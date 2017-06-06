《全球汇市》美元持坚，澳元在澳洲央行政策决定出炉前持稳

* 美元/日圆持稳，此前因美国收益率上升而脱离低点 * 澳元等待澳洲央行决定，之前两天录得稳健涨幅 * 外界普遍预期澳洲央行将按兵不动，关注其对经济的看法 路透东京6月6日 - 美元周二盘初持坚，此前兑日圆脱离18天低位，归功于美国收益率弹升。澳元在澳洲央行今日稍晚公布政策决定前持稳。 美元兑日圆 几无变动，报110.425日圆，隔夜一度跌至5月18日来低点110.250。 周五公布的美国非农就业报告逊于预期，促使投资者降低对美联储未来升息的预期，美元因此承压。 美国公债收益率也因这项就业报告大跌，但周一略微上扬，给美元带来些许喘息空间。 但由于指标10年期美债收益率 距离周五所及七个月低位仍不远，美元反弹力道有限。 “在全球经济前景不那么亮丽之际，美债收益率全线下滑，令美元承压。但另一方面，乐观的股市利好风险意愿，这抑制美元兑日圆跌得太多，”巴克莱高级分析师Shin Kadota表示。 “美元兑日圆在110.00处有强劲支撑，但交易区间也受这些因素影响而缩窄。” 欧元兑美元 持稳在1.1255，昨日下挫约0.3%，自因美元全线下挫而触及的七个月高位回落。 欧元涨势亦停滞，因周四欧洲央行召开政策会议前，市场观望心态浓厚。 澳元兑美元 几无变动，报0.7487。 受中国数据表现疲弱以及大宗商品价格下跌影响，澳元兑美元 上周早些时候一度跌至三周低点0.7322美元，不过之后因美元走弱而反弹。 市场关注周二稍晚的澳洲央行政策决定，从中寻找线索。 面对近期铁矿石价格下跌、失业率相对较高，以及薪资增势疲弱，市场普遍预期澳洲央行将维持利率在纪录低点1.5%不变，关注焦点则放在该央行对国内经济的立场上。 英镑兑美元 持稳在1.2097美元，隔夜曾涨至10日高点1.2940美元，此前有民调显示，英国执政的保守党在周四议会选举前有着不错的领先优势。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1258 1.1252 +0.05 +7.09 1.0513 美元/日圆 110.34 110.45 -0.10 -5.59 116.87 欧元/日圆 124.22 124.30 -0.06 +0.88 123.14 美元/瑞郎 0.9647 0.9649 -0.02 -5.22 1.0178 英镑/美元 1.2904 1.2901 +0.02 +4.60 1.2336 美元/加元 1.3476 1.3471 +0.04 +0.34 1.3430 美元/离岸人民币 6.7835 6.7806 +0.04 -2.71 6.9726 澳元/美元 0.7482 0.7483 -0.01 +3.70 0.7215 新西兰元/美元 0.7127 0.7136 -0.13 +2.68 0.6941 澳元/日圆 82.570 82.700 -0.16 -2.08 84.320 新西兰元/日圆 78.650 78.840 -0.24 -3.10 81.170 英镑/日圆 142.41 142.51 -0.07 -1.12 144.02 澳元/新西兰元 1.0498 1.0482 +0.15 +1.11 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 杜明霞/李爽/许娜/侯雪苹；审校 龚芳/王兴亚/张若琪/陈宗琦/孙国玉)