《全球汇市》美元指数持稳，英镑因伦敦袭击事件走势动荡

* 美元指数跌至七个月低点后回升 * 英镑在亚洲盘初大幅下跌，随后反弹 * 关注本周的欧洲央行会议和英国大选 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦6月5日 - 美元周一自上周触及的七个月低点回升，兑欧元与日圆小涨，但如果本周的欧洲央行(ECB)政策会议发出乐观信息，则美元仍然面临风险。 英镑在周四大选前各种民调的驱动下起伏不定，现在亦已持稳。而在亚洲盘初，英镑因周六伦敦发生的袭击事件而大跌。 欧洲周一早盘服务业PMI数据成为主要关注点，不过交易员表示，本周焦点应该由英国大选和欧洲央行会议主导。市场等待从欧洲央行会议中寻找该央行今年稍晚转向收紧政策的迹象。 在欧洲政治风险消退之际，美国经济数据却在恶化，对美联储将升息多次的预期也降温，这一前景推动欧元在周五涨至七个月高位。 “整体而言，我们认为风险倾向于欧洲央行较市场预期采取更谨慎立场，”巴克莱策略师Nick Sgouropoulos，他指的是近几周其他主要央行给出更为沮丧的信息。 “如果欧洲央行比所有其他央行都提前行动，那将是个特大消息。他们想要在如何改变声明措辞方面保持十分谨慎的态度。我们认为欧元不会从此进一步(上涨)。” 欧元 跌幅略超0.1%，报1.1270美元，仍十分接近上周五高位1.1285美元。美元兑日圆 上涨0.1%，报110.48日圆。 但10国集团中主要发达国家货币的其它动向，令美元指数 几乎持平于上周五收位96.756。 英镑贸易加权指数在将近四周时间中累计下跌3%，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)原本预计保守党在议会大选中获得压倒性胜利，从而加强她在英国退欧谈判中的掌控力，但这一如意算盘遇到了麻烦。 尽管在伦敦桥和曼彻斯特袭击后，安全问题已成为选战的主要问题，但目前还不清楚周六的事件将对大选产生何种影响。 目前的民调相差很大，但一些民调显示大选结果将非常接近，可能导致英国在与欧盟进行退欧谈判的前几天陷入政治僵局。英国将在6月19日开始与欧盟进行退欧谈判。 “经历动荡的周末后，英镑在盘初大幅反弹，”City Index的分析师Kathleen Brooks说。 “虽然保守党的领先优势在收窄，但如果金融时报的民调是准确的，那将暗示保守党将赢得大选，但领先优势可能不会像一个月前预计的那样大。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0475 1.0457 +0.17 -0.36 1.0513 美元/日圆 117.38 117.51 -0.11 +0.44 116.87 欧元/日圆 122.96 122.87 +0.07 -0.15 123.14 美元/瑞郎 1.0218 1.0234 -0.16 +0.39 1.0178 英镑/美元 1.2293 1.2275 +0.15 -0.35 1.2336 美元/加元 1.3414 1.3437 -0.17 -0.12 1.3430 美元/离岸人民币 6.9662 6.9729 -0.10 -0.09 6.9726 澳元/美元 0.7225 0.7181 +0.61 +0.14 0.7215 新西兰元/美元 0.6953 0.6917 +0.52 +0.17 0.6941 欧元/瑞郎 1.0704 1.0699 +0.05 -0.12 1.0717 欧元/英镑 0.8516 0.8513 +0.04 -0.02 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5452 9.5571 -0.12 -0.36 9.5799 美元/挪威克朗 8.6379 8.6529 -0.17 +0.01 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张涛/刘秀红/王琛/汪红英；审校 孙茉莉/李春喜/刘秀红/高琦)