线索。
    
    面对近期铁矿石价格下跌、失业率相对较高，以及薪资增势疲弱，市场普遍预期澳洲央行将维持利率在纪录低点1.5%不变，关注焦点则放在该央行对国内经济的立场上。
    
    英镑兑美元        持稳在1.2097美元，隔夜曾涨至10日高点1.2940美元，此前有民调显示，英国执政的保守党在周四议会选举前有着不错的领先优势。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1258  1.1252  +0.05  +7.09  1.0513
    美元/日圆                   110.34  110.45  -0.10  -5.59  116.87
    欧元/日圆                   124.22  124.30  -0.06  +0.88  123.14
    美元/瑞郎                   0.9647  0.9649  -0.02  -5.22  1.0178
    英镑/美元                   1.2904  1.2901  +0.02  +4.60  1.2336
    美元/加元                   1.3476  1.3471  +0.04  +0.34  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7835  6.7806  +0.04  -2.71  6.9726
    澳元/美元                   0.7482  0.7483  -0.01  +3.70  0.7215
    新西兰元/美元               0.7127  0.7136  -0.13  +2.68  0.6941
    澳元/日圆                   82.570  82.700  -0.16  -2.08  84.320
    新西兰元/日圆               78.650  78.840  -0.24  -3.10  81.170
    英镑/日圆                   142.41  142.51  -0.07  -1.12  144.02
    澳元/新西兰元               1.0498  1.0482  +0.15  +1.11  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 杜明霞/李爽/许娜/侯雪苹；审校 龚芳/王兴亚/张若琪/陈宗琦/孙国玉)
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