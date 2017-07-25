《全球汇市》美元指数跌至13个月低位，市场等待美联储会议

* 欧元区及中国经济前景改善 * 美联储将考虑缩表计划 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦7月25日 - 美元指数周二跌至13个月低位，延续近期跌势，投资者在等待今日稍晚将开始的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议。 美元受到疲弱美国经济数据打压，削弱了美联储未来数月升息的理由。而欧洲和中国经济前景正在改善。 欧洲及其他地区收紧货币政策的前景，可能使美联储的政策难题更趋复杂。美联储正在考虑减持其在2008年金融危机之后所购买债券的计划 。美联储会议将在周三结束。 周二早盘，美元指数 跌至2016年6月以来的最低水位93.815。上月美元指数已下跌近4%，今年以来已下挫逾8%。 华盛顿有关俄罗斯被怀疑有意干预去年美国总统选举的政治纷扰，也令美元承压，同时打压了通胀预期。 美元兑日圆 周二小幅跌至111日圆，周一最低跌至110.625日圆，为6月中以来低位。 国际货币基金组织(IMF)周一维持今明两年全球经济增长预估不变，但上调对欧元区和中国的增长预估。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1649 1.1638 +0.09 +10.81 1.0513 美元/日圆 111.19 111.09 +0.09 -4.86 116.87 欧元/日圆 129.52 129.31 +0.16 +5.18 123.14 美元/瑞郎 0.9473 0.9464 +0.10 -6.93 1.0178 英镑/美元 1.3027 1.3026 +0.01 +5.60 1.2336 美元/加元 1.2515 1.2507 +0.06 -6.81 1.3430 美元/离岸人民币 6.7481 6.7474 +0.01 -3.22 6.9726 澳元/美元 0.7931 0.7922 +0.11 +9.92 0.7215 新西兰元/美元 0.7431 0.7436 -0.07 +7.06 0.6941 欧元/瑞郎 1.1037 1.1016 +0.19 +2.99 1.0717 欧元/英镑 0.8942 0.8932 +0.11 +4.98 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5632 9.5627 +0.01 -0.17 9.5799 美元/挪威克朗 7.9923 8.0043 -0.15 -7.46 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/王琛/徐文焰；审校 孙茉莉/王颖/王洋)