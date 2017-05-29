《全球汇市》美元持稳，市场未受朝鲜发射导弹的影响

* 投资者未受朝鲜最新发射导弹影响 * 欧元净多仓升至逾三年最高--IMM * 英镑微升，但似乎受最新民调打压 * 南非兰特跃升，此前祖马不信任动议落空 路透东京5月29日 - 美元周一在亚市盘初持稳，远高于上周触及的六个半月低位，未受朝鲜(北韩)最新一次导弹发射的影响。 美元指数 持平于97.432，远离上周触及的11月9日以来低点96.797。 美元兑日圆 微跌至111.23日圆，但基本守住了阵地，尽管市场的谨慎气氛通常会给予避险日圆以提振。 韩国军方表示，朝鲜周一似乎发射一枚近程弹道导弹，并在东部外海落海。这是朝鲜不顾国际压力和制裁威胁，实施一连串导弹试射的最新一次。 “市场到目前为止已经习惯了朝鲜导弹试射的消息，美元/日圆不太可能大幅波动，除非事态进一步升级，”Sony金融控股公司的汇市分析师Kumiko Ishikawa表示。 美国市场周一因阵亡将士纪念日休市，主要货币对可能原地踏步，没有建立新仓位的诱因。 华盛顿政治风波延烧，也令投资人保持谨慎。美国总统特朗普在为期九日的中东和欧洲访问之行结束后回到白宫，周日攻击媒体并痛骂“假新闻”。此前有报导称，其女婿在特朗普执政前试图与俄罗斯建立秘密交流管道。 欧元兑美元 持稳，报1.1173美元，上周创下六个半月高位1.1268。 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截至5月23日当周，欧元净多仓升至逾三年高位。 法国政治风险消退以及欧元区经济走强，已经推动欧洲央行可能缩减货币刺激的预期升温。 欧洲央行总裁德拉吉将于周一稍晚在欧洲议会发表演说。上周，德拉吉表示，没有理由偏离央行已经设定的政策路径。 英镑兑美元 小升0.1%至1.2811。周五曾触及三周低点1.2775，因民调显示6月8日大选前，执政的保守党领先优势缩小。 周末的最新民调显示，自上周曼彻斯特恐怖袭击案以来，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)较反对党工党的领先优势已经大幅缩窄，暗示她可能不会取得压倒性胜利。 周六公布的四份民调显示，特雷莎梅的领先幅度减少2-6个百分点，显示选情激烈程度可能比她要求举行大选时所设想的更加紧绷。 南非兰特兑美元 上涨至12.6300的两个月高点，南非执政党非洲人国民大会(ANC)周日的最高官员会议中，针对总统祖马的不信任动议没有获得通过。 美元兑南非兰特最新下跌0.5%，报12.7925兰特。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1166 1.1182 -0.14 +6.21 1.0513 美元/日圆 111.36 111.31 +0.04 -4.71 116.87 欧元/日圆 124.32 124.48 -0.13 +0.96 123.14 美元/瑞郎 0.9754 0.9743 +0.11 -4.17 1.0178 英镑/美元 1.2823 1.2802 +0.16 +3.95 1.2336 美元/加元 1.3454 1.3444 +0.07 +0.18 1.3430 美元/离岸人民币 6.8210 6.8191 +0.03 -2.17 6.9726 澳元/美元 0.7440 0.7446 -0.08 +3.12 0.7215 新西兰元/美元 0.7046 0.7059 -0.18 +1.51 0.6941 澳元/日圆 82.860 82.870 -0.01 -1.73 84.320 新西兰元/日圆 78.470 78.610 -0.18 -3.33 81.170 英镑/日圆 142.79 142.56 +0.16 -0.85 144.02 澳元/新西兰元 1.0558 1.0536 +0.21 +1.69 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 王丽鑫/徐文焰/王兴亚/戴素萍/李婷仪/张若琪/杜明霞//许娜/白云)