《全球汇市》美元持稳，市场聚焦中美会谈及美国非农就业数据

* 美元指数本周周线有望温和上升 * 欧元下挫，受欧洲央行总裁德拉吉偏鸽派的言论影响 * 美国3月份非农就业岗位料增加18万个 路透东京4月7日 - 美元周五微涨，本周周线有望微幅上涨，投资者怀着紧张的心情等待中美两国领导人会面的结果以及美国月度就业报告的发布，该报告或将支持美国进一步加息的看法。 美元指数 上升0.1%至100.73，本周迄今累计上升0.4%。 美元兑日圆 小幅上涨0.1%至110.92，本周下跌0.4%。 据路透调查，周五稍晚将公布的美国非农就业报告料将显示，3月就业岗位增长18万个，2月为增长23.5万个，这可能加强美联储今年再升息两次的预期。 市场还在关注美国总统特朗普和中国国家主席习近平首次会晤，贸易和朝鲜军事问题是焦点。 “我觉得市场对中美峰会没有特别高的期望，”东京Brown Brothers Harriman资深汇率分析师Masashi Murata称。 “我认为美国非农就业数据出炉前，美元今天将横盘整理，朝鲜和叙利亚局势则助涨了避险情绪，”他表示。 叙利亚发生化学毒气袭击平民事件后，特朗普周四称对叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)“应该做点什么”，五角大楼和白宫在研究军事行动选项。 特朗普还警告称，如果中国不提供帮助，他将准备单方面采取行动，解决朝鲜核问题。 特朗普的国内政策议程周四备受关注，美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)称，税改比医改需要更长时间完成。莱恩表示，国会和白宫最初更接近就医改而非税改达成一致。 汇率政策也是焦点之一。此前美国政府一名官员对路透表示，从造成贸易逆差的原因来看，汇率“偏差”比“汇率操纵”的影响要大得多。 “汇率偏差与汇率操纵和汇率被低估都不同，”这位官员说。“所以我们希望看到对汇率环境的分析，分析一下汇率是否有偏差，而不仅仅是它有没有被低估或是被操纵。” 欧元兑美元 日内持平于1.0643美元，此前欧洲央行总裁德拉吉的温和言论在隔夜将欧元推低至三周低点1.0629美元。本周欧元周线下滑0.1%。 德拉吉周四称，他认为没有必要改变该行的既定政策路线，其中包括：购买债券的政策至少要实施到今年年底、超低利率要保持到业已能刺激通胀之后。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0642 -0.01 +1.22 1.0513 美元/日圆 110.58 110.80 -0.20 -5.38 116.87 欧元/日圆 117.66 117.93 -0.23 -4.45 123.14 美元/瑞郎 1.0054 1.0047 +0.07 -1.22 1.0178 英镑/美元 1.2457 1.2466 -0.07 +0.98 1.2336 美元/加元 1.3425 1.3412 +0.10 -0.04 1.3430 美元/离岸人民币 6.8915 6.8890 +0.04 -1.16 6.9726 澳元/美元 0.7533 0.7545 -0.16 +4.41 0.7215 新西兰元/美元 0.6967 0.6968 -0.01 +0.37 0.6941 澳元/日圆 83.470 83.580 -0.13 -1.01 84.320 新西兰元/日圆 77.180 77.210 -0.04 -4.92 81.170 英镑/日圆 137.74 138.15 -0.30 -4.36 144.02 澳元/新西兰元 1.0808 1.0821 -0.12 +4.09 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 孙国玉/王丽鑫/杜明霞/白云; 审校 李婷仪/郑茵/徐文焰/张荻)