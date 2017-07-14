《全球汇市》美元持稳，市场等待美国通胀数据提供有关利率的指引

* 投资者等待美国通胀数据，因其可能影响美联储利率立场 * 虽然欧元区收益率上升，但欧元未能获得太多提振 * 澳元触及四个月高点，因风险偏好改善 * 日圆全线走软 路透东京7月14日 - 美元指数周五盘初几乎变动，因在今日稍晚美国公布通胀数据之前，汇市投资者保持谨慎。该数据料将确定美元短期走向。 美元近来的涨势，尤其是兑日圆的涨势，在接近周末时暂停，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的证词陈述打压了收紧货币政策的预期。 美国通胀上升的迹象可能巩固美联储将再度宜早不宜迟升息的观点，而这可能拉抬美债收益率与美元。 不过6月核心消费者物价指数(CPI)同比预计将仅增长1.7%，与5月涨幅相近。6月核心CPI料较前月增长0.2%，5月为增长0.1%。 “经过6月的升息后，美联储在再度升息之前，料将密切观察通胀趋势。因此市场对通胀数据的关注程度也相当高，美元可能出现大幅震荡，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。 美元指数 持平于95.740，本周周线料将收跌0.25%。 美元兑日圆 小涨0.1%至113.415日圆，但距周二触及的四个月高点114.495日圆仍有一段距离。 其它货币兑日圆亦上扬。欧元兑日圆 涨0.2%至129.400日圆，英镑兑日圆 也涨0.2%至146.90日圆，澳元兑日圆 则上扬0.3%至87.89日圆，为2月中旬以来的最高水平。 “除日本以外，全球各地的央行都准备从紧急模式调整为更正常的模式，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。 “日圆显然因此而引入瞩目，且其疲势可能持续。” 欧元兑美元 几无变动，交投在1.1407美元，即使隔夜德国10年期公债收益率 回升到0.50%水位上方，欧元也未能获得太多提振。因华尔街日报报导称，欧洲央行可能会在9月暗示将于明年逐步结束购债计划。 “过去几天欧元上档压力沉重，市场参与者把最近建立的大量多仓部分予以解除。但欧元仍可能开始再次上探，因市场猜测欧洲央行将启动政策正常化，”山本雅文表示。 欧元周三触及14个月高位1.1489美元，因市场认为欧洲央行将及早开始撤除超宽松货币政策。 澳元兑美元 触及四个月高位0.7746，周线料将上涨1.7%，受助于投资者风险偏好普遍改善以及大宗商品价格上涨，特别是铁矿石价格。 新西兰元兑美元 报0.7320美元，周四曾升至八个月高位0.7369美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1408 1.1395 +0.11 +8.51 1.0513 美元/日圆 113.42 113.27 +0.13 -2.95 116.87 欧元/日圆 129.40 129.09 +0.24 +5.08 123.14 美元/瑞郎 0.9667 0.9670 -0.03 -5.02 1.0178 英镑/美元 1.2941 1.2935 +0.05 +4.90 1.2336 美元/加元 1.2729 1.2720 +0.07 -5.22 1.3430 美元/离岸人民币 6.7817 6.7811 +0.01 -2.74 6.9726 澳元/美元 0.7736 0.7726 +0.13 +7.22 0.7215 新西兰元/美元 0.7316 0.7322 -0.08 +5.40 0.6941 澳元/日圆 87.760 87.550 +0.24 +4.08 84.320 新西兰元/日圆 82.990 82.900 +0.11 +2.24 81.170 英镑/日圆 146.82 146.55 +0.18 +1.94 144.02 澳元/新西兰元 1.0571 1.0552 +0.18 +1.81 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 高琦/王琛/侯雪萍/孙国玉/张涛/于春红)