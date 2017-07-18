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《全球汇市》美元指数创10个月低位，澳洲央行会议记录公布后澳元飙升
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2017年7月18日 / 早上6点47分 / 1 天前

《全球汇市》美元指数创10个月低位，澳洲央行会议记录公布后澳元飙升

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 又有两位共和党参议员反对特朗普政府的医改议案
    * 美国疲弱经济数据加大对美联储升息计划的怀疑
    * 澳洲央行会议记录公布后，澳元跳涨1.3%
    * 欧元兑美元升逾1.15美元，澳元触及两年高点
    * 新西兰元下跌，该国此前公布的CPI数据表现疲弱
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透东京7月18日 - 美元兑一篮子主要货币周二跌至10个月低点，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策紧缩步伐的不确定性，以及对特朗普政府将无法实现医改的担忧影响。

    澳元兑美元        跳涨1.3%至两年高点，此前澳洲央行公布7月政策会议纪录显示，其对于经济前景看法更加乐观。            
    
    美元指数             跌至10个月低点94.706，自1月3日触及14年高位103.82以来，该指数已累计下跌8.8%。
    
    令美元承压的是，周一美国又有两位共和党参议员Mike Lee和Jerry Moran表示反对修改后的医改议案后，参议院的医保改革似乎陷入很大的困境。            
    
    “如果该议案无法通过，那减税就没有资金支持。要想落实特朗普的财政政策将十分困难，”道富银行东京分支主管Bart Wakabayashi称。

    
    上周五出炉的美国通胀和零售销售数据表现不佳，引发市场揣测美联储可能没有在年底前再度加息的理由，尽管决策官员有这样的预测。
    
    货币市场工具             当前走势显示，目前市场预测美联储在今年余下时间加息的机率不到50%。
    
    相比之下，欧元区、英国和加拿大央行的决策官员近期则释出了调整政策的信号，加拿大央行还在上周进行了2010年以来的首次加息。
    
    “许多国家都在追赶美国收紧货币政策的步伐。因此美元失去优势也是自然的，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。
    
    在欧元升破1.15美元关口后，美元跌势加速。
    
    欧元兑美元       涨0.4%至1.1528美元，触及去年5月以来的最高水准。

    欧洲央行预计将在周四的议息会议上按兵不动，同时许多投资者预计其将暗示在9月政策会议上削减刺激措施。
    
    美元兑日圆      跌0.4%报112.30日圆，一周前触及近四个月高位114.495日圆后失去动能。
    
    澳元有望录得四个月最大单日涨幅，此前澳洲央行公布政策会议记录。
    
    会议记录显示，澳洲央行政策委员会还讨论了中性利率。该利率预计在3.5%左右，低于2007年的5%。中性利率是既不会刺激经济增长、也不会构成阻碍的利率水平。            
    
    “围绕中性利率的讨论可以被解读为给紧缩周期奠定基础。但是，在薪资和通胀、消费者、当然还有就业市场和楼市，这些方面存在不确定性，所以不宜对这个信号过度解读，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)驻悉尼首席分析师Bill Evans写道。
    
    铁矿石及铜等大宗商品价格受到周一中国公布强劲经济数据的拉抬，也惠及澳元。

    中国国家统计局周一公布，今年二季度国内生产总值(GDP)同比增长6.9%；中国经济有望轻松实现2017年增长目标。            
    
    澳元兑美元        最新报0.7912美元，日内上涨1.5%。
    
    新西兰元兑美元        一度下跌0.8%至0.7261美元，此前公布的数据显示，新西兰第二季消费者物价指数(CPI)较前季持平，逊于路透调查中分析师预期的上涨0.2%，且远低于第一季的增长1.0%。            
    
    该数据可能强化新西兰央行不急于加息的观点。
    
    新西兰元最新报0.7350美元，上涨0.4%，受美元全线走软的支撑。
    
    加元兑美元周一创下14个月高位1.2627加元，之后小跌，因加拿大房屋销售数据疲弱。加元/美元        最新报1.2640加元。
   
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1522  1.1478  +0.38  +9.60  1.0513
    美元/日圆                   112.15  112.62  -0.42  -4.04  116.87
    欧元/日圆                   129.24  129.25  -0.01  +4.95  123.14
    美元/瑞郎                   0.9593  0.9625  -0.33  -5.75  1.0178
    英镑/美元                   1.3097  1.3054  +0.33  +6.17  1.2336
    美元/加元                   1.2641  1.2695  -0.43  -5.87  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7513  6.7631  -0.17  -3.17  6.9726
    澳元/美元                   0.7914  0.7798  +1.49  +9.69  0.7215
    新西兰元/美元               0.7352  0.7314  +0.52  +5.92  0.6941
    澳元/日圆                   88.760  87.810  +1.08  +5.27  84.320
    新西兰元/日圆               82.480  82.400  +0.10  +1.61  81.170
    英镑/日圆                   146.91  147.01  -0.07  +2.01  144.02
    澳元/新西兰元               1.0762  1.0653  +1.02  +3.65  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘秀红/张明钧/王洋/艾茂林/王琛；审校 高琦/刘秀红/孙茉莉/王兴亚)

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