《全球汇市》美元指数徘徊在六个半月低位附近，英镑下跌

* 美元指数徘徊在近期所及六个半月低位附近 * 英镑下跌，此前民调显示执政党领先优势减少 路透新加坡6月1日 - 美元兑一篮子主要货币周四徘徊在近期所及六个半月低位附近，与此同时英镑下跌，因民调显示在下周的英国大选前，首相特雷莎梅所在的执政党领先优势减少。 YouGov最新民调显示，特雷莎梅的保守党支持率较工党仅领先三个百分点。 受此拖累，英镑 下跌0.1%至1.2875美元。 英镑略高于周三所创一个月低点1.2770美元。在另外两项民调显示特雷莎梅的领先优势为两位数百分比之后，英镑收复部分阵地。上述调查与显示特雷莎梅可能在下周选举中达不到多数优势的迹象相抵触。 美元表现疲软，5月份兑一篮子主要货币创下四个月来最大单月跌幅，兑欧元创下逾一年最大跌幅。 欧元兑美元 跌0.1%至1.1236美元。周三欧元上涨0.5%，回升至上周触及的六个半月高点1.1268美元附近。 三井住友银行驻新加坡的资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示，美国公债收益率周三下跌，施压美元。 “美国较长期公债收益率下跌，导致美元出现一定程度的普遍卖盘，”Okagawa称。 目前，利率期货市场走势暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)在6月升息25个基点的可能性约为90%，但情况有可能发生很大变化，这取决于6月会议之前的经济数据，最重要的是周五的就业报告。 美元指数 最新报97.035，距离5月22日创下的去年11月9日以来最低点96.797不远。 美元指数5月下挫2.1%，为1月以来单月最大跌幅。 投资者一直担心对美国总统特朗普“通俄门”的调查，或阻碍其政府在减税及其他刺激措施方面的进展， 这一担忧最近几周重压美元。 美元/日圆 小涨0.1%报110.95。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1235 1.1241 -0.05 +6.87 1.0513 美元/日圆 110.95 110.75 +0.18 -5.07 116.87 欧元/日圆 124.64 124.53 +0.09 +1.22 123.14 美元/瑞郎 0.9684 0.9676 +0.08 -4.85 1.0178 英镑/美元 1.2871 1.2888 -0.13 +4.34 1.2336 美元/加元 1.3494 1.3499 -0.04 +0.48 1.3430 美元/离岸人民币 6.7698 6.7457 +0.36 -2.91 6.9726 澳元/美元 0.7423 0.7429 -0.08 +2.88 0.7215 新西兰元/美元 0.7081 0.7082 -0.01 +2.02 0.6941 澳元/日圆 82.380 82.300 +0.10 -2.30 84.320 新西兰元/日圆 78.580 78.420 +0.20 -3.19 81.170 英镑/日圆 142.83 142.76 +0.05 -0.83 144.02 澳元/新西兰元 1.0482 1.0483 -0.01 +0.95 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 许娜/孙国玉/王兴亚/张若琪 审校 陈宗琦/白云/龚芳/戴素萍)