《全球汇市》美元指数接近13个月低位受美国政情打压，欧元上涨

* 欧元兑美元接近23个月高位，日圆兑美元触及五周高位 * 美元在低位打转，斯派塞辞职料进一步打击特朗普 * 投机客对美元的押注一年多来首次转为净空仓 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透东京7月24日 - 美元指数周一在13个月低位附近挣扎，因美国政治问题削弱了国会将很快通过总统特朗普的刺激和税改计划的希望。 受到俄罗斯涉嫌干扰大选调查困扰的特朗普政府遭遇新的打击，周五白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)辞职，结束了短暂而喧闹的任期。 美元指数 变动不大，报93.887；此前曾触及2016年6月以来低点93.823。 “近期美元如果要反弹，首先需要美债收益率的反弹，”IG证券驻东京资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示。 “当前的美国政局严重打压美债收益率。因此我们需要强劲的美国数据才能拉动美债收益率脱离低点，”他说。 指标10年期美债收益率 周五触及三周低点，因美股回落刺激对债券的避险买需。 欧元兑美元 持稳于1.1668美元，稍早曾升至23个月高位1.1684美元。 欧元涨幅受限，上周五欧元区公债收益率全线下滑，欧元强势令投资者质疑欧洲央行撤回刺激计划的时机。 自从欧洲央行总裁德拉吉发表了市场认为的鹰派讲话，巩固了有关该行将更早退出宽松政策的预期之后，欧元一直表现不俗。德拉吉也没有对欧元强势表示担忧。 美元兑日圆 下跌0.15%至110.970，日圆处于大约五周以来最强水平。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客对美元的押注于一年多以来首次转为净空仓。 据同一数据，日圆净空仓升至2014年1月以来最高水平。 FPG证券社长深谷幸司称，日圆空仓如此之高可能是日圆兑美元以外货币的交易结果，即所谓的交叉盘。 “日圆的很多卖压来自日圆交叉盘，因此尽管日圆积累了庞大的净空仓，但美元/日圆一直疲弱。” 日本央行继续坚持其宽松货币政策，而其他主要央行则已释出转向政策正常化的信号，这就是一些投资者为何预期日圆走贬的原因。 日圆兑欧元 徘徊在17个月低点附近，兑澳元 则交投在19个月低点。 澳元兑美元 交投在0.7923美元，脱离上周五触及的26个月高点0.7992美元。 澳元原本趁着美元普跌之势走强，但之后澳元涨势受澳洲央行副总裁德贝尔(Guy Debelle)周五发表的鸽派评论削弱。 新西兰元兑美元 表现较佳，仍接近上周五所及的2016年9月来高位0.7460美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1672 1.1661 +0.09 +11.02 1.0513 美元/日圆 110.92 111.10 -0.16 -5.09 116.87 欧元/日圆 129.45 129.61 -0.12 +5.12 123.14 美元/瑞郎 0.9457 0.9455 +0.02 -7.08 1.0178 英镑/美元 1.3016 1.2992 +0.18 +5.51 1.2336 美元/加元 1.2541 1.2537 +0.03 -6.62 1.3430 美元/离岸人民币 6.7549 6.7566 -0.03 -3.12 6.9726 澳元/美元 0.7918 0.7911 +0.09 +9.74 0.7215 新西兰元/美元 0.7435 0.7454 -0.25 +7.12 0.6941 澳元/日圆 87.850 87.920 -0.08 +4.19 84.320 新西兰元/日圆 82.480 82.800 -0.39 +1.61 81.170 英镑/日圆 144.37 144.42 -0.03 +0.24 144.02 澳元/新西兰元 1.0650 1.0610 +0.38 +2.57 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘秀红/李春喜/王颖/王琛/侯雪苹；审校 张涛/许娜/高琦)