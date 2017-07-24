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1 天前
《全球汇市》美元指数陷入13个月低点，空头仓位达到2013年2月来最高
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2017年7月24日 / 早上7点51分 / 1 天前

《全球汇市》美元指数陷入13个月低点，空头仓位达到2013年2月来最高

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 美元空仓创2013年2月以来最高
    * 美债收益率下滑也带来压力
    * 美联储本周不太可能给予美元支撑
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦7月24日 - 美元指数周一跌至13个月低点，因美国公债收益率走弱，以及经济数据低迷，减弱了美联储在今年进一步加息的理由。
    
    据路透计算以及美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，美元的投机性空头仓位            上周达到2013年2月以来的最高。

    “美元下跌看来是阻力最小的一条路，因美国公布的数据疲软，政局上也有不确定性，”伦敦CMC Capital Markets首席市场策略师Michael Hewson表示。
    
    美元指数      周一跌至93.823，创2016年6月以来最低。
    
    美元指数自3月触顶之后就不断下滑，近几周更是因美国公债收益率走低而加速下跌。指标美国10年期公债收益率           两周内已经下跌16个基点。
    
    有关俄罗斯是否操弄美国2016年大选、以及美国总统特朗普选举团是否有与俄罗斯合谋等调查，都成了美国政府提振经济成长计画的障碍，也对美元不利。

    本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)将举行政策会议，交易员预计美元的日子不会轻松。美元指数有望测试2016年6月低位93.451。
    
    市场预计美联储将维持政策利率不变，CME的Fedwatch工具显示，年底前升息的几率已经降至50%以下。
    
    “FOMC周三的决议可能不算什么大事，因我们的策略师预计对经济背景的描述只有小幅调整，而政策语言不会调整，”RBC资本市场的策略师团队在报告中称。
    
    一些分析师建议通过欧元         操作来做空美元，因欧洲经济数据好转，令人益发预计欧洲央行将逐渐收紧货币政策。
    
    0737GMT，欧元兑美元      报1.1647，距离此前在亚洲时段触及的近两年高位低不到0.005美元。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1640  1.1661  -0.18 +10.72  1.0513
    美元/日圆                   110.82  111.10  -0.25  -5.18  116.87
    欧元/日圆                   128.98  129.61  -0.49  +4.74  123.14
    美元/瑞郎                   0.9466  0.9455  +0.12  -7.00  1.0178
    英镑/美元                   1.3008  1.2992  +0.12  +5.45  1.2336
    美元/加元                   1.2531  1.2537  -0.05  -6.69  1.3430
    美元/离岸人民币                6.7488  6.7566  -0.12  -3.21  6.9726
    澳元/美元                   0.7950  0.7911  +0.49 +10.19  0.7215
    新西兰元/美元               0.7436  0.7454  -0.24  +7.13  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1019  1.1027  -0.07  +2.82  1.0717
    欧元/英镑                   0.8945  0.8975  -0.33  +5.01  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5964  9.6100  -0.14  +0.17  9.5799
    美元/挪威克朗               8.0374  8.0343  +0.04  -6.94  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王洋/张明钧/艾茂林; 审校 刘秀红/高琦/于春红)

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