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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 08:43 BJT

《全球汇市》美元持稳，油价反弹提振商品货币

    * 美元持稳，等待下周美国数据以寻觅通胀方面的线索
    * 加元、挪威克朗守住隔夜涨幅

    路透东京6月23日 - 美元周五盘初基本持平，在下周美国公布通胀相关指标之前交易员持观望态度，加元等商品货币守住之前因油价反弹而录得的涨幅。
    
    美元指数      基本持平于97.547。

    美元指数在本周稍早最高曾升至一个月高点97.871。美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周升息，并为今年稍晚进一步收紧政策敞开大门。但该指数随后在窄幅区间内波动，等待新的交投线索。
    
    “虽然市场能从上周美联储会议中获得激励，但鉴于本周缺乏重要经济指标和政治事件，影响美元走向的因素的确不多，”巴克莱资深策略师Shin Kadota说。
    
    “但通胀数据可能成为下周汇市交投的主题，下周美国将发布多项通胀指标。由于本周油价下跌令美国通胀前景蒙阴，这些数据将很关键。”

    美国下周将出炉的数据包括6月消费者信心指数、成屋待完成销售、原油库存、第一季国内生产总值(GDP)终值，以及个人消费支出(PCE)物价指数 。
    
    美元兑日圆      持平在111.290。该货币对周二触及近一个月高位111.790，之后随美国公债收益率一道小幅下跌，后者受油价下滑拖累走低。
    
    欧元兑美元      亦持稳，报在1.1150美元。该货币对本周料录得0.4%跌幅。
    
    大宗商品货币守住昨夜录得的较大涨幅，之前原油价格从10个月低位反弹。
    
    加元兑美元        持平于1.3235加元，周四曾上涨0.75%。
    
    加元亦从强健的国内零售销售中获得支撑。零售销售数据提振了人们对加拿大央行7月升息的预期。
    
    挪威克朗兑美元      几无变动，报8.4894克朗，隔夜曾上涨0.5%左右。挪威央行调升了2017年和2018年的克朗汇率预期，还称降息不再是可能选项，这亦对克朗构成支撑。            
    
    澳元        和新西兰元        均持平，分别报0.7541美元和0.7263美元。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1147  1.1150  -0.03  +6.03  1.0513
    美元/日圆                   111.36  111.32  +0.04  -4.71  116.87
    欧元/日圆                   124.14  124.12  +0.02  +0.81  123.14
    美元/瑞郎                   0.9718  0.9718  +0.00  -4.52  1.0178
    英镑/美元                   1.2679  1.2681  -0.02  +2.78  1.2336
    美元/加元                   1.3223  1.3232  -0.07  -1.54  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8365  6.8365  +0.00  -1.95  6.9726
    澳元/美元                   0.7544  0.7541  +0.04  +4.56  0.7215
    新西兰元/美元               0.7257  0.7263  -0.08  +4.55  0.6941
    澳元/日圆                   84.020  83.940  +0.10  -0.36  84.320
    新西兰元/日圆               80.810  80.840  -0.04  -0.44  81.170
    英镑/日圆                   141.20  141.16  +0.03  -1.96  144.02
    澳元/新西兰元               1.0396  1.0377  +0.18  +0.13  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 孙国玉/汪红英/王颖/王琛；审校 李爽/张荻/王丽鑫/汪红英)
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