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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 13:11 BJT

《全球汇市》美元指数小幅脱离美国非农就业报告后的低点，英镑下滑

    * 美元指数跌至七个月低点，因非农就业岗位增幅不及预期
    * 英镑在伦敦发生袭击事件后承压，英国本周将举行大选
    * 美联储本月仍料加息，但前景不明

    路透东京6月5日 - 美元周一小升，但兑一篮子货币仍接近美国就业数据公布后触及的七个月低点。美国非农就业报告令人失望，促使投资者降低对美国联邦储备理事会(美联储，FED)未来加息的预期，打压美元下跌。

    美元指数      小涨0.1%至96.798，但距离周五所及低点96.654仍不远，后者亦为11月9日以来低位。

    英镑下滑，在英国不到三个月内出现第三次恐袭后承压。
    
    周六至少有七人在伦敦桥附近区域发生的袭击事件中丧生            。英国周四即将举行大选，民调显示英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)所属政党依然领先反对党工党，但领先幅度缩小。
    
    美国劳工部周五发布的报告显示，5月非农就业岗位增加13.8万个，暗示就业市场正丧失动能，尽管失业率降至16年低点4.3%。参与路透调查的分析师原本预计为增加18.5万个就业岗位。             
    
    尽管市场人士仍预期美联储本月将升息，但许多人认为今年下半年的政策路线可能更偏鸽派。

    “就业数据所带来的悲观讯息应会压抑美元，因为美联储虽仍可望于6月升息，但多数市场人士相信该行此后会有好长一段时间不会加息，9月或12月或将不会有所行动，”Brown Brothers Harriman驻东京汇率策略师Masashi Murata表示。

    美元兑日圆      涨0.2%至110.57日圆，稍早曾触及110.25的两周低点；欧元兑美元      下跌0.2%至1.1265美元，之前曾升至七个月高点1.1285。
    
    美国公债收益率下跌也拖累美元，指标10年期美国公债收益率           在亚洲时段报2.169%，距离周五低点2.144%不远，后者也是11月10日以来最低水准。

    路透和商品期货交易委员会(CFTC)上周五的数据显示，截至5月30日当周，美元净空仓大幅降至9月以来最低。

    CFTC数据显示，同期欧元净多仓升至逾六年高位。这与正在改善的欧元区经济相一致。
    
    英镑兑美元      下滑0.2%至1.2868美元。
    
    “目前，我们看到大选之前有一些仓位调整，”Sony Financial Holdings的汇市分析师Kumiko Ishikawa称。
    
    “更广泛的背景是，英国退欧在将来会对英国经济造成很多不利影响，不管短期影响如何，这些担忧都将存在，”她说。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1263  1.1280  -0.15  +7.13  1.0513
    美元/日圆                   110.68  110.40  +0.25  -5.30  116.87
    欧元/日圆                   124.65  124.56  +0.07  +1.23  123.14
    美元/瑞郎                   0.9646  0.9621  +0.26  -5.23  1.0178
    英镑/美元                   1.2868  1.2882  -0.11  +4.31  1.2336
    美元/加元                   1.3479  1.3480  -0.01  +0.36  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7784  6.7728  +0.08  -2.79  6.9726
    澳元/美元                   0.7453  0.7441  +0.16  +3.30  0.7215
    新西兰元/美元               0.7117  0.7139  -0.31  +2.54  0.6941
    澳元/日圆                   82.470  82.180  +0.35  -2.19  84.320
    新西兰元/日圆               78.770  78.880  -0.14  -2.96  81.170
    英镑/日圆                   142.43  142.28  +0.11  -1.10  144.02
    澳元/新西兰元               1.0471  1.0413  +0.56  +0.85  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 艾茂林/王琛/汪红英/王兴亚；审校 张荻/王丽鑫/刘秀红/白云)
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