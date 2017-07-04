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《全球汇市》美元持稳，市场焦点转向澳洲央行
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2017年7月4日 / 凌晨2点28分 / 1 天前

《全球汇市》美元持稳，市场焦点转向澳洲央行

3 分钟阅读

    * 美元走势活跃，强劲的美国数据提振美债收益率至七周新高
    * 澳元等待澳洲央行政策决定的指引
    * 重点看澳洲央行是否会像其他央行一样发出鹰派信号
    * 市场未对朝鲜发射导弹消息作出反应
    * 日圆兑欧元、英镑和澳元触及低位

    路透东京7月4日 - 美元周二持稳，之前美国公布的乐观数据，提振美债收益率至七周高位。市场焦点转向澳洲央行政策决定，看该行是否将加入日益庞大的采取鹰派基调的央行队伍。
    
    美元指数      小跌至96.125，隔夜上涨0.6%，因美国供应管理协会(ISM))公布的6月全国制造业活动指数升幅超过预期，提振10年期美国公债收益率触及5月16日以来最高。

    周一的形势帮助美元指数自上周五触及的九个月低点95.470反弹。
    
    上周美元惨遭打击，因市场越来越认为，欧洲和加拿大的央行可能终于要转向偏紧的货币政策。
    
    “美元最新的涨势受直接需求推动，而并非因为其他货币表现疲软，”巴克莱资深分析师Shin Kadota称。
    
    “对美联储今年稍晚可能加息的预期已经降得太低。我们现在看到这一期望值略有反弹。”

    欧元兑美元      基本持平于1.1369美元，隔夜下跌0.6%。欧元已从上周五所及的近14个月高位1.1445美元回落。
    
    美元兑日圆跌0.1%至113.270日圆，周一尾盘高见113.480日圆，为5月中旬以来最高。
    
    日圆面临的压力一直有增无减，因日本央行预计将坚持负利率计划以实现其通胀目标；而全球其它央行似乎准备升息，或开始退出宽松政策。
    
    “欧元/日圆、英镑/日圆、澳元/日圆等日圆交叉货币对都在下滑，造成日圆兑美元走软，”State Street Bank and Trust的东京分行经理Bart Wakabayashi说道。  

    “日本股市正勉力守住涨势，同时美元兑日圆很容易走高。”
    
    欧元兑日圆         小涨至16个月高位128.970日圆，英镑兑日圆         触及七周高位146.84日圆，澳元兑日圆         亦升至3月21日以来最高86.96日圆。
    
    美元兑日圆跌至113.125日圆，因有消息称朝鲜周二发射一枚导弹；日本政府称该导弹似乎已落入其专属经济区。不过该货币对很快收复失地，因为亚洲金融市场对朝鲜发射导弹已经习以为常。            
    
    市场眼下关注澳洲央行今日稍后公布的政策决定。

    虽然外界预计澳洲央行这次不会升息，但市场人士将寻找任何有关该央行是否跟随欧洲
央行、英国央行和加拿大央行等其他央行一同转向鹰派立场的迹象。
    
    还有一些市场人士警告在这个节骨眼上不要对澳洲央行有太高预期。

    澳元兑美元        上涨0.1%至0.7668美元；周五曾升至三个月高位0.7712美元，得益
于大宗商品价格反弹及美元上周全线回落。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1365  1.1360  +0.04  +8.10  1.0513
    美元/日圆                   113.27  113.37  -0.09  -3.08  116.87
    欧元/日圆                   128.73  128.82  -0.07  +4.54  123.14
    美元/瑞郎                   0.9634  0.9633  +0.01  -5.34  1.0178
    英镑/美元                   1.2939  1.2936  +0.02  +4.89  1.2336
    美元/加元                   1.2995  1.3005  -0.08  -3.24  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7975  6.7952  +0.03  -2.51  6.9726
    澳元/美元                   0.7665  0.7660  +0.07  +6.24  0.7215
    新西兰元/美元               0.7269  0.7292  -0.32  +4.73  0.6941
    澳元/日圆                   86.830  86.830  +0.00  +2.98  84.320
    新西兰元/日圆               82.340  82.680  -0.41  +1.44  81.170
    英镑/日圆                   146.57  146.69  -0.08  +1.77  144.02
    澳元/新西兰元               1.0544  1.0496  +0.46  +1.55  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/杜明霞/王琛/许娜/李爽  审校 张荻/龚芳/白云/李春喜/王兴亚)

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