《全球汇市》美元指数接近10个月低位，新西兰元受国内数据拖累下跌

* 美元指数接近10个月低位，因美联储12月是否升息存疑 * 新西兰元下跌，此前新西兰CPI数据疲弱 路透东京7月18日 - 美元兑一篮子货币周二持于10个月低点附近，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)收紧政策的步伐存在不确定性。新西兰通胀数据疲弱，打压新西兰元下跌。 美元指数 周一跌至10个月低位95.018，周二亚洲盘初报95.156。 该指数已从1月3日触及的14年高位103.82下滑8.4%。 上周五出炉的美国通胀和零售销售数据表现不佳，引发市场揣测美联储可能没有在年底前再度加息的理由，尽管决策官员有这样的预测。 货币市场工具 走势显示，目前市场预测美联储在今年余下时间加息的机率不到50%。 相比之下，欧元区、英国和加拿大央行的决策官员近期则释出了调整政策的信号，加拿大央行还在上周进行了2010年以来的首次加息。 “许多国家都在追赶美国收紧货币政策的步伐。因此美元失去优势也是自然的，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。 欧元兑美元 持坚在1.1478美元，守在周三所及14个月高位1.14895美元附近。 欧洲央行预计将在周四议息会议上按兵不动，同时许多投资者预计其将暗示在9月政策会议上削减刺激措施。 美元兑日圆 报112.56日圆，一周前触及近四个月高位114.495日圆后失去动能。 新西兰元兑美元下跌0.6%至0.7278美元，此前公布的数据显示，新西兰第二季消费者物价指数(CPI)较前季持平，逊于路透调查中分析师预期的上涨0.2%，且远低于第一季的增长1.0%。 澳元报0.7795美元，周一时曾触及两年高位0.7840，受中国数据显示经济成长强健所支撑。 中国国家统计局周一公布，今年二季度国内生产总值(GDP) 同比增长6.9%，高于路透调查预估中值6.8%；环比增长1.7%。 该数据拉抬大宗商品价格，铜价 触及四个月高位。 加元兑美元周一创下14个月高位1.2627加元，之后小跌，因加拿大房屋销售数据疲弱。加元兑美元 最新报1.2694加元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1481 1.1478 +0.03 +9.21 1.0513 美元/日圆 112.51 112.62 -0.10 -3.73 116.87 欧元/日圆 129.16 129.25 -0.07 +4.89 123.14 美元/瑞郎 0.9626 0.9625 +0.01 -5.42 1.0178 英镑/美元 1.3060 1.3054 +0.05 +5.87 1.2336 美元/加元 1.2681 1.2695 -0.11 -5.58 1.3430 美元/离岸人民币 6.7656 6.7631 +0.04 -2.97 6.9726 澳元/美元 0.7788 0.7798 -0.13 +7.94 0.7215 新西兰元/美元 0.7275 0.7314 -0.53 +4.81 0.6941 澳元/日圆 87.670 87.810 -0.16 +3.97 84.320 新西兰元/日圆 81.880 82.400 -0.63 +0.87 81.170 英镑/日圆 146.95 147.01 -0.04 +2.03 144.02 澳元/新西兰元 1.0705 1.0653 +0.49 +3.10 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 杜明霞/侯雪苹/许娜/戴素萍 审校 白云/张涛/王丽鑫/张若琪)