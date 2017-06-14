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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 08:36 BJT

《全球汇市》美元持稳，投资者静候美联储会议政策线索

    * 美联储本周会议料加息，重点关注政策前景及缩表计划指引
    * 在美联储会议前，主要货币对持稳
    * 新西兰元下滑，之前新西兰公布经常帐数据
    * 美元兑加元整理跌幅

    路透东京6月14日 - 美元限于近期交投区间内，投资者在静候稍晚美联储会议有关政策前景的暗示。
    
    美元指数      持平，报97.007。

    美元兑日圆      日内持稳报110.11日圆，欧元兑美元      也持平报1.1210美元。
    
    美联储定于1800GMT在两日政策会议结束时公布其货币政策决议，可能还会提供有关缩表计划的更多线索。
    
    路透访问的分析师普遍认为，美联储将把联邦基金利率上调至1.00-1.25%，不过对于进一步加息行动的预期有所减弱。            
    
    美联储会议的结果“显然将在很多方面指明方向，包括美元走势，”U.S. Bank私人客户集团的投资长Bill Northey说。
    
    “我们可能看到前景更趋鸽派，目前存在这样的风险，”他表示。
    
    美国联邦基金利率期货             周二走势暗示，交易商认为美联储在9月19-20日会议上升息至1.25-1.50%的机率约为29%，在12月12-13日会议上这么做的机率为57%。
    
    日本央行本周亦开会，外界预计其将维持货币政策不变。
    
    新西兰元兑美元        下跌0.2%至0.7206，稍早低见0.7200，脱离昨日所及近四个月高位0.7228。

    新西兰经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比扩大至一年最大。周三公布的数据显示，截至3月的年度经常帐赤字81.32亿新西兰元，相当于GDP的3.1%。            
    
    美元兑加元持稳，此前下滑至2月底来最低水平，因加拿大央行总裁波洛兹发表鹰派评论，暗示加国央行可能比先前预期更早升息。            
    
    美元兑加元      日内持平于1.3236加元，此前低见1.3209，为2月28日来最低位。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1208  1.1214  -0.05  +6.61  1.0513
    美元/日圆                   110.09  110.05  +0.04  -5.80  116.87
    欧元/日圆                   123.38  123.38  +0.00  +0.19  123.14
    美元/瑞郎                   0.9686  0.9686  +0.00  -4.83  1.0178
    英镑/美元                   1.2744  1.2750  -0.05  +3.31  1.2336
    美元/加元                   1.3232  1.3240  -0.06  -1.47  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7887  6.7865  +0.03  -2.64  6.9726
    澳元/美元                   0.7536  0.7535  +0.01  +4.45  0.7215
    新西兰元/美元               0.7210  0.7219  -0.12  +3.88  0.6941
    澳元/日圆                   82.990  82.950  +0.05  -1.58  84.320
    新西兰元/日圆               79.390  79.470  -0.10  -2.19  81.170
    英镑/日圆                   140.31  140.35  -0.03  -2.58  144.02
    澳元/新西兰元               1.0452  1.0435  +0.16  +0.66  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 李爽/汪红英/许娜/陈宗琦/王颖/王兴亚/李婷仪)
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