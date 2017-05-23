《全球汇市》美元指数滑向六个半月低点，因美债收益率下行

* 美元指数回落向六个半月低点 * 对于美联储6月升息的预期升温 * 10年期公债收益率持平至走低，令美元承压 * 英镑小跌，受曼彻斯特爆炸案影响 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月23日 - 美元指数周二下滑，10年期美国公债收益率处于低位，突显出市场对于特朗普政府刺激经济成长和通胀的承诺不再抱有信心。 主要货币呈狭幅走势，美元全线走软，美元兑日圆和欧元下跌0.2%，兑新西兰元 最多下滑0.5%。 “10年期美债收益率下跌2个基点，造成美元表现不佳，”法国巴黎银行驻伦敦外汇策略师Sam Lynton-Brown表示。 “市场严重做空新西兰元，因此出现一些轧空。美元/日圆(也)没有随美债收益率的表现做出调整，有向110日圆修正的风险。” 0735 GMT，美元指数 日内下跌0.2%至96.820，刚刚摆脱周一盘中创下的六个半月低点96.797。 美元兑日圆 和欧元 分别报111.18日圆和1.1257美元，此前曾跌至1.1268美元，为去年11月特朗普当选总统以来最低点。 欧元周一因德国总理梅克尔的言论而走坚；梅克尔称，欧元汇率“过于疲弱”，她并指出这有助于解释为何德国贸易顺差相对较高。 德国可能会听到更多怨言，尤其来自美国政府；美方已在周末于意大利举行的七国领导人会议上抱怨美元走强。 但美国数据有所下降，且白宫迄今未能兑现有关边境税、支出和海外资金汇回等方面的豪言壮誓，这令外界的担忧持续上升；这些问题在过去两周一直占据主导。 美元今年以来已下跌约7%，回吐了去年特朗普胜选以来的全部涨幅。 “尽管法国政治风险消退及欧洲央行可能调整政策，有助欧元走势，但最大的支撑因素 仍是‘通俄门’消息爆出后美元最近走软，”IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishi k awa表示。 “梅克尔的评论进一步提振欧元...不过，对特朗普而言美元走软未必是坏事。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1251 1.1236 +0.13 +7.02 1.0513 美元/日圆 111.26 111.27 -0.01 -4.80 116.87 欧元/日圆 125.18 125.05 +0.10 +1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9721 0.9732 -0.11 -4.49 1.0178 英镑/美元 1.2979 1.2998 -0.15 +5.21 1.2336 美元/加元 1.3481 1.3501 -0.15 +0.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8792 6.8771 +0.03 -1.34 6.9726 澳元/美元 0.7497 0.7475 +0.29 +3.91 0.7215 新西兰元/美元 0.7025 0.6994 +0.44 +1.21 0.6941 欧元/瑞郎 1.0937 1.0936 +0.01 +2.05 1.0717 欧元/英镑 0.8669 0.8644 +0.29 +1.77 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7534 9.7623 -0.09 +1.81 9.5799 美元/挪威克朗 8.3227 8.3360 -0.16 -3.64 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 高琦/李春喜/王琛/刘秀红；审校 于春红/孙茉莉/汪红英/张明钧)