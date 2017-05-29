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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 08:54 BJT

《全球汇市》美元持稳，市场未受朝鲜发射导弹的影响

    * 投资者未受朝鲜最新发射导弹影响
    * 欧元净多仓升至逾三年最高--IMM
    * 英镑微升，但似乎受最新民调打压
    * 南非兰特跃升，此前祖马不信任动议落空

    路透东京5月29日 - 美元周一在亚市盘初持稳，远高于上周触及的六个半月低位，未受朝鲜(北韩)最新一次导弹发射的影响。
    
    美元指数      持平于97.432，远离上周触及的11月9日以来低点96.797。

    美元兑日圆      微跌至111.23日圆，但基本守住了阵地，尽管市场的谨慎气氛通常会给予避险日圆以提振。
    
    韩国军方表示，朝鲜周一似乎发射一枚近程弹道导弹，并在东部外海落海。这是朝鲜不顾国际压力和制裁威胁，实施一连串导弹试射的最新一次。
    
    “市场到目前为止已经习惯了朝鲜导弹试射的消息，美元/日圆不太可能大幅波动，除非事态进一步升级，”Sony金融控股公司的汇市分析师Kumiko Ishikawa表示。

    美国市场周一因阵亡将士纪念日休市，主要货币对可能原地踏步，没有建立新仓位的诱因。
    
    华盛顿政治风波延烧，也令投资人保持谨慎。美国总统特朗普在为期九日的中东和欧洲访问之行结束后回到白宫，周日攻击媒体并痛骂“假新闻”。此前有报导称，其女婿在特朗普执政前试图与俄罗斯建立秘密交流管道。
    
    欧元兑美元      持稳，报1.1173美元，上周创下六个半月高位1.1268。
    
    根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截至5月23日当周，欧元净多仓升至逾三年高位。

    法国政治风险消退以及欧元区经济走强，已经推动欧洲央行可能缩减货币刺激的预期升温。
    
    欧洲央行总裁德拉吉将于周一稍晚在欧洲议会发表演说。上周，德拉吉表示，没有理由偏离央行已经设定的政策路径。
    
    英镑兑美元      小升0.1%至1.2811。周五曾触及三周低点1.2775，因民调显示6月8日大选前，执政的保守党领先优势缩小。
    
    周末的最新民调显示，自上周曼彻斯特恐怖袭击案以来，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)较反对党工党的领先优势已经大幅缩窄，暗示她可能不会取得压倒性胜利。

    周六公布的四份民调显示，特雷莎梅的领先幅度减少2-6个百分点，显示选情激烈程度可能比她要求举行大选时所设想的更加紧绷。
    
    南非兰特兑美元        上涨至12.6300的两个月高点，南非执政党非洲人国民大会(ANC)周日的最高官员会议中，针对总统祖马的不信任动议没有获得通过。
    
    美元兑南非兰特最新下跌0.5%，报12.7925兰特。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1166  1.1182  -0.14  +6.21  1.0513
    美元/日圆                   111.36  111.31  +0.04  -4.71  116.87
    欧元/日圆                   124.32  124.48  -0.13  +0.96  123.14
    美元/瑞郎                   0.9754  0.9743  +0.11  -4.17  1.0178
    英镑/美元                   1.2823  1.2802  +0.16  +3.95  1.2336
    美元/加元                   1.3454  1.3444  +0.07  +0.18  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8210  6.8191  +0.03  -2.17  6.9726
    澳元/美元                   0.7440  0.7446  -0.08  +3.12  0.7215
    新西兰元/美元               0.7046  0.7059  -0.18  +1.51  0.6941
    澳元/日圆                   82.860  82.870  -0.01  -1.73  84.320
    新西兰元/日圆               78.470  78.610  -0.18  -3.33  81.170
    英镑/日圆                   142.79  142.56  +0.16  -0.85  144.02
    澳元/新西兰元               1.0558  1.0536  +0.21  +1.69  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 王丽鑫/徐文焰/王兴亚/戴素萍/李婷仪/张若琪/杜明霞//许娜/白云)
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