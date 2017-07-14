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《全球汇市》美元持稳，市场等待美国通胀数据提供有关利率的指引
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2017年7月14日 / 凌晨3点25分 / 1 天前

《全球汇市》美元持稳，市场等待美国通胀数据提供有关利率的指引

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 投资者等待美国通胀数据，因其可能影响美联储利率立场
    * 虽然欧元区收益率上升，但欧元未能获得太多提振
    * 澳元触及四个月高点，因风险偏好改善
    * 日圆全线走软

    路透东京7月14日 - 美元指数周五盘初几乎变动，因在今日稍晚美国公布通胀数据之前，汇市投资者保持谨慎。该数据料将确定美元短期走向。
    
    美元近来的涨势，尤其是兑日圆的涨势，在接近周末时暂停，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的证词陈述打压了收紧货币政策的预期。
    
    美国通胀上升的迹象可能巩固美联储将再度宜早不宜迟升息的观点，而这可能拉抬美债收益率与美元。
    
    不过6月核心消费者物价指数(CPI)同比预计将仅增长1.7%，与5月涨幅相近。6月核心CPI料较前月增长0.2%，5月为增长0.1%。
    
    “经过6月的升息后，美联储在再度升息之前，料将密切观察通胀趋势。因此市场对通胀数据的关注程度也相当高，美元可能出现大幅震荡，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。
    
    美元指数      持平于95.740，本周周线料将收跌0.25%。

    美元兑日圆      小涨0.1%至113.415日圆，但距周二触及的四个月高点114.495日圆仍有一段距离。
    
    其它货币兑日圆亦上扬。欧元兑日圆         涨0.2%至129.400日圆，英镑兑日圆         也涨0.2%至146.90日圆，澳元兑日圆          则上扬0.3%至87.89日圆，为2月中旬以来的最高水平。
    
    “除日本以外，全球各地的央行都准备从紧急模式调整为更正常的模式，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。
    
    “日圆显然因此而引入瞩目，且其疲势可能持续。”
    
    欧元兑美元      几无变动，交投在1.1407美元，即使隔夜德国10年期公债收益率             回升到0.50%水位上方，欧元也未能获得太多提振。因华尔街日报报导称，欧洲央行可能会在9月暗示将于明年逐步结束购债计划。            

    “过去几天欧元上档压力沉重，市场参与者把最近建立的大量多仓部分予以解除。但欧元仍可能开始再次上探，因市场猜测欧洲央行将启动政策正常化，”山本雅文表示。
    
    欧元周三触及14个月高位1.1489美元，因市场认为欧洲央行将及早开始撤除超宽松货币政策。
    
    澳元兑美元        触及四个月高位0.7746，周线料将上涨1.7%，受助于投资者风险偏好普遍改善以及大宗商品价格上涨，特别是铁矿石价格。
    
    新西兰元兑美元        报0.7320美元，周四曾升至八个月高位0.7369美元。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1408  1.1395  +0.11  +8.51  1.0513
    美元/日圆                   113.42  113.27  +0.13  -2.95  116.87
    欧元/日圆                   129.40  129.09  +0.24  +5.08  123.14
    美元/瑞郎                   0.9667  0.9670  -0.03  -5.02  1.0178
    英镑/美元                   1.2941  1.2935  +0.05  +4.90  1.2336
    美元/加元                   1.2729  1.2720  +0.07  -5.22  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7817  6.7811  +0.01  -2.74  6.9726
    澳元/美元                   0.7736  0.7726  +0.13  +7.22  0.7215
    新西兰元/美元               0.7316  0.7322  -0.08  +5.40  0.6941
    澳元/日圆                   87.760  87.550  +0.24  +4.08  84.320
    新西兰元/日圆               82.990  82.900  +0.11  +2.24  81.170
    英镑/日圆                   146.82  146.55  +0.18  +1.94  144.02
    澳元/新西兰元               1.0571  1.0552  +0.18  +1.81  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 高琦/王琛/侯雪萍/孙国玉/张涛/于春红)

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