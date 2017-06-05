《全球汇市》美元指数小幅脱离美国非农就业报告后的低点，英镑下滑

* 美元指数跌至七个月低点，因非农就业岗位增幅不及预期 * 英镑在伦敦发生袭击事件后承压，英国本周将举行大选 * 美联储本月仍料加息，但前景不明 路透东京6月5日 - 美元周一小升，但兑一篮子货币仍接近美国就业数据公布后触及的七个月低点。美国非农就业报告令人失望，促使投资者降低对美国联邦储备理事会(美联储，FED)未来加息的预期，打压美元下跌。 美元指数 小涨0.1%至96.798，但距离周五所及低点96.654仍不远，后者亦为11月9日以来低位。 英镑下滑，在英国不到三个月内出现第三次恐袭后承压。 周六至少有七人在伦敦桥附近区域发生的袭击事件中丧生 。英国周四即将举行大选，民调显示英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)所属政党依然领先反对党工党，但领先幅度缩小。 美国劳工部周五发布的报告显示，5月非农就业岗位增加13.8万个，暗示就业市场正丧失动能，尽管失业率降至16年低点4.3%。参与路透调查的分析师原本预计为增加18.5万个就业岗位。 尽管市场人士仍预期美联储本月将升息，但许多人认为今年下半年的政策路线可能更偏鸽派。 “就业数据所带来的悲观讯息应会压抑美元，因为美联储虽仍可望于6月升息，但多数市场人士相信该行此后会有好长一段时间不会加息，9月或12月或将不会有所行动，”Brown Brothers Harriman驻东京汇率策略师Masashi Murata表示。 美元兑日圆 涨0.2%至110.57日圆，稍早曾触及110.25的两周低点；欧元兑美元 下跌0.2%至1.1265美元，之前曾升至七个月高点1.1285。 美国公债收益率下跌也拖累美元，指标10年期美国公债收益率 在亚洲时段报2.169%，距离周五低点2.144%不远，后者也是11月10日以来最低水准。 路透和商品期货交易委员会(CFTC)上周五的数据显示，截至5月30日当周，美元净空仓大幅降至9月以来最低。 CFTC数据显示，同期欧元净多仓升至逾六年高位。这与正在改善的欧元区经济相一致。 英镑兑美元 下滑0.2%至1.2868美元。 “目前，我们看到大选之前有一些仓位调整，”Sony Financial Holdings的汇市分析师Kumiko Ishikawa称。 “更广泛的背景是，英国退欧在将来会对英国经济造成很多不利影响，不管短期影响如何，这些担忧都将存在，”她说。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1263 1.1280 -0.15 +7.13 1.0513 美元/日圆 110.68 110.40 +0.25 -5.30 116.87 欧元/日圆 124.65 124.56 +0.07 +1.23 123.14 美元/瑞郎 0.9646 0.9621 +0.26 -5.23 1.0178 英镑/美元 1.2868 1.2882 -0.11 +4.31 1.2336 美元/加元 1.3479 1.3480 -0.01 +0.36 1.3430 美元/离岸人民币 6.7784 6.7728 +0.08 -2.79 6.9726 澳元/美元 0.7453 0.7441 +0.16 +3.30 0.7215 新西兰元/美元 0.7117 0.7139 -0.31 +2.54 0.6941 澳元/日圆 82.470 82.180 +0.35 -2.19 84.320 新西兰元/日圆 78.770 78.880 -0.14 -2.96 81.170 英镑/日圆 142.43 142.28 +0.11 -1.10 144.02 澳元/新西兰元 1.0471 1.0413 +0.56 +0.85 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 艾茂林/王琛/汪红英/王兴亚；审校 张荻/王丽鑫/刘秀红/白云)