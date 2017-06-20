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亚洲 | 2017年 6月 20日 星期二 16:29 BJT

《全球汇市》美元指数触及三周高点，因美联储官员讲话提升加息预期

    * 美元/日圆触及逾三周高点
    * 纽约联储总裁杜德利称，通胀率应会随薪资一起上升
    * 美元指数触及5月30日以来最高
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透巴黎6月20日 - 美元指数周二触及三周高点，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位有影响的官员称，通胀率应会随薪资上升反弹，这支持了有关美联储将继续升息的预期。            
    
    周二英国央行总裁卡尼的讲话使美元获得进一步提振。卡尼称，现在不是上调利率的时候，他的讲话打击英镑兑美元        下跌逾0.5%。            

    美元指数      小幅上升至97.623，为5月底以来最高水平。
    
    纽约联邦储备银行总裁杜德利称，随着就业市场持续改善，通胀应会随着薪资一起上升            。这强化了如下信号，即近期数据疲软也不太可能打乱继续升息的计划。
    
    芝加哥联储总裁埃文斯周一称，联储等到年底再决定是否再次升息或许是值得的。            
    
    “杜德利的讲话通常代表美国联邦公开市场委员会(FOMC)的主流观点，这便是美元上涨的主因，”德国商业银行分析师Thu Lan Nguyen称，“埃文斯更偏鸽派，但他就是以鸽派而闻名。”

    “杜德利的这些言论，让市场对美联储的观点有了一点点了解，但只是一点点而已，”Nguyen补充说，与美联储自己的预测相比，市场对美联储利率路径普遍持“悲观”看法。
    
    根据CME FedWatch，投资者目前预测，美联储年底前再度升息的机率为50%左右。
    
    美元兑日圆      一度高见111.90，为5月26日以来的最高水平，较6月14日触及的近两个月低点108.81上涨近3%。
    
    美元兑日圆最新报111.67日圆，日内上涨0.1%。

    自美联储6月14日宣布今年第二度升息以来，美元小幅上升。美联储当时也宣布今年稍晚将开始缩减资产
负债表，并指出近期通胀趋软只是暂时现象。
    
    瑞银财富管理外汇分析师Tan Teck Leng指出，美元兑日圆可能进一步上升，特别是上周日本央行总裁黑
田东彦暗示，日本央行不急于撤走刺激措施之后。
    
    “短期而言，也许美元/日圆更值得关注，”Tan表示。但他还说，如果未来美国通胀数据出现任何疲弱迹
象，则将对美元多头构成风险。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1157  1.1148  +0.08  +6.13  1.0513
    美元/日圆                   111.60  111.51  +0.08  -4.51  116.87
    欧元/日圆                   124.52  124.31  +0.17  +1.12  123.14
    美元/瑞郎                   0.9739  0.9754  -0.15  -4.31  1.0178
    英镑/美元                   1.2686  1.2732  -0.36  +2.84  1.2336
    美元/加元                   1.3214  1.3216  -0.02  -1.61  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8356  6.8270  +0.13  -1.96  6.9726
    澳元/美元                   0.7616  0.7594  +0.29  +5.56  0.7215
    新西兰元/美元               0.7256  0.7230  +0.36  +4.54  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0866  1.0874  -0.07  +1.39  1.0717
    欧元/英镑                   0.8793  0.8751  +0.48  +3.23  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7376  9.7427  -0.05  +1.65  9.5799
    美元/挪威克朗               8.4633  8.4999  -0.43  -2.01  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 李春喜/孙国玉/侯雪苹/艾茂林; 审校 刘秀红/高琦/于春红/张若琪)
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