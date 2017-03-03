《全球汇市》美元持稳但周线有望上涨，市场益发预期美联储3月升息

* 美债收益率上扬提振美元 * 美联储主席叶伦、副主席费舍尔将在周五稍晚发言 * 澳元在隔夜下跌后疗伤止痛 路透东京3月3日 - 美元周五全面持稳，周线仍有线大涨，因外界益发预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最快在3月会议上升息，引发美债收益率走扬。 美元指数 下跌0.1%至102.140，但仍和上交易日创下的1月11日以来高位102.260相去不远。周线则上涨逾1%。 美元兑日圆 小跌至114.35日圆，但仍接近周四触及的2月15日以来最高点114.595。美元兑日圆本周累计上涨逾2%。 “有部分投资者此前没有针对本月加息的可能性布仓，随着其调整预期，美元受益，”大和证券驻东京的首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi称。 纽约联邦储备银行总裁杜德利以及旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯本周的发言鼓舞了美元多头，并促使更多投资者进一步押注美联储可能本月加息。 据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch数据，美国联邦基金利率期货的走势周四暗示，交易商预计美联储在3月14-15日政策会议上加息的几率为79.7%，高于周三的66.4%。这推动两年期美国公债收益率(殖利率) 上升至2009年8月以来最高。 美联储主席叶伦与副主席费舍尔周五稍晚都将发表谈话，可能愈加强化鹰派讯息。 欧元兑美元 小涨0.1%至1.0512美元，隔夜市场低见1.0495，逼近1月11日来最低水平。周线下跌0.5%。 澳元兑美元 日内小跌至0.7570美元，在隔夜市场一度大跌至0.7552，触及2月1日来最低水平，油价下跌与美元普涨令澳元承压。 英镑兑美元 上涨0.1%，至1.2280美元，周四低见1.2243，为1月17日来最低点。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0513 1.0506 +0.07 +0.00 1.0513 美元/日圆 114.24 114.38 -0.12 -2.25 116.87 欧元/日圆 120.08 120.17 -0.07 -2.48 123.14 美元/瑞郎 1.0128 1.0131 -0.03 -0.49 1.0178 英镑/美元 1.2269 1.2265 +0.03 -0.54 1.2336 美元/加元 1.3387 1.3389 -0.01 -0.32 1.3430 美元/离岸人民币 6.8857 6.8848 +0.01 -1.25 6.9726 澳元/美元 0.7559 0.7571 -0.16 +4.77 0.7215 新西兰元/美元 0.7054 0.7062 -0.11 +1.63 0.6941 澳元/日圆 86.370 86.600 -0.27 +2.43 84.320 新西兰元/日圆 80.590 80.780 -0.24 -0.71 81.170 英镑/日圆 140.19 140.32 -0.09 -2.66 144.02 澳元/新西兰元 1.0713 1.0715 -0.02 +3.18 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/孙国玉/陈宗琦；审校 龚芳/张涛/张荻)