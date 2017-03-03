《全球汇市》美元持稳但周线有望上涨，市场益发预期美联储3月升息

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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* 美债收益率上扬提振美元 * 美联储主席叶伦、副主席费舍尔将在周五稍晚发言 * 澳元在隔夜下跌后疗伤止痛 路透东京3月3日 - 美元周五全面持稳，周线仍有线大涨，因外界益发预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最快在3月会议上升息，引发美债收益率走扬。 美元指数 下跌0.1%至102.140，但仍和上交易日创下的1月11日以来高位102.260相去不远。周线则上涨逾1%。 美元兑日圆 小跌至114.35日圆，但仍接近周四触及的2月15日以来最高点114.595。美元兑日圆本周累计上涨逾2%。 “有部分投资者此前没有针对本月加息的可能性布仓，随着其调整预期，美元受益，”大和证券驻东京的首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi称。 纽约联邦储备银行总裁杜德利以及旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯本周的发言鼓舞了美元多头，并促使更多投资者进一步押注美联储可能本月加息。 据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch数据，美国联邦基金利率期货的走势周四暗示，交易商预计美联储在3月14-15日政策会议上加息的几率为79.7%，高于周三的66.4%。这推动两年期美国公债收益率(殖利率) 上升至2009年8月以来最高。 美联储主席叶伦与副主席费舍尔周五稍晚都将发表谈话，可能愈加强化鹰派讯息。 欧元兑美元 小涨0.1%至1.0512美元，隔夜市场低见1.0495，逼近1月11日来最低水平。周线下跌0.5%。 澳元兑美元 日内小跌至0.7570美元，在隔夜市场一度大跌至0.7552，触及2月1日来最低水平，油价下跌与美元普涨令澳元承压。 英镑兑美元 上涨0.1%，至1.2280美元，周四低见1.2243，为1月17日来最低点。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0513 1.0506 +0.07 +0.00 1.0513 美元/日圆 114.24 114.38 -0.12 -2.25 116.87 欧元/日圆 120.08 120.17 -0.07 -2.48 123.14 美元/瑞郎 1.0128 1.0131 -0.03 -0.49 1.0178 英镑/美元 1.2269 1.2265 +0.03 -0.54 1.2336 美元/加元 1.3387 1.3389 -0.01 -0.32 1.3430 美元/离岸人民币 6.8857 6.8848 +0.01 -1.25 6.9726 澳元/美元 0.7559 0.7571 -0.16 +4.77 0.7215 新西兰元/美元 0.7054 0.7062 -0.11 +1.63 0.6941 澳元/日圆 86.370 86.600 -0.27 +2.43 84.320 新西兰元/日圆 80.590 80.780 -0.24 -0.71 81.170 英镑/日圆 140.19 140.32 -0.09 -2.66 144.02 澳元/新西兰元 1.0713 1.0715 -0.02 +3.18 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/孙国玉/陈宗琦；审校 龚芳/张涛/张荻)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”