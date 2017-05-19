《全球汇市》美元指数守在六个月低位上方，美数据良好带来喘息之机

* 美元指数在六个月低位上方交投 * 5月费城联储制造业活动指数跳升 * 日圆和瑞郎在本周所及高位下方交投 * 巴西雷亚尔隔夜大跌后整理跌幅 路透新加坡5月19日 - 美元兑一篮子主要货币周五在六个月低位上方交投，此前美国良好的经济数据表现帮助遏制华盛顿政治风波引发的卖压，令美元获得些许喘息之机。 避险货币瑞郎和日圆自本周所及高位回落，因避险意愿有所缓解，强劲的经济数据帮助提振美股周四小涨。 上周美国初请失业金人数意外下降，续请失业金人数降至28年半低位，表明就业市场闲置劳动力迅速减少。费城联储公布报告显示，5月制造业活动指数从4月的22.0跳涨至38.8，扳回前两个月的部分跌幅。 美元指数 最新报97.814，从周三低点97.333(11月9日以来最低水平)攀升。 美元指数本周迄今跌逾1.4%，料将录得2016年7月以来最大单周跌幅。 美元本周跌得鼻青脸肿，人们担心美国的政治乱局可能会延迟特朗普总统实施其经济刺激计划的努力。 特朗普周四强硬否认曾在2016年竞选期间与俄罗斯勾结，以及曾要求前联邦调查局(FBI)局长科米停止调查前国家安全顾问弗林(Mike Flynn)。 美元兑日圆 下滑0.1%至111.39日圆，不过仍远高于周四触及的4月底以来低点110.24。 美元兑瑞郎 持稳于0.9797瑞郎，自周四触及的六个月低位0.9759反弹。 市场焦点仍集中在美国政治风波之上。分析师称，政局动荡可能暂时继续压制美元走势。 “风波并未结束...因此任何相关的重大消息都将影响市场，”三井住友银行全球市场 驻新加坡资深分析师Satoshi Okagawa表示。 巴西雷亚尔 整理跌势，周四重挫8%，因巴西总统特梅尔被指在重大贪腐 调查中同意贿赂潜在目击者以达到封口的目的，这降低了投资者对他的养老金和劳工改革计 划前景的乐观情绪。 雷亚尔兑美元最新报3.3685。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1109 1.1101 +0.07 +5.67 1.0513 美元/日圆 111.20 111.47 -0.24 -4.85 116.87 欧元/日圆 123.55 123.75 -0.16 +0.33 123.14 美元/瑞郎 0.9797 0.9797 +0.00 -3.74 1.0178 英镑/美元 1.2949 1.2936 +0.10 +4.97 1.2336 美元/加元 1.3605 1.3601 +0.03 +1.30 1.3430 美元/离岸人民币 6.8869 6.8826 +0.06 -1.23 6.9726 澳元/美元 0.7406 0.7416 -0.13 +2.65 0.7215 新西兰元/美元 0.6889 0.6897 -0.12 -0.75 0.6941 澳元/日圆 82.440 82.690 -0.30 -2.23 84.320 新西兰元/日圆 76.630 76.910 -0.36 -5.59 81.170 英镑/日圆 144.02 144.22 -0.14 +0.00 144.02 澳元/新西兰元 1.0750 1.0748 +0.02 +3.53 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/王颖/徐文焰/李爽 审校 徐文焰/龚芳/王兴亚/陈宗琦)