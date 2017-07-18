《全球汇市》美元指数创10个月低位，澳洲央行会议记录公布后澳元飙升

* 又有两位共和党参议员反对特朗普政府的医改议案 * 美国疲弱经济数据加大对美联储升息计划的怀疑 * 澳洲央行会议记录公布后，澳元跳涨1.3% * 欧元兑美元升逾1.15美元，澳元触及两年高点 * 新西兰元下跌，该国此前公布的CPI数据表现疲弱 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透东京7月18日 - 美元兑一篮子主要货币周二跌至10个月低点，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策紧缩步伐的不确定性，以及对特朗普政府将无法实现医改的担忧影响。 澳元兑美元 跳涨1.3%至两年高点，此前澳洲央行公布7月政策会议纪录显示，其对于经济前景看法更加乐观。 美元指数 跌至10个月低点94.706，自1月3日触及14年高位103.82以来，该指数已累计下跌8.8%。 令美元承压的是，周一美国又有两位共和党参议员Mike Lee和Jerry Moran表示反对修改后的医改议案后，参议院的医保改革似乎陷入很大的困境。 “如果该议案无法通过，那减税就没有资金支持。要想落实特朗普的财政政策将十分困难，”道富银行东京分支主管Bart Wakabayashi称。 上周五出炉的美国通胀和零售销售数据表现不佳，引发市场揣测美联储可能没有在年底前再度加息的理由，尽管决策官员有这样的预测。 货币市场工具 当前走势显示，目前市场预测美联储在今年余下时间加息的机率不到50%。 相比之下，欧元区、英国和加拿大央行的决策官员近期则释出了调整政策的信号，加拿大央行还在上周进行了2010年以来的首次加息。 “许多国家都在追赶美国收紧货币政策的步伐。因此美元失去优势也是自然的，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。 在欧元升破1.15美元关口后，美元跌势加速。 欧元兑美元 涨0.4%至1.1528美元，触及去年5月以来的最高水准。 欧洲央行预计将在周四的议息会议上按兵不动，同时许多投资者预计其将暗示在9月政策会议上削减刺激措施。 美元兑日圆 跌0.4%报112.30日圆，一周前触及近四个月高位114.495日圆后失去动能。 澳元有望录得四个月最大单日涨幅，此前澳洲央行公布政策会议记录。 会议记录显示，澳洲央行政策委员会还讨论了中性利率。该利率预计在3.5%左右，低于2007年的5%。中性利率是既不会刺激经济增长、也不会构成阻碍的利率水平。 “围绕中性利率的讨论可以被解读为给紧缩周期奠定基础。但是，在薪资和通胀、消费者、当然还有就业市场和楼市，这些方面存在不确定性，所以不宜对这个信号过度解读，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)驻悉尼首席分析师Bill Evans写道。 铁矿石及铜等大宗商品价格受到周一中国公布强劲经济数据的拉抬，也惠及澳元。 中国国家统计局周一公布，今年二季度国内生产总值(GDP)同比增长6.9%；中国经济有望轻松实现2017年增长目标。 澳元兑美元 最新报0.7912美元，日内上涨1.5%。 新西兰元兑美元 一度下跌0.8%至0.7261美元，此前公布的数据显示，新西兰第二季消费者物价指数(CPI)较前季持平，逊于路透调查中分析师预期的上涨0.2%，且远低于第一季的增长1.0%。 该数据可能强化新西兰央行不急于加息的观点。 新西兰元最新报0.7350美元，上涨0.4%，受美元全线走软的支撑。 加元兑美元周一创下14个月高位1.2627加元，之后小跌，因加拿大房屋销售数据疲弱。加元/美元 最新报1.2640加元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1522 1.1478 +0.38 +9.60 1.0513 美元/日圆 112.15 112.62 -0.42 -4.04 116.87 欧元/日圆 129.24 129.25 -0.01 +4.95 123.14 美元/瑞郎 0.9593 0.9625 -0.33 -5.75 1.0178 英镑/美元 1.3097 1.3054 +0.33 +6.17 1.2336 美元/加元 1.2641 1.2695 -0.43 -5.87 1.3430 美元/离岸人民币 6.7513 6.7631 -0.17 -3.17 6.9726 澳元/美元 0.7914 0.7798 +1.49 +9.69 0.7215 新西兰元/美元 0.7352 0.7314 +0.52 +5.92 0.6941 澳元/日圆 88.760 87.810 +1.08 +5.27 84.320 新西兰元/日圆 82.480 82.400 +0.10 +1.61 81.170 英镑/日圆 146.91 147.01 -0.07 +2.01 144.02 澳元/新西兰元 1.0762 1.0653 +1.02 +3.65 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘秀红/张明钧/王洋/艾茂林/王琛；审校 高琦/刘秀红/孙茉莉/王兴亚)